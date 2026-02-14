Deviza
Big Brother: a TikTok még azokról is adatot gyűjt, akik soha nem jártak a videómegosztón

A TikTok nemcsak az alkalmazásán belüli tevékenységeket figyeli, hanem az internet más részein is nyomon követi a felhasználókat – még azokat is, akik soha nem jártak a platformján. A cég hirdetési pixelekkel szerzi be az információkat, ráadásul a TikTok új adatgyűjtési gyakorlata a korábbinál is agresszívebb. A kínai vállalat Big Brother kémje azonban kismiska a Google-éhez és a Metáéhoz képest.
Németh Anita
2026.02.14, 17:30

A TikTok mindent nyomon követ, amit felhasználója az alkalmazásában tesz. A vállalat ugyanakkor azokról is gyűjthet érzékeny és potenciálisan kínos információkat, akik soha nem használták az alkalmazását – írja a BBC szakértőkre hivatkozva.

A TikTok még azokról is érzékeny adatokat gyűjthet, akik soha nem jártak a videómegosztó platformon / Fotó: Valera Golovniov

A Big Brother, avagy a hirdetési pixel

A TikTok az úgynevezett pixelen keresztül követi az internetezőt. Ebben nincs meglepetés, a technológiát más vállalatok is előszeretettel használják az online viselkedés monitorozására. A követőpixeleket évek óta használják a reklámhálózatokat működtető cégek – köztük a Google, a Meta és több száz más vállalat – arra, hogy kikémleljék, mit csinálnak az emberek az interneten. Ezek láthatatlan, a képernyő egyetlen pixelének megfelelő méretű képek, amelyek a weboldalak hátterében töltődnek be és adatot gyűjtenek. 

Mindenütt jelen vannak és folyamatosan figyelnek.

A Disconnect nevű kiberbiztonsági cég elemzése alapján a nemrég frissített TikTok-pixel a versenytársaihoz képest igencsak tolakodó módon gyűjt információkat. 

A BBC megkeresésére a kínai vállat szóvivője elmondta, hogy a TikTok adatvédelmi szabályai nyilvánosak, és a vállalat a felhasználók számára több eszközt is biztosít a testreszabásra. Hozzátette, hogy a hirdetési pixelek iparági szabványnak számítanak, és széles körben használják őket a közösségi és médiaplatformokon.

A TikTok akkor is tárol adatokat az internetezőről, ha soha nem használta az alkalmazást

A pixeleket használó weboldalak minden egyes látogatóról adatokat küldenek a megrendelőnek, azaz a kínai vállalatnak is, függetlenül attól, hogy a felhasználónak egyáltalán van-e TikTok-fiókja. Ezek az online aktivitást követő eszközök személyes adatokat is gyűjthetnek és azokat is továbbíthatják.

Ezt mutatja, hogy a Disconnect az újságíró számítógépét átvizsgálva azt találta, hogy miután egy rákos betegeket támogató csoport weboldalán egy gombra kattintva jelezte, hogy rákbeteg vagy annak túlélője, a weboldal elküldte a TikToknak az e-mail-címét ezekkel a részletekkel együtt. Egy női egészségügyi vállalat is küldött adatokata TikToknak, amikor a BBC munkatársa termékenységi teszteket nézett. Egy mentális egészségügyi szervezet pedig azt jelezte a TikToknak, hogy a cikkíró krízistanácsadót keresett.

A kínai vállalat szóvivője szerint nem az ő felelőssége, hogy a honlapok érzékeny adatokat is elküldenek a számára. Szerinte a weboldalak kötelesek betartani az adatvédelmi törvényeket és tájékoztatni a felhasználókat az adatkezelési gyakorlatukról. A TikTok rámutatott, hogy proaktív és figyelmezteti azokat az oldalakat, amelyek nem megfelelő, például érzékeny adatokat osztanak meg vele.

A DuckDuckGo adatvédelmi cég szerint 

a TikTok követőkódjai a világ legnépszerűbb weboldalainak 5 százalékán szerepelnek. Ez a szám folyamatosan nő, bár messze elmarad a Google 72 százalékától és a Facebookot, a WhatsAppot és az Instagramot is üzemeltető Meta 21 százalékától.

A TikTok arra ösztönzi a cégeket, hogy helyezzenek el pixeleket a weboldalaikon, hogy segítsenek neki még több adatot gyűjteni.

Peter Dolanjski, a DuckDuckGo szakértője szerint a techcégek a sok kis adatból hatalmas rálátással rendelkezik az internetezők mindennapi életére, ami nemcsak azt jelenti, hogy személyre szabott hirdetésekkel célozhatják őket. Az algoritmusok kihasználhatják ezeket az adatokat: lehet, hogy vásárlásra próbálnak rávenni őket, de az is lehet, hogy politikai kampánnyal találják meg őket.

A TikTok hatalmas adatbirodalmat épít

A TikTok pixele évek óta létezik, de 2026 elején jelentős változáson ment keresztül. Miután az amerikai üzletága hivatalosan gazdát cserélt, a felhasználóknak új adatgyűjtési gyakorlatot kellett elfogadniuk. Ez magában foglal egy új hirdetési hálózatot, amelyet a TikTok más weboldalakon megjelenő célzott hirdetésekhez használ majd.

Korábban a pixel főként azt jelezte a cégeknek, hogy a TikTokon megjelenő hirdetések generáltak-e eladásokat az alkalmazáson belül. Most a pixel akkor is segít a cégeknek követni a felhasználókat, amikor elhagyják a TikTokot, és máshol vásárolnak.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan több vállalat vásárol majd TikTok-hirdetéseket, és a pixel még több helyen jelenik meg – következtetett a BBC-nek Arielle Garcia, a Check My Ads digitális hirdetésfigyelő csoport operatív igazgatója.

A Disconnect szerint 

a TikTok pixele most több információt gyűjt, mint valaha, automatikusan elfogva azokat az adatokat is, amelyeket a weboldalak a Google-nek küldenek. A szakértők szerint ez szokatlanul tolakodó mivel a weboldalak így olyan adatokat is elküldhetnek a kínai vállalatnak, amiket nem akartak. 

A TikTok ezt visszautasítja, mivel a cégek módosíthatnak a honlapjaikon aszerint, ha nem szeretnék, hogy a TikTok lássa, mit küldenek a Google-nek. A vállalat arról is tájékoztatta a brit közszolgálati médiumot, hogy a felhasználók az alkalmazás egyik beállításával törölhetik a pixeleken keresztül gyűjtött adatokat. Azok pedig, akik nem rendelkeznek fiókkal, kérhetik a TikToktól, hogy törölje a róluk tárolt adatokat.

