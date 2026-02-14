A szemünk előtt zajlik a történelem legnagyobb vagyonkimenekítése – egy fikarcnyi hazaszeretet se szorult a milliárdosokba
A világ legnagyobb vagyonvándorlása zajlik jelenleg, a milliárdosok eddig soha nem látott ütemben költöznek át másik országba. A geopolitikai feszültségek és a hirtelen politikaváltozások miatt ugrott meg az igény a gazdagok migrációját, vagyonáttelepítését és új állampolgárság megszerzését segítő ügynökségek szolgáltatásai iránt.
A svájci UBS befektetési bank decemberben kiadott jelentése szerint tavaly a 87 milliárdos ügyfelük 36 százaléka legalább egyszer áttelepült másik országba, további kilenc százalékuk pedig ezt tervezte. A leggazdagabbak 54 év alatti korosztálya még mobilisabb, közülük 44 százalék költözött 2025-ben.
A történelem legnagyobb vagyonmigrációjának vagyunk tanúi
– értékelte a jelenséget a bank, és hasonló tapasztalatról számolnak be mások is, a vándorlás ráadásul az egész világra kiterjed.
A londoni székhelyű Henley & Partners befektetési migrációs tanácsadó tavaly 218 különböző nemzetiségű ügyféltől kapott megkereséseket, a kérelmek száma pedig 28 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
A milliárdosok a stabilitást szeretik
A gazdag családok hagyományosan olyan országokban szeretnek élni, amelyik politikai stabilitást, személyes biztonságot, alacsony adókat és magas életminőséget kínál. A tanácsadók szerint most az változott, hogy a földrajzi kockázatot ma már pénzügyiként kezelik, amelyet aktívan kerülni kell.
„A gazdagok egyre inkább felismerik, hogy a politikai rendszerek gyorsan változhatnak, a szabályozási keretek szigorodhatnak, és a geopolitikai feszültségek rövid időn belül eszkalálódhatnak” – mondta a CNBC-nek Deepesh Agarwal, a nemzetközi mobilitási megoldásokat nyújtó Farro & Co. társalapítója és ügyvezető igazgatója.
A gazdag magánszemélyek
ugyanolyan szempontok alapján mérlegelik, hol éljenek és mely ország állampolgárai legyenek, mint a befektetéseik diverzifikálását,
így nem kötődnek túlzottan egyetlen helytől, ha a helyzet változik.
A helyzet pedig gyakran változik, méghozzá sokkal gyorsabban, mint korábban. Azok a politikai változások, amelyek régebben évtizedek alatt mentek végbe, ma már ezt egyetlen választási ciklus alatt alapvetően módosulhatnak.
A tartózkodási helyről szóló döntéseket ezért egyre inkább a semlegesség, az intézményi stabilitás és a jogállamiság erősségének értékelése alapján hozza meg a milliárdos elit, amelynek a vagyona csak tavaly annyival nőtt, mint amennyivel a világon élők fele összesen rendelkezik.
A cél megvédeni a vagyont bármi áron
A politikai változás „űzi el” például az Egyesült Királyságból a gazdagokat. Ez a menekülési hullám már a legutóbbi általános választás előtt megkezdődött, amikor a kampányban a konzervatívok és a később győztes Munkáspárt is megígérte, hogy két évszázad után megszünteti a lakóhellyel nem rendelkező lakosok – az Egyesült Királyságban élő gazdag külföldiek, más néven non-domsok – kedvezményes adózását. Ez tavaly áprilisban meg is történt.
Trevor Williams professzor, az FXGuard alapítója és elnöke, a Lloyds Bank korábbi vezető közgazdászának becslése szerint 2024-ben 9500, 2025-ben 16500 milliárdost veszített az ország. A tavaly távozottak vagyona 92 milliárd dollár.
A migrációt ugyanis már nem annyira az optimizmus, a további gazdagodás esélye, a lehetőségek és az adókedvezmények hajtják, hanem egyre inkább a védekezés, a meglévő értékek megőrzésének és átörökítésének biztosítása.
Hová tart a vagyon?
Bár a vagyonvándorlás globális jelenség, viszonylag kicsi a preferált célországok köre.
A lista élén az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol nincsen
- személyi jövedelemadó,
- vagyon-
- és tőkenyereség-adó,
az aranyvízum-program pedig rugalmas.
A Henley & Partners becslései szerint az Egyesült Arab Emírségek tavaly 9800 milliomossal lettek gazdagabbak – ez a legmagasabb szám a világon.
Változatlanul vonzó Európa is a portugál és a görög aranyvízummal, míg Olaszország,
Monaco és Svájc a politikai stabilitással és a kiszámítható adórendszerrel csábítja a gazdagokat.
A tradicionális célországok mellé újak is felzárkóznak, például Szaúd-Arábia, ahol zöldkártya program keretében 2024 óta több mint 8000 tartózkodási engedélyt adtak ki.