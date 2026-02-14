Sokkot kapott a nyugati balliberális elit Orbán Viktor évértékelőjétől, legalábbis ez a kép rajzolódik ki az eseményről szóló nemzetközi beszámolókból – írja a Magyar Nemzet, amely összegyűjtötte, hogy milyen jelzőkkel illették Orbán Viktort és az évértékelő beszédét a világlapok.

Befutotta a világsajtót Orbán Viktor évértékelő beszéde / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az amerikai The Washington Times többek között azt emelte ki, hogy a magyar miniszterelnök dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, amiért olyan környezetet teremtett, ahol az álcivil szervezetekre és megvásárolt újságírókra, bírákra és politikusokra le lehet sújtani. Egy másik amerikai napilap, a The Washington Post tudósítása címének a beszéd egyik legfontosabb részét választotta:

Az EU, nem pedig Oroszország jelenti a Magyarországra leselkedő legfőbb veszélyt.

Orbán Viktor szavaira Indonéziában is felfigyeltek, az Ipot News szintén az álcivil szervezetekkel való leszámolást tartotta a beszéd fő gondolatának, emellett idézte a kormányfő azzal kapcsolatos kijelentését is, hogy a brüsszeli elnyomó gépezet továbbra is működik Magyarországon.

A német Welt idézte a miniszterelnöknek a Tisza Pártról szóló szavait, miszerint az Brüsszel alkotása, és a németek tudják, hogy szükségük van egy magyar pártra.

Magyarország a történelem főutcáján

Az Euronews tudósítása elején arról ír, hogy a magyar kormányfő szerint a gőzgép feltalálása óta Európa először nem vesz részt a világ átalakulásában, de úgy véli, hogy Magyarországnak van esélye arra, hogy jól jöjjön ki ebből. A cikk visszautalt a miniszterelnök tavalyi évértékelőjére is, amelyben elhangzott, hogy

Trump szövetségeseként Magyarország, a történelem főutcáján fog haladni, míg politikai ellenfelei sáros mellékutcákon kóborolnak, mindez pedig mostanra valóra vált.

A Bloomberg tudósításában idézi Orbán Viktor arra vonatkozó szavait, hogy a Tisza Párt kikövezné az utat annak, hogy a magyarokat az orosz–ukrán háborúba küldjék. Szintén idézték azt a gondolatot, hogy az olyan vállalatok, mint a Shell vagy az Erste, a halál vámszedői, a háború kutyái.