"Az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani" – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az immáron 27. alkalommal megrendezésre került évértékelő beszédében, amely a szokottnál is keményebb hangvételű volt.

Itt a lista: részletezte Nagy Márton, hogyan szedett be több mint 14 ezer milliárdot a kormány a multiktól és a bankoktól Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Itt a lista: Nagy Márton megosztotta, hogy eddig mennyit szedett be a kormány a multiktól és a bankoktól

A magyar kormányfő hosszan kritizálta a Tisza Párt, Brüsszel, és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra jutni az áprilisi országgyűlési választáson. A miniszterelnök nevesítette is őket, szerinte a Shell, az Erste Bank és Brüsszel is keresett a háborús pusztításon.

Kedves barátaim, most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersen

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el, összesen 14 956 milliárd forintot. Ez azonban nem a vége, merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe.

A kormányfő számairól osztott meg Facebook oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter konkrétumokat szombat este. Ezek szerint 15 év alatt:

a pénzügyi intézményektől, bankoktól összesen 10 072 milliárd forintot, idén további 1306 milliárdot,

az energiavállalatoktól 3164 milliárdot, 2026-ben 189 milliárdot,

a kiskereskedelmi szektortól pedig 1720 milliárdot, idén további 427 milliárdot vontak, illetve vonnak el.

A posztból az derül ki, hogy az állami elvonásokban minden benne van, így például a kamatstop, az árréscsökkentés, valamint egyéb szabályozói intézkedések költsége.

Vissza akarják venni ezeket a pénzeket a multik és a bankok

Orbán azt is mondta, hogy a multik és bankok is most abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akar. A Tisza kielégítheti a politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba.

Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés. Családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a de javu érzés nem véletlen. Ez már volt egyszer, ezt a filmet már láttuk, megtörtént Magyarországgal 2002-ben. Akkor is szóltak: ha a szocialisták nyerik a választást, a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt és mindent elvesznek. „Az ország fele sajnos nem hallgatott ránk, drágán megfizettük az árát, az egész ország, minden család nyögte nyolc éven át.”