A szemünk előtt zajlik a történelem legnagyobb vagyonkimenekítése – egy fikarcnyi hazaszeretet se szorult a milliárdosokba

A világ legnagyobb vagyonvándorlása zajlik jelenleg, a milliárdosok eddig soha nem látott ütemben költöznek át másik országba. A geopolitikai feszültségek és a hirtelen politikaváltozások miatt ugrott meg az igény a gazdagok migrációját, vagyonáttelepítését és új állampolgárság megszerzését segítő ügynökségek szolgáltatásai iránt.

A milliárdosok számára változatlanul vonzó hely Európa, például a görög aranyvízum / Fotó: NurPhoto via AFP

A svájci UBS befektetési bank decemberben kiadott jelentése szerint tavaly a 87 milliárdos ügyfelük 36 százaléka legalább egyszer áttelepült másik országba, további kilenc százalékuk pedig ezt tervezte. A leggazdagabbak 54 év alatti korosztálya még mobilisabb, közülük 44 százalék költözött 2025-ben.

A történelem legnagyobb vagyonmigrációjának vagyunk tanúi

– értékelte a jelenséget a bank, és hasonló tapasztalatról számolnak be mások is, a vándorlás ráadásul az egész világra kiterjed.

A londoni székhelyű Henley & Partners befektetési migrációs tanácsadó tavaly 218 különböző nemzetiségű ügyféltől kapott megkereséseket, a kérelmek száma pedig 28 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A milliárdosok a stabilitást szeretik

A gazdag családok hagyományosan olyan országokban szeretnek élni, amelyik politikai stabilitást, személyes biztonságot, alacsony adókat és magas életminőséget kínál. A tanácsadók szerint most az változott, hogy a földrajzi kockázatot ma már pénzügyiként kezelik, amelyet aktívan kerülni kell.

A gazdagok és stabilitást és a magas életszínvonalat kínáló helyeket szeretik / Fotó: NurPhoto via AFP

„A gazdagok egyre inkább felismerik, hogy a politikai rendszerek gyorsan változhatnak, a szabályozási keretek szigorodhatnak, és a geopolitikai feszültségek rövid időn belül eszkalálódhatnak” – mondta a CNBC-nek Deepesh Agarwal, a nemzetközi mobilitási megoldásokat nyújtó Farro & Co. társalapítója és ügyvezető igazgatója.

A gazdag magánszemélyek

ugyanolyan szempontok alapján mérlegelik, hol éljenek és mely ország állampolgárai legyenek, mint a befektetéseik diverzifikálását,

így nem kötődnek túlzottan egyetlen helytől, ha a helyzet változik.

A helyzet pedig gyakran változik, méghozzá sokkal gyorsabban, mint korábban. Azok a politikai változások, amelyek régebben évtizedek alatt mentek végbe, ma már ezt egyetlen választási ciklus alatt alapvetően módosulhatnak.