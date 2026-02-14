Deviza
EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13% EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
étterem
csirkés ételek
Korvin Tibor

Új korszak a hazai gyorséttermi piacon: olyat lép a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders, amire eddig még nem volt példa

Magyarországon eddig ismeretlen multibrand koncepcióval terjeszkedik a Tóth testvérpár gyorsétteremlánca. A Travi's Tenders már nemcsak a fővárosban lesz elérhető.
Sz. E.
2026.02.14., 20:00

Országos terjeszkedésbe kezd a Travi's Tenders csirkés gyorsétterem. Már keresik az új munkatársakat, illetve megtudtuk, hogy Magyarországon egyedülálló struktúrában gondolkodnak az étteremlánc tulajdonosai.

A Travi's Tenders már nemcsak a fővárosban lesz elérhető.
A Travi's Tenders már nemcsak a fővárosban lesz elérhető / Fotó: Travis' Tenders / Instagram

Tavaly nyáron Tóth Simon, a Simon’s Burger étteremlánc alapító tulajdonosa jelentette be, hogy a hamburgerezőkön kívül egy csirkés éttermet is nyitnak

Akkor úgy fogalmazott, hogy folyamatos bennük az  alkotás iránti vágy, és ez sokszor jobban inspirálja őket, mint maga az üzemeltetés. „Ezért belevágtunk most egy ilyenbe is” – mondta a tulajdonos. 

Tóth Simon és Tóth Máté a Simon’s Burger terjeszkedése mellett megvásárolták a Smashy Burgert, illetve egy Buddy’s Burger nevű márkát is nyitottak a fővárosban. 

Egy üzletben lesz a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders

Az első Travi's Tenders éttermet szintén Budapest belvárosában adták át: a siker egyértelmű volt, hiszen volt olyan nap, amikor hamarabb  be kellett zárniuk, mert az összes csirke elfogyott.

A számok azt mutatják, hogy elképesztő piaci igény van az étterem kínálatára

 – fogalmazott Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója.

A Világgazdaságnak elárulta, hogy az első Travi's Tenders megnyitásakor már tervben volt a terjeszkedés, de nem abban a tempóban, mint amit a Simon’s Burgerrel diktáltak. 

A hamburgerlánccal eddig összesen huszonöt éttermet nyitottak három országban, ebben a félévben pedig minimum további öt egységet adnak át. 

A külföldi terjeszkedést a Smashy Burger éttermükkel kezdték meg: tavaly márciusban New Yorkban nyitottak egy éttermet. Az első külföldi Simon’s Burgert Kassán, majd a második nemzetközi egységüket Parndorfban adták át, a következő pedig Kolozsváron lesz.

Korvin Tibor szerint a Travi's Tenders márkával ennél visszafogottabb tempójú terjeszkedést szeretnének: a külföldi franchise megjelenés is tervben van, de jelenleg a hazai piacra összpontosítanak és az új egységek nyitásában Magyarországon még ismeretlen koncepciót vezetnek be.

Multibrand éttermeket fogunk nyitni, vagyis egy egységben a Simon’s Burger és a Travi's Tenders is helyet kap majd

– közölte. 

Az első ilyen egységet a fővárosban, az Árkád bevásárlóközpontban nyitják meg tavasszal. Hivatalosan eddig csak azt jelentették be, hogy egy új  Simon’s Burgert nyitnak, nem volt arról szó, hogy a csirkés étteremnek is helyet adnak majd benne. Sőt, nemrég kiderült, hogy Budapesten az ötödik kerületben is nyílik egy új Simon’s Burger. 

Korvin Tibor kifejtette azt is, hogy a marhahús sok esetben megosztja a fogyasztókat, míg a csirkével változatosabbá lehet tenni a kínálatot, így a Simon’s Burger és a Travi's Tenders márka együtt még hatékonyabban szolgálhatja ki a vásárlói igényeket.

Elmondta: ez a fajta kiszolgálás az Egyesült Államokban hosszú ideje már bevett szokás, sőt Romániában a Popeyes és a Burger King évek óta ebben a formában is működik.

„Tudjuk, hogy ez nem mindenhol kivitelezhető, de az elkövetkező években ha új helyet keresünk a Simon’s Burgernek, ott már a Travi's Tendersnek is helyet biztosítunk” – mondta.

Az idei év első felében több vidéki településen nyílik majd Travi’s Tenders a hamburgerlánccal közös üzletben. Olyan helyszíneken, ahol már működik Simon’s Burger és jelentkezik igény a csirkés márkára is, akkor egy önálló egység megnyitását is mérlegelik.

A piacnak jót tesz a verseny

Az amerikai Popeyes csirkés gyorsétteremlánc több hónapja nyitotta meg első budapesti egységét. A nyitónapon hosszú sorban álltak a vendégek, de később is csak sorban állás után lehetett az étteremből rendelni. 

Az egységet üzemeltetető Fusion cégcsoport ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a budapesti étterem megnyitása csak a kezdet, és alig várják, hogy tovább terjeszkedjenek az országban.

A lánc megjelenésére a Travi’s Tenders is reagált: az amerikai lánc első hazai egysége megnyitásakor ingyen ételt osztott a saját vendégeinek. 

Nemrég a Fat Mama tulajdonosai is nyitottak egy szintén csirkés helyet Blaha Chicken Tenders néven, azonban nem minden csirkés koncepció mutatkozik sikeresnek. 

Egy korábbi csirkés étteremnek az utolsó pillanatban jött a segítség: a Cápák között befektetője mentette meg a Tölcsibe láncot.  A magyar gyorsétteremlánc fő terméke a gofritölcsérbe töltött csirkehúsos étel

Korvin Tibor franchise-igazgató elmondta, üdvözlik a különböző csirkés márkák megjelenését. 

„Biztosak vagyunk benne, hogy a következő félévben ugyanaz fog megtörténni a csirkés éttelekkel, mint ami három évvel ezelőtt smash burgerrel: 

minden utca sarkon lesz egy csirkéző, de mi ennek alapvetően örülünk, mert ez a verseny jót tesz a piacnak”

 – fogalmazott.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
étterem

Új korszak a hazai gyorséttermi piacon: olyat lép a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders, amire eddig még nem volt példa

Magyarországon eddig ismeretlen multibrand koncepcióval terjeszkedik a Tóth testvérpár gyorsétteremlánca. A Travi's Tenders már nemcsak a fővárosban lesz elérhető.
5 perc
mobiltelefon

Önnek ilyen mobiltelefonja van? Akkor rövidesen használhatatlanná válhat

Jelentős változásra kell felkészülni.
2 perc
gáztároló töltöttsége

Energiabiztonság: nem várhatnak a piaci szereplők, kritikus határidő közeleg – a következő 10 évről kell döntést hozni

A gáz gyors betárolására ösztönöznek az új tarifák.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu