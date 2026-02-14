Deviza
Itt a lista: részletezte Nagy Márton, hogyan szedett be több mint 14 ezer milliárdot a kormány a multiktól és a bankoktól

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy Facebook posztban részleteze, hogyan jön ki ki az az összeg, amiről a kormányfő beszélt az évértékelőn. Orbán Viktor azt mondta, 15 év alatt több mint 14 ezer milliárdot vont el különböző formában a multiktól és a bankoktól a kormány, amit most a Tisza Párt a nemzetközi nagytőkével együtt vissza akar venni.
Járdi Roland
2026.02.14, 18:31
Frissítve: 2026.02.14, 18:37

"Az olajbisznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit akar kormányt alakítani" – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az immáron 27. alkalommal megrendezésre került évértékelő beszédében, amely a szokottnál is keményebb hangvételű volt. 

Nagy Márton
Itt a lista: részletezte Nagy Márton, hogyan szedett be több mint 14 ezer milliárdot a kormány a multiktól és a bankoktól  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Itt a lista: Nagy Márton megosztotta, hogy eddig mennyit szedett be a kormány a multiktól és a bankoktól

A magyar kormányfő hosszan kritizálta a Tisza Párt, Brüsszel, és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra jutni az áprilisi országgyűlési választáson. A miniszterelnök nevesítette is őket, szerinte a Shell, az Erste Bank és Brüsszel is keresett a háborús pusztításon.

Kedves barátaim, most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersen

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el, összesen 14 956 milliárd forintot. Ez azonban nem a vége,  merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe. 

A kormányfő számairól osztott meg Facebook oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter konkrétumokat szombat este. Ezek szerint 15 év alatt:

  • a pénzügyi intézményektől, bankoktól összesen 10 072 milliárd forintot, idén további 1306 milliárdot,
  • az energiavállalatoktól 3164 milliárdot, 2026-ben 189 milliárdot,
  • a kiskereskedelmi szektortól pedig 1720 milliárdot, idén további 427 milliárdot vontak, illetve vonnak el.

A posztból az derül ki, hogy az állami elvonásokban minden benne van, így például a kamatstop, az árréscsökkentés, valamint egyéb szabályozói intézkedések költsége.

 Vissza akarják venni ezeket a pénzeket a multik és a bankok

Orbán azt is mondta, hogy a multik és bankok is most abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akar. A Tisza kielégítheti a politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba.

Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés. Családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a de javu érzés nem véletlen. Ez már volt egyszer, ezt a filmet már láttuk, megtörtént Magyarországgal 2002-ben. Akkor is szóltak: ha a szocialisták nyerik a választást, a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt és mindent elvesznek. „Az ország fele sajnos nem hallgatott ránk, drágán megfizettük az árát, az egész ország, minden család nyögte nyolc éven át.”

Letagadták, hogy gázáremelésre készülnek – pont úgy, ahogy most a tiszások –, majd 15 alkalommal emelték fel a gáz árát a nyolc keserves év alatt. Azt is mondták, ami jó, azt továbbviszik, otthontámogatás, Széchenyi-terv. Egy év múlva nem volt se lakáshitel, se Széchenyi-terv.

„Az úgy van, kedves barátaim! hogy a magyar ember gyorsan megszokja a jót, a rosszra viszont nem szívesen emlékszik. Okos nép a miénk. Régi dolog ez, Dante is megírta rólunk több mint 700 évvel ezelőtt. Mert hát nekünk is szentelt néhány sort az Isteni színjátékban. Így szól, idézem: »Ó boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már.« Jelentem, kedves mester, azon vagyunk” – zárta le ezt a blokkot a magyar miniszterelnök.
 


 

