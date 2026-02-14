Big Brother: a TikTok még azokról is adatot gyűjt, akik soha nem jártak a videómegosztón

A TikTok mindent nyomon követ, amit felhasználója az alkalmazásában tesz. A vállalat ugyanakkor azokról is gyűjthet érzékeny és potenciálisan kínos információkat, akik soha nem használták az alkalmazását – írja a BBC szakértőkre hivatkozva.

A TikTok még azokról is érzékeny adatokat gyűjthet, akik soha nem jártak a videómegosztó platformon / Fotó: Valera Golovniov

A Big Brother, avagy a hirdetési pixel

A TikTok az úgynevezett pixelen keresztül követi az internetezőt. Ebben nincs meglepetés, a technológiát más vállalatok is előszeretettel használják az online viselkedés monitorozására. A követőpixeleket évek óta használják a reklámhálózatokat működtető cégek – köztük a Google, a Meta és több száz más vállalat – arra, hogy kikémleljék, mit csinálnak az emberek az interneten. Ezek láthatatlan, a képernyő egyetlen pixelének megfelelő méretű képek, amelyek a weboldalak hátterében töltődnek be és adatot gyűjtenek.

Mindenütt jelen vannak és folyamatosan figyelnek.

A Disconnect nevű kiberbiztonsági cég elemzése alapján a nemrég frissített TikTok-pixel a versenytársaihoz képest igencsak tolakodó módon gyűjt információkat.

A BBC megkeresésére a kínai vállat szóvivője elmondta, hogy a TikTok adatvédelmi szabályai nyilvánosak, és a vállalat a felhasználók számára több eszközt is biztosít a testreszabásra. Hozzátette, hogy a hirdetési pixelek iparági szabványnak számítanak, és széles körben használják őket a közösségi és médiaplatformokon.

A TikTok akkor is tárol adatokat az internetezőről, ha soha nem használta az alkalmazást

A pixeleket használó weboldalak minden egyes látogatóról adatokat küldenek a megrendelőnek, azaz a kínai vállalatnak is, függetlenül attól, hogy a felhasználónak egyáltalán van-e TikTok-fiókja. Ezek az online aktivitást követő eszközök személyes adatokat is gyűjthetnek és azokat is továbbíthatják.

Ezt mutatja, hogy a Disconnect az újságíró számítógépét átvizsgálva azt találta, hogy miután egy rákos betegeket támogató csoport weboldalán egy gombra kattintva jelezte, hogy rákbeteg vagy annak túlélője, a weboldal elküldte a TikToknak az e-mail-címét ezekkel a részletekkel együtt. Egy női egészségügyi vállalat is küldött adatokata TikToknak, amikor a BBC munkatársa termékenységi teszteket nézett. Egy mentális egészségügyi szervezet pedig azt jelezte a TikToknak, hogy a cikkíró krízistanácsadót keresett.