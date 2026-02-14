A vártnál jóval többen, mintegy 200 000 ember tüntetett az iráni kormány ellen Münchenben szombaton, írja a Die presse.

Több százezer ember tüntetett Münchenben az iráni rezsim ellen – Trump segítségét kérte Reza Pahlavi

A tüntetésre a müncheni biztonsági konferencia alkalmából került sor, amelyen Reza Pahlavi, a száműzetésben élő ellenzéki vezető és az 1979-ben megbuktatott sah fia is részt vett.

A konferencián felszólalva Pahlavi felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy „segítsen” az iráni népen.

A müncheni tüntetést a Müncheni Kör szervezte. Sok résztvevő iráni zászlókat vitt, és gyakran láttak Pahlavi képeit. Sok tüntető virágot adott át a rendőröknek. A tüntetésen a szónokok békés, demokratikus új kezdetet követeltek Iránban. Követelték, hogy a teheráni vezetésben felelősöket vonják felelősségre és büntessék meg a saját népük elleni tetteikért.

Ezzel egyidejűleg szombatra nagyszabású tüntetéseket terveznek Torontóban és Los Angelesben. Világszerte tüntetésekre is felszólalnak az iráni vezetés ellen. Közben tömegtüntetésekre került sor Iránban is, amelyeket erőszakkal levertek.

Irán segítséget vár

"Ideje véget vetni az Iszlám Köztársaságnak. Ez a követelés visszhangzik honfitársaim vérontásában” – mondta Pahlavi, aki szerint a tüntetések során honfitársai „nem a rezsim reformját kérték tőlünk, hanem azt, hogy segítsünk nekik eltemetni”. Úgy látja, az irániak türelmetlenül várják a külső segítséget.

Trump amerikai elnökhöz intézett beszédében a 65 éves férfi azt mondta, hogy az irániak hallották szavait, miszerint „útban van a segítség”.

Bíznak bennetek. Segítsetek nekik

– mondta Pahlavi, aki apja 1979-es megbuktatása óta soha nem tért vissza Iránba. Pahlavi felszólította az Iránban és külföldön élő irániakat, hogy folytassák a tiltakozásokat a teheráni vezetés ellen.

Amerikai repülőgép-hordozó az Öböl-térségben

Trump amerikai repülőgép-hordozókat vezényelt a régióba, és katonai támadással fenyegette meg a teheráni vezetést. Pénteken az amerikai elnök úgy jellemezte az iráni hatalomváltást, mint látszólag „a legjobb dolog, ami történhet”. „47 éven át csak beszéltek és beszéltek és beszéltek” – folytatta Trump, utalva az 1979-es iráni iszlám forradalom óta eltelt évtizedekre. „Mindeközben sok életet veszítettünk, amíg ők beszéltek.”

Január végén Trump az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót küldte a Perzsa-öböl menti térségbe, hogy fokozza a nyomást Teheránra a tömegtüntetések erőszakos leverése miatt.

Pénteken az amerikai elnök megerősítette egy második repülőgép-hordozó tervezett telepítését a Közel-Keletre. Az USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót hamarosan a régióba telepítik – mondta az amerikai elnök. Ha nem születik megállapodás az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalásokon, „szükségünk lesz rá”.