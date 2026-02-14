Új korszak a hazai gyorséttermi piacon: olyat lép a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders, amire eddig még nem volt példa

Országos terjeszkedésbe kezd a Travi's Tenders csirkés gyorsétterem. Már keresik az új munkatársakat, illetve megtudtuk, hogy Magyarországon egyedülálló struktúrában gondolkodnak az étteremlánc tulajdonosai.

A Travi's Tenders már nemcsak a fővárosban lesz elérhető / Fotó: Travis' Tenders / Instagram

Tavaly nyáron Tóth Simon, a Simon’s Burger étteremlánc alapító tulajdonosa jelentette be, hogy a hamburgerezőkön kívül egy csirkés éttermet is nyitnak.

Akkor úgy fogalmazott, hogy folyamatos bennük az alkotás iránti vágy, és ez sokszor jobban inspirálja őket, mint maga az üzemeltetés. „Ezért belevágtunk most egy ilyenbe is” – mondta a tulajdonos.

Tóth Simon és Tóth Máté a Simon’s Burger terjeszkedése mellett megvásárolták a Smashy Burgert, illetve egy Buddy’s Burger nevű márkát is nyitottak a fővárosban.

Egy üzletben lesz a Simon’s Burger és a Travi’s Tenders

Az első Travi's Tenders éttermet szintén Budapest belvárosában adták át: a siker egyértelmű volt, hiszen volt olyan nap, amikor hamarabb be kellett zárniuk, mert az összes csirke elfogyott.

A számok azt mutatják, hogy elképesztő piaci igény van az étterem kínálatára

– fogalmazott Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója.

A Világgazdaságnak elárulta, hogy az első Travi's Tenders megnyitásakor már tervben volt a terjeszkedés, de nem abban a tempóban, mint amit a Simon’s Burgerrel diktáltak.

A hamburgerlánccal eddig összesen huszonöt éttermet nyitottak három országban, ebben a félévben pedig minimum további öt egységet adnak át.

A külföldi terjeszkedést a Smashy Burger éttermükkel kezdték meg: tavaly márciusban New Yorkban nyitottak egy éttermet. Az első külföldi Simon’s Burgert Kassán, majd a második nemzetközi egységüket Parndorfban adták át, a következő pedig Kolozsváron lesz.

Korvin Tibor szerint a Travi's Tenders márkával ennél visszafogottabb tempójú terjeszkedést szeretnének: a külföldi franchise megjelenés is tervben van, de jelenleg a hazai piacra összpontosítanak és az új egységek nyitásában Magyarországon még ismeretlen koncepciót vezetnek be.

Multibrand éttermeket fogunk nyitni, vagyis egy egységben a Simon’s Burger és a Travi's Tenders is helyet kap majd

– közölte.