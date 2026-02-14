Sokan kitiltanák az X-et Európából, de minimum keményebb fellépést várnak Elon Musk közösségi oldala ellen
Egy Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban végzett felmérés szerint az európaiak közel fele támogatná az X közösségi oldal betiltását az Európai Unióban, ha az továbbra is megsérti az uniós jogszabályokat – írja az Euronews a YouGov közvélemény-kutatására hivatkozva.
Az egyes országokban a válaszadók 60–78 százaléka mondta, hogy az EU-nak további lépéseket kellene tennie az X ellen, ha az nem orvosolja a tavaly az Európai Bizottság által feltárt jogsértéseket. Azok közül, akik további intézkedéseket támogatnak, 62–73 százalék úgy vélte, hogy a platformot be kellene tiltani, ha nem hajlandó megfelelni az előírásoknak.
Összességében a megkérdezettek 47 százaléka támogatna egy esetleges tiltást.
Az Európai Bizottság nemrég meszelte el az X-et
A felmérés azt követően készült, hogy az Európai Bizottság tavaly december 5-én 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) alapján, amiért a vállalat nem tett eleget az átláthatósági kötelezettségeinek.
A vizsgálat középpontjában a kék pipa állt. Ezt korábban az ellenőrzött és hivatalos fiókok jelzésére adták meg ingyenesen, ám manapság már pénzért (havi 7 euróért) adják. A vizsgálat azt találta, hogy az új gyakorlat ezáltal tévesen azt közvetítheti a felhasználóknak, hogy az adott fiók hitelességét rendben találták. A bizottság azt is megállapította, hogy az X nem tett eleget a közösségimédia-platformokra vonatkozó hirdetési átláthatósági kötelezettségeknek, mert elmosta a határt a hirdetések és más tartalmak között, ami növelheti a pénzügyi csalások kockázatát.
Elon Musk közösségi oldala válaszul letiltotta az Európai Bizottság hirdetési fiókját.
Azóta a vállalat és a beépített mesterségesintelligencia-asszisztense, a Grok is további vizsgálatok kereszttüzébe került. Kritikusai szerint a platform káros tartalmakat erősít fel, köztük deepfake pornográfiát és gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos anyagokat. Az Egyesült Királyság januárban belengette, hogy letiltja az X-et a nők és gyermekek szexualizált képei miatt. Válaszul Elon Musk lefasisztázta a brit kormányt.
A francia ügyészség a múlt héten razziát tartott az X párizsi irodájában. A hatóság annyit árult el, hogy a házkutatás egy gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyben tartott nyomozás része volt.
Erősödő társadalmi igény a szigorúbb fellépésre a közösségi oldalak ellen
A YouGov adatai erős társadalmi igényt jeleznek a nagy technológiai platformokkal szembeni határozottabb fellépésre. A válaszadók 70 százaléka támogatná, hogy a bizottság büntesse meg a technológiai vállalatot, ha az nem tesz eleget a vizsgálatban megállapított követelményeknek. Közülük 17–28 százalék további bírságokat tartana indokoltnak, míg 23–29 százalék a platform teljes betiltását is támogatná.
„A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy az európai honatyák előtt nagy lehetőség áll: az X ügyén keresztül fontos precedenst teremthetnek, és egyértelmű üzenetet küldhetnek a nagy technológiai cégeknek arról, hogy az európai jogszabályok az elsők”– mondta Ava Lee, a People vs Big Tech nevű, 149 civil szervezetet tömörítő mozgalom ügyvezető igazgatója.
Spanyolország, Franciaország, Dánia, Olaszország, Görögország, Finnország, Németország és az Egyesült Királyság is olyan intézkedéseket mérlegel, amelyek korlátoznák vagy akár teljesen betiltanák a közösségi média használatát kiskorúak számára.
„Áruló”, „fasiszta”, „zsarnok”: nyilvánosan mocskolta Elon Musk az egyik európai kormányfőt
Elon Musk és Pedro Sánchez beleálltak egymásba, de míg a spanyol kormányfő a tisztségének megfelelő stílusban fejezte ki a nemtetszését, addig az üzletember személyeskedő támadásokkal. A vita tárgya Elon Musk X-jének működése, valamint hogy Spanyolország kormánya betiltaná a közösségi médiát a kiskorúak számára. A spanyol kormányfő digitális vadnyugatként jellemezte a közösségi médiát, amire a közösségi oldalon reagálva Elon Musk bebizonyította, hogy az is.