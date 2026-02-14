Kiderült, miben halt meg Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető, de több furcsaság is van a britek állításában
Nyílméreggel gyilkolták meg Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikust – közölte szombaton a brit külügyminisztérium.
A londoni külügyi tárca által ismertetett közlemény szerint, amelyhez a német, a francia, a svéd és a holland kormány is csatlakozott, a két éve elhunyt ellenzéki aktivista szervezetéből kivont mintákban a laboratóriumi tesztek
az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyag jelenlétét mutatták ki, és a közös vizsgálatok alapján Navalnij halálát nagyon nagy valószínűséggel ez a mérgező anyag okozta.
A brit külügyminisztériumi tájékoztatás szerint csak az orosz államnak voltak eszközei, indítékai és lehetőségei arra, hogy ezt a halált okozó mérget alkalmazza Navalnij ellen, akit akkoriban egy szibériai büntetőtelepen tartottak fogva.
A tárca állítása szerint Oroszország a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) "szemérmetlen megsértésével" szerezte be és alkalmazta ezt a mérget.
A kimutatott méreganyag természetes formájában nem található meg Oroszországban, így a Navalnij szervezetében kimutatott toxin jelenlétének nincs olyan magyarázata, amely Oroszország vétlenségét bizonyítaná, mert Navalnij esetleg maga okozta volna saját mérgezését
– áll a közleményben.
Nem tudni, London, honnan szerezte meg a mintákat
A brit külügyminisztérium ugyanakkor nem részletezte, hogy London miként jutott hozzá a néhai ellenzéki orosz politikus szervezetéből származó vizsgálati mintához. A közlemény szerint Nagy-Britannia
- Németországgal,
- Franciaországgal,
- Svédországgal és
- Hollandiával együttműködve dolgozott az igazság kiderítésén, és az öt ország most már tudja, hogy "az ellenzéktől rettegő" Oroszország ezt a halálos méreganyagot alkalmazta Navalnij ellen.
A tárca közölte: London értesítette a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) arról, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt. A szombati brit külügyi közlemény felidézi, hogy Oroszország novicsok típusú katonai idegméreggel próbálta meggyilkolni 2018-ban az Angliában élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt.
Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy Oroszország – 2017-ben tett bejelentésével ellentétben – nem semmisítette meg vegyifegyver-készleteit, és szerződéses kötelezettségei ellenére nem mondott le a biológiai fegyverekről sem – áll a brit külügyminisztérium szombati közleményében.
Szinte pont két éve halt meg Navalnij
Navalnij szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024. február 16-án halt meg börtönben. Vlagyimir Putyin egykori kihívója évek óta börtönben volt. Alekszej Navalnij közéleti pályafutását 2000-ben, 24 évesen kezdte. Az évek során több korrupcióellenes és ellenzéki mozgalomnak aktív részese volt. Először 2013-ban próbálták börtönbe zárni, de akkor még megúszta a büntetést. Nemzetközi ismertségre akkor tett szert, amikor el akart indulni Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen a 2018-as elnökválasztáson. Végül nem indulhatott el, Putyin pedig fölényesen győzött a választáson.
Navalnij 2020. augusztus 20-án Tomszkból Moszkvába repült, de útközben váratlanul rosszul lett, állapota a gépen hirtelen sokat romlott, a nyilvánosságra került felvételek szerint a körülötte lévők köré gyűltek, és hangosan sírtak. Később kómába esett, lélegeztetőgépre is kellett kötni. Bár az orosz orvosok ezt végig tagadták, később németországi kezelőorvosai megállapították, hogy novicsokkal megmérgezték.