Fenntartható energetikai képzések és kutatások: együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetem és a Green Energy Investhor Zrt.

A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható jövő kialakításához és a zöldátmenet előmozdításához. E törekvésben kiemelt szerepet játszik az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék, amely a megújuló energiahasznosítás, az energetikai innovációk és az ESG-szemlélet oktatására és kutatására fókuszál. Az intézmény számára fontos, hogy a képzések valós ipari együttműködésekre épüljenek, és olyan gyakorlati tudást biztosítsanak a hallgatóknak, amelyre a megújuló energetikai szektorban egyre nagyobb szükség van. E stratégiai irány újabb mérföldkövét jelenti a Green Energy Investhor Zrt.-vel kötött együttműködés, amely a vállalat gyakorlati tapasztalatait és technológiai tudását közvetlenül építi be az egyetemi tevékenységekbe.

A 2021-ben alapított Green Energy Investhor Zrt. arra törekszik, hogy hosszú távon fenntartható, tiszta energiát termeljen Magyarország számára. A vállalat egymásra épülő komplex rendszereket fejleszt, amelyekben a nap- és szélerőműveket intelligens energiatárolási megoldásokkal integrálja, így biztosítva, hogy a megtermelt zöldenergia folyamatosan, kiegyensúlyozottan és hatékonyan álljon rendelkezésre. A már megvalósult, illetve megvalósítás alatt álló projektjei révén jelentősen hozzájárul az ország energiabiztonságához és a tiszta energiára épülő gazdasági növekedéshez.

Az aláírási ünnepség résztvevői: Gyertyás János, a Green Energy Investhor Zrt. projektmenedzsment-igazgatója, Ritter Antal, a vállalat vezérigazgatója, dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke, dr. Torma András, az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék vezetője és dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor, az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánja / Fotó: Adorján András / Széchenyi István Egyetem

A két szervezet nemrégiben stratégiai megállapodást kötött, amelynek értelmében szorosan együttműködik az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a képzés területén. A Green Energy Investhor Zrt. szakemberei előadásokat és szemináriumokat tartanak a megújuló energiaforrások hasznosításának témáiban, emellett vállalják tudományos diákköri (TDK) és szakdolgozati témavezetések támogatását is. A vállalat gyakorlati helyeket biztosít különösen a környezetmérnök alapszak, valamint az ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő mesterszak hallgatói számára, hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok valós vállalati környezetben szerezhessenek tapasztalatot.