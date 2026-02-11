Erős forint, versenyképes árak: így javítja pozícióját Magyarország a régióban – a szlovákok jobban állnak, „bezzegrománia” elesett

A legfrissebb nemzetközi összevetések szerint Magyarország továbbra is kedvező pozícióban van a régiós versenyben, miközben az árkülönbségek mögött húzódó szerkezeti sajátosságok és friss gazdasági folyamatok több területen is javuló képet mutatnak – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Fotó: Patera Kamilla / Shutterstock

Az egyes országok árszintjének összehasonlítására alkalmas, legfrissebb – 2024-re vonatkozó – adatok a Eurostat adatbázisából származnak. Molnár Dániel szerint ezek már önmagukban is jól mutatják a régió országai közötti alapvető különbségeket. Magyarországon a fogyasztási kiadások árszínvonala az uniós átlag 68,9 százalékát érte el, ami stabil középmezőnyt jelent a környező országokhoz viszonyítva.

Az adatok alapján Romániában az árszint az uniós átlag 58,1, Szerbiában 61,3, míg Szlovákiában 80,8 százalék volt. Molnár hangsúlyozta: a magyar árszint ezzel együtt kiegyensúlyozott pozíciót mutat, hiszen bár magasabb a román és a szerb értéknél, érdemben elmarad a szlováktól. A vezető elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025-ös inflációs folyamatok alapján Románia árszínvonala közeledhetett Magyarországéhoz, míg Szlovákia és Szerbia esetében a különbségek inkább stabilak maradhattak.

Borult tavaly a román gazdaság, ez az árakon is meglátszik

Molnár Dániel szerint különösen kedvező, hogy fogyasztási elemenként vizsgálva már jóval árnyaltabb és sok esetben pozitívabb kép rajzolódik ki. Románia továbbra is az élelmiszerárak, a lakhatás, az egészségügy, az információ és kommunikáció, valamint az oktatás területén mutat alacsonyabb árszínvonalat, ugyanakkor a tavalyi

megszorítások,

adóemelések

és a gyorsabb infláció

következtében ez az árelőny számottevően mérséklődhetett. Emellett a schengeni csatlakozás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a határ mentén meginduljon az árszintek kiegyenlítődése.

Szerbia esetében Molnár kiemelte: az ország továbbra is versenyképes a dohánytermékek, a bérleti és rezsidíjak, valamint az oktatási kiadások terén. Ugyanakkor az élelmiszerárak az uniós átlag 96,1 százalékát is elérik, ami már közelíti a magyar szintet, miközben a ruházkodási és az információs-kommunikációs kiadások árszintje is magasabb a régiós átlagnál.