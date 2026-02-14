Javában zajlik a müncheni biztonsági konferencia, ahol európai vezető politikusok és katonai vezetők vitatják meg az európai biztonsági helyzetet, köztük az orosz-ukrán háború aktuális kérdéseit.

A lengyel külügyminiszter, Sikorski szinte könyörög Trumpnak – "helyet akarunk a tárgyalóasztalnál az ukrán béketárgyalásokon" / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

Korábban már megadta az alaphangot Volomidir Zelenszkij ukrán államfő, aki Orbán Viktornak is beszólt, szerinte az ukránok miatt gondolkodhat azon a magyar kormányfő, hogyan növessze a hasát, ahelyett, hogy a hadsereget fejlesztené.

Az európai vezetők elsősorban arról beszéltek, hogy tovább kell támogatnia Ukrajnát az EU-nak, a finn elnök, Alexander Stubb például azt javasolta, hogy Ukrajna kapjon Tomahawk rakétákat, de a dán miniszterelnök is azt javasolta, hogy további fegyvereket kapjon a háborúban lévő ország.

A háborúpárti politikusok sorát erősítette Radosław Sikorsi lengyel külügyminiszter, ő azonban a beszédének egy jelentős részét az amerikiak felé címezte.

Sikorski hangsúlyozta, Európának helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál az ukrajnai béketárgyalásokon, mert – szavaival élve – messze a legnagyobb terhet viseli a háború és Kijev támogatása terén.

„Természetes okokból az Egyesült Államok vezetett ezeken a tárgyalásokon, miközben a katonai segítség nagy részét nyújtotta, és bátran és hatékonyan használta fel a stratégiai hírszerzést, hogy megfossza Oroszországot a háború ürügyétől az inváziót megelőző napokban és a háború első napjaiban” – mondta.

„De szeretném, ha amerikai vendégeink tudnák, hogy most mi fizetjük ezt a háborút. Az amerikaiak tavalyi háborúra szánt összege szinte nulla volt. Amerikai fegyvereket vásárolunk, amelyeket Ukrajnának szállítanak. Nincs segélycsomag az amerikai kongresszusban, és semmi jel nem utal arra, hogy lesz is

– figyelmeztetett. Azzal érvelt, hogy ha az európaiak fizetik a költségeket, az a biztonságukat is érinti, nem csak Ukrajna biztonságát, akkor megérdemelnek egy helyet az asztalnál, mert ennek a háborúnak a kimenetele minket is érinteni fog.

Hozzátette, hogy az ukrajnai háború egyre inkább arról szól, hogy „ki adja be először a derekát”, miközben Oroszország, amely egyre nagyobb nyomással néz szembe saját gazdaságára, eltökéltnek tűnik, hogy próbára tegye az ukrán nép kitartását. „Putyin azt mondja, békét akar, és bizonyos értelemben... minden diktátor és minden hódító békét akar: ha megadod magad és kapitulálsz, béke lesz” – jegyezte meg Sikorski.