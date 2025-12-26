Itt az új elektromos Dacia, már lehet rendelni: fillérekbe kerül, veri a kínaiakat, mindenkit meglepett az akkumulátora – videó

A Dacia közzétette a megújult Spring elektromos modell árait és főbb műszaki adatait Európa több fontos piacán. A francia vásárlók már megrendelhetik az új Dacia Spring modellt 70 lóerős motorral az Essential és az Expression felszereltségfel, valamint 100 lóerős motorral Extreme felszereltséggel. Romániában egyelőre a korábbi, 65 lóerős változat maradt forgalomban. Az újdonságok középpontjában nemcsak az erősebb motorok, hanem új akkumulátortechnológia is áll – derült ki a profit.ro cikkéből.

Itt az új elektromos Dacia, már lehet rendelni: fillérekbe került és veri a kínaiakat / Fotó: punghi

A Dacia a korábbi NMC akkumulátort LFP-re, azaz lítium–vasfoszfát technológiára cserélte.

Az új akkumulátor olcsóbb, biztonságosabb és gyorsabban tölthető, ugyanakkor kisebb energiasűrűsége miatt nagyobb helyigényű. Ennek ellensúlyozására a kapacitást 26,8 kWh-ról 24,3 kWh-ra csökkentették, ám a hatótáv mindkét új motorváltozatnál 225 kilométer maradt. Az átlagos fogyasztás 12,4 kWh/100 km, ami a szegmens egyik legjobb értéke.

A kínálatban két új hajtás jelent meg:

a 70 lóerős motor az Essential és Expression felszereltségekhez,

míg a 100 lóerős verzió az Extreme kivitelhez érhető el.

Franciaországban a 70 lóerős Spring ára 16 900 euróról indul, a középső felszereltség 18 900 euróba kerül, míg a 100 lóerős változat 19 700 eurótól érhető el. Az Egyesült Királyságban a 70 lóerős modell 15 225 fonttól, a 100 lóerős 16 225 fonttól indul, amit a Dacia egy 3750 fontos gyártói támogatással egészít ki. Romániában jelenleg még a 65 lóerős változat kapható 16 000 euróért, de várhatóan hamarosan ott is megnyílik a rendelés az új Springre.

A frissítés érinti a futóművet és az aerodinamikát is. Javult a súlyelosztás, merevebb lett az alváz, új hangolást kaptak a rugók és lengéscsillapítók, az Expression felszereltségtől pedig alapfelszereltség a 15 colos kerék vált. Az aerodinamikai együttható 0,74-ről 0,66-ra csökkent, ami hozzájárul a hatékonyság javulásához.

A teljesítmény érezhetően nőtt. A 80–120 km/h közötti gyorsulás jelentősen javult a 0-ról 100 kilométerre való gyorsulás ideje 9,6 másodpercre csökkent, míg a legerősebb változat kifejezetten dinamikus menetteljesítményt kínál.