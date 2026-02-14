Deviza
Most érkezett: már a Balatonnál is pusztít a madárinfluenza, sorra hullanak el az állatok

A madárinfluenza az elmúlt hetekben a Balatonnál is megjelent, ahol a járvány terjedésében szerepet játszott a kemény fagy is, majd az azt követő olvadás.
Járdi Roland
2026.02.14, 20:46

Szinte nincs olyan Balaton-parti település, ahonnan az elmúlt hetekben ne érkezett volna bejelentés elpusztult vízimadarakról. A szakemberek vizsgálatai több esetben is igazolták: a madárinfluenza a Balatonnál is megjelent – írja a Veol.hu.

madárinfluenza
Most érkezett: már a Balatonnál is pusztít a madárinfluenza, sorra hullanak el az állatok / Fotó: Vasvári Tamás

Már a Balatonnál pusztít a madárinfluenza, sorra hullanak el az állatok

A Tollas Barát Madármentés szervezet beszámolója szerint önkénteseik Siófokról és Tihanyból juttattak el tetemeket a laboratóriumba. A madárinfluenza a Balatonnál is megjelent, ahol a járvány terjedésében szerepet játszott a kemény fagy is: a madarak a kevés nyílt vízfelületre, az úgynevezett lihogókba zsúfolódtak, ami kedvezett a vírus gyors terjedésének. 

Az olvadással a fertőzés tovább terjedhetett a tavon.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint országszerte, így a Balaton térségében is fokozott a madárinfluenza kockázata. Bár országos zárlat nincs érvényben, a hatóság a megelőzés fontosságát hangsúlyozza: a házi szárnyasokat elzártan kell tartani a vadmadaraktól és a természetes vizektől.

Pár praktikus tanács a vírus terjedésének megakadályozására

A fertőzés nemcsak a tó élővilágát, hanem a háztáji gazdaságokat is veszélyezteti. A vírust akár cipőtalpon is hazavihetjük, ezért parti séta után ajánlott cipőt váltani, átöltözni, a kutyákat pedig pórázon tartani, hogy ne érintkezzenek tetemekkel.

A betegség jele lehet, ha egy madár kényszeresen köröz a vízen vagy rendellenesen csavargatja a nyakát – ez már idegrendszeri érintettségre utal. A szakemberek kérik, hogy senki ne fogja meg a beteg vagy elhullott állatokat, hanem értesítse az illetékes szerveket.

Bejelentést lehet tenni a Nébih zöldszámán (06-80/263-244), illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság elérhetőségein is.

