Kiderült, miben halt meg Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető, de több furcsaság is van a britek állításában

Az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki azokban a mintákban, amelyeket a korábbi ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij szervezetéből vontak ki. Több dolog viszont nem világos.
VG - MTI
2026.02.14, 19:48

Nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust közölte szombaton a brit külügyminisztérium.

Navalnij
Kiderült, miben halt meg Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető – de több furcsaság is van a britek állításában / Kirill Kudrjavcev / AFP

Kiderült, miben halt meg Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető – de több furcsaság is van a britek állításában

A londoni külügyi tárca által ismertetett közlemény szerint, amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott, a két éve elhunyt ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek 

az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.

A brit külügyminisztériumi tájékoztatás szerint csak az orosz államnak voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva.

A tárca állítása szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) "szemérmetlen megsértésével" szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.

A kimutatott méreganyag természetes formájában nem található meg Oroszországban, így a Navalnij szervezetében kimutatott toxin jelenlétének nincs olyan magyarázata, amely Oroszország vétlenségét bizonyítaná, mert Navalnij esetleg maga okozta volna saját mérgezését 

áll a közleményben.

Nem tudni, London, honnan szerezte meg a mintákat

A brit külügyminisztérium ugyanakkor nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához. A közlemény szerint Nagy-Britannia 

  • Németországgal, 
  • Franciaországgal, 
  • Svédországgal és 
  • Hollandiával együttműködve dolgozott az igazság kiderítésén, és az öt ország most már tudja, hogy "az ellenzéktől rettegő" Oroszország ezt a halálos méreganyagot alkalmazta Navalnij ellen.

A tárca közölte: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) arról, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt. A szombati brit külügyi közlemény felidézi, hogy Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban az Angliában élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt.

Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy Oroszország – 2017-ben tett bejelentésével ellentétben – nem semmisítette meg vegyifegyver-készleteit, és szerződéses kötelezettségei ellenére nem mondott le a biológiai fegyverekről sem – áll a brit külügyminisztérium szombati közleményében.

Szinte pont két éve halt meg Navalnij

Navalnij szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024. február 16-án halt meg börtönben. Vlagyimir Putyin egykori kihívója évek óta börtönben volt. Alekszej Navalnij közéleti pályafutását 2000-ben, 24 évesen kezdte. Az évek során több korrupcióellenes és ellenzéki mozgalomnak aktív részese volt. Először 2013-ban próbálták börtönbe zárni, de akkor még megúszta a büntetést. Nemzetközi ismertségre akkor tett szert, amikor el akart indulni Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen a 2018-as elnökválasztáson. Végül nem indulhatott el, Putyin pedig fölényesen győzött a választáson.

Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkból Moszkvába repült, de útközben váratlanul rosszul lett, állapota a gépen hirtelen sokat romlott, a nyilvánosságra került felvételek szerint a körülötte lévők köré gyűltek, és hangosan sírtak. Később kómába esett, lélegeztetőgépre is kellett kötni. Bár az orosz orvosok ezt végig tagadták, később németországi kezelőorvosai megállapították, hogy novicsokkal megmérgezték.

