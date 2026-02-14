Nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust – közölte szombaton a brit külügyminisztérium.

Kiderült, miben halt meg Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető – de több furcsaság is van a britek állításában / Kirill Kudrjavcev / AFP

A londoni külügyi tárca által ismertetett közlemény szerint, amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott, a két éve elhunyt ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek

az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.

A brit külügyminisztériumi tájékoztatás szerint csak az orosz államnak voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva.

A tárca állítása szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) "szemérmetlen megsértésével" szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.

A kimutatott méreganyag természetes formájában nem található meg Oroszországban, így a Navalnij szervezetében kimutatott toxin jelenlétének nincs olyan magyarázata, amely Oroszország vétlenségét bizonyítaná, mert Navalnij esetleg maga okozta volna saját mérgezését

– áll a közleményben.

Nem tudni, London, honnan szerezte meg a mintákat

A brit külügyminisztérium ugyanakkor nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához. A közlemény szerint Nagy-Britannia

Németországgal,

Franciaországgal,

Svédországgal és

Hollandiával együttműködve dolgozott az igazság kiderítésén, és az öt ország most már tudja, hogy "az ellenzéktől rettegő" Oroszország ezt a halálos méreganyagot alkalmazta Navalnij ellen.

A tárca közölte: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) arról, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt. A szombati brit külügyi közlemény felidézi, hogy Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban az Angliában élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt.