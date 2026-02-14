Új korszak a hazai gyorséttermi piacon: olyat lép a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders, amire eddig még nem volt példa
Országos terjeszkedésbe kezd a Travi's Tenders csirkés gyorsétterem. Már keresik az új munkatársakat, illetve megtudtuk, hogy Magyarországon egyedülálló struktúrában gondolkodnak az étteremlánc tulajdonosai.
Tavaly nyáron Tóth Simon, a Simon’s Burger étteremlánc alapító tulajdonosa jelentette be, hogy a hamburgerezőkön kívül egy csirkés éttermet is nyitnak.
Akkor úgy fogalmazott, hogy folyamatos bennük az alkotás iránti vágy, és ez sokszor jobban inspirálja őket, mint maga az üzemeltetés. „Ezért belevágtunk most egy ilyenbe is” – mondta a tulajdonos.
Tóth Simon és Tóth Máté a Simon’s Burger terjeszkedése mellett megvásárolták a Smashy Burgert, illetve egy Buddy’s Burger nevű márkát is nyitottak a fővárosban.
Egy üzletben lesz a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders
Az első Travi's Tenders éttermet szintén Budapest belvárosában adták át: a siker egyértelmű volt, hiszen volt olyan nap, amikor hamarabb be kellett zárniuk, mert az összes csirke elfogyott.
A számok azt mutatják, hogy elképesztő piaci igény van az étterem kínálatára
– fogalmazott Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója.
A Világgazdaságnak elárulta, hogy az első Travi's Tenders megnyitásakor már tervben volt a terjeszkedés, de nem abban a tempóban, mint amit a Simon’s Burgerrel diktáltak.
A hamburgerlánccal eddig összesen huszonöt éttermet nyitottak három országban, ebben a félévben pedig minimum további öt egységet adnak át.
A külföldi terjeszkedést a Smashy Burger éttermükkel kezdték meg: tavaly márciusban New Yorkban nyitottak egy éttermet. Az első külföldi Simon’s Burgert Kassán, majd a második nemzetközi egységüket Parndorfban adták át, a következő pedig Kolozsváron lesz.
Korvin Tibor szerint a Travi's Tenders márkával ennél visszafogottabb tempójú terjeszkedést szeretnének: a külföldi franchise megjelenés is tervben van, de jelenleg a hazai piacra összpontosítanak és az új egységek nyitásában Magyarországon még ismeretlen koncepciót vezetnek be.
Multibrand éttermeket fogunk nyitni, vagyis egy egységben a Simon’s Burger és a Travi's Tenders is helyet kap majd
– közölte.
Az első ilyen egységet a fővárosban, az Árkád bevásárlóközpontban nyitják meg tavasszal. Hivatalosan eddig csak azt jelentették be, hogy egy új Simon’s Burgert nyitnak, nem volt arról szó, hogy a csirkés étteremnek is helyet adnak majd benne. Sőt, nemrég kiderült, hogy Budapesten az ötödik kerületben is nyílik egy új Simon’s Burger.
Korvin Tibor kifejtette azt is, hogy a marhahús sok esetben megosztja a fogyasztókat, míg a csirkével változatosabbá lehet tenni a kínálatot, így a Simon’s Burger és a Travi's Tenders márka együtt még hatékonyabban szolgálhatja ki a vásárlói igényeket.
Elmondta: ez a fajta kiszolgálás az Egyesült Államokban hosszú ideje már bevett szokás, sőt Romániában a Popeyes és a Burger King évek óta ebben a formában is működik.
„Tudjuk, hogy ez nem mindenhol kivitelezhető, de az elkövetkező években ha új helyet keresünk a Simon’s Burgernek, ott már a Travi's Tendersnek is helyet biztosítunk” – mondta.
Az idei év első felében több vidéki településen nyílik majd Travi’s Tenders a hamburgerlánccal közös üzletben. Olyan helyszíneken, ahol már működik Simon’s Burger és jelentkezik igény a csirkés márkára is, akkor egy önálló egység megnyitását is mérlegelik.
A piacnak jót tesz a verseny
Az amerikai Popeyes csirkés gyorsétteremlánc több hónapja nyitotta meg első budapesti egységét. A nyitónapon hosszú sorban álltak a vendégek, de később is csak sorban állás után lehetett az étteremből rendelni.
Az egységet üzemeltetető Fusion cégcsoport ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a budapesti étterem megnyitása csak a kezdet, és alig várják, hogy tovább terjeszkedjenek az országban.
A lánc megjelenésére a Travi’s Tenders is reagált: az amerikai lánc első hazai egysége megnyitásakor ingyen ételt osztott a saját vendégeinek.
Nemrég a Fat Mama tulajdonosai is nyitottak egy szintén csirkés helyet Blaha Chicken Tenders néven, azonban nem minden csirkés koncepció mutatkozik sikeresnek.
Egy korábbi csirkés étteremnek az utolsó pillanatban jött a segítség: a Cápák között befektetője mentette meg a Tölcsibe láncot. A magyar gyorsétteremlánc fő terméke a gofritölcsérbe töltött csirkehúsos étel.
Korvin Tibor franchise-igazgató elmondta, üdvözlik a különböző csirkés márkák megjelenését.
„Biztosak vagyunk benne, hogy a következő félévben ugyanaz fog megtörténni a csirkés éttelekkel, mint ami három évvel ezelőtt smash burgerrel:
minden utca sarkon lesz egy csirkéző, de mi ennek alapvetően örülünk, mert ez a verseny jót tesz a piacnak”
– fogalmazott.