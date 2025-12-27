Deviza
Danish Fabrik: „Szerintünk nem érdemes másból építeni”

A hazai építőipar az elmúlt években drágulással, kapacitáshiánnyal és kiszámíthatatlan határidőkkel szembesült, miközben egyre többen keresik a megfizethető, energiatakarékos és gyors házépítési megoldásokat. A Danish Fabrik skandináv moduláris technológiája erre a kihívásra ad választ: a magyar piacon jelenleg ez az egyik legjobban szigetelt, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb építési rendszer.
2025.12.27, 00:02
Fotó: danishfabrik.hu

A vállalat mottója egyszerű, de határozott: „Szerintünk nem érdemes másból építeni.”

Fotó: danishfabrik.hu

Skandináv minőség, hibamentes technológia

A Danish Fabrik olyan korszerű, előregyártott falszerkezetet használ, amely több rétegben biztosítja a kiemelkedő hőszigetelést, a légtömörséget, valamint az állandó, kellemes belső mikroklímát. A rendszert évtizedek óta alkalmazzák Dániában és Norvégiában, ahol a minőség és az energiatakarékosság alapelvárás.

Az előregyártott paneleknek köszönhetően az építkezések hibamentesebbek, a helyszíni szerelés pedig napok alatt elvégezhető. Mindez azt eredményezi, hogy a megrendelők az átlagnál jóval gyorsabban, akár három-négy hónap alatt költözhetnek új otthonukba.

A költségek is kiszámíthatók: a Danish Fabrik kulcsrakész házakat már 489 ezer forintos négyzetméterártól kínál, ami a jelenlegi magyar építőipari árkörnyezetben kiemelkedően versenyképes.

Fotó: Danish Fabrik

Hétezer négyzetméteres új üzem – skandináv gyártósor Magyarországon

A vállalat növekedési tervei is figyelemre méltók. A Danish Fabrik egy 7000 négyzetméteres új gyártóüzem megnyitását készíti elő, miután felvásárolni tervezi egy nemrégiben bezárt, több generáción át működő skandináv családi vállalkozás teljes gyártói infrastruktúráját.

A gépsorok, a szerszámpark és a minőségbiztosítási rendszer érintetlenül kerül át Magyarországra, így a cég ugyanazt a szintű precizitást biztosíthatja majd, mint amit a skandináv országokban elvárnak.

Az új üzem lehetővé teszi, hogy:

  • még több projekt fusson párhuzamosan,
  • lerövidüljön a gyártási idő,
  • tovább csökkenjenek a költségek,
  • a vállalat még több ügyfelet tudjon kiszolgálni az egész ország területén.
Fotó: Danish Fabrik

Nem csak új házak: bővítések, tetőtér-beépítések, kisebb lakóegységek

A Danish Fabrik szolgáltatási köre túlmutat a családi házakon. A cég vállalja:

  • kisebb méretű moduláris házak tervezését és kivitelezését,
  • tetőtér-beépítéseket,
  • bővítéseket és oldalirányú házbővítéseket,
  • valamint olyan speciális projektek megvalósítását, ahol a gyors kivitelezés, a kedvező ár és az energiahatékonyság kulcskérdés, mint például munkásszállók vagy magánóvodák.

A gyorsaság egyik oka, hogy a helyszíni munka minimális, a szerkezet pedig gyárban készül, ellenőrzött körülmények között. A megrendelők így azt kapják, amit a skandináv országokban természetesnek vesznek: minőséget kompromisszum nélkül.

Miért pont ez a technológia?

A Danish Fabrik szerint a válasz egyértelmű: „Aki gyorsan, olcsón, energiatakarékosan és hibamentesen akar építkezni, annak nem érdemes más technológiában gondolkodnia.”

A vállalat 2026-ra azt várja, hogy a moduláris, skandináv típusházak a magyar új építésű piac egyik legfontosabb szereplőjévé válnak. A kereslet folyamatosan nő, különösen azok körében, akik szeretnének elérhető áron modern, fenntartható és tartós otthont teremteni. 

„Várakozásaink szerint a házak 55 százaléka könnyűszerkezetből épül majd – és ezen a piacon a Danish Fabrik lehet az egyik meghatározó szereplő.” 

