Sokan kitiltanák az X-et Európából, de minimum keményebb fellépést várnak Elon Musk közösségi oldala ellen

Egy Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban végzett felmérés szerint az európaiak közel fele támogatná az X közösségi oldal betiltását az Európai Unióban, ha az továbbra is megsérti az uniós jogszabályokat – írja az Euronews a YouGov közvélemény-kutatására hivatkozva.

Az európai fogyasztók egy jelentős hányada megregulázná Elon Musk X közösségi oldalát / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Az egyes országokban a válaszadók 60–78 százaléka mondta, hogy az EU-nak további lépéseket kellene tennie az X ellen, ha az nem orvosolja a tavaly az Európai Bizottság által feltárt jogsértéseket. Azok közül, akik további intézkedéseket támogatnak, 62–73 százalék úgy vélte, hogy a platformot be kellene tiltani, ha nem hajlandó megfelelni az előírásoknak.

Összességében a megkérdezettek 47 százaléka támogatna egy esetleges tiltást.

Az Európai Bizottság nemrég meszelte el az X-et

A felmérés azt követően készült, hogy az Európai Bizottság tavaly december 5-én 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) alapján, amiért a vállalat nem tett eleget az átláthatósági kötelezettségeinek.

A vizsgálat középpontjában a kék pipa állt. Ezt korábban az ellenőrzött és hivatalos fiókok jelzésére adták meg ingyenesen, ám manapság már pénzért (havi 7 euróért) adják. A vizsgálat azt találta, hogy az új gyakorlat ezáltal tévesen azt közvetítheti a felhasználóknak, hogy az adott fiók hitelességét rendben találták. A bizottság azt is megállapította, hogy az X nem tett eleget a közösségimédia-platformokra vonatkozó hirdetési átláthatósági kötelezettségeknek, mert elmosta a határt a hirdetések és más tartalmak között, ami növelheti a pénzügyi csalások kockázatát.

Elon Musk közösségi oldala válaszul letiltotta az Európai Bizottság hirdetési fiókját.

Azóta a vállalat és a beépített mesterségesintelligencia-asszisztense, a Grok is további vizsgálatok kereszttüzébe került. Kritikusai szerint a platform káros tartalmakat erősít fel, köztük deepfake pornográfiát és gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos anyagokat. Az Egyesült Királyság januárban belengette, hogy letiltja az X-et a nők és gyermekek szexualizált képei miatt. Válaszul Elon Musk lefasisztázta a brit kormányt.