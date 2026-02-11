Deviza
Erős forint, versenyképes árak: így javítja pozícióját Magyarország a régióban – a szlovákok jobban állnak, „bezzegrománia” elesett

Magyarország a régiós összevetésben továbbra is kiegyensúlyozott és több területen versenyképes árszinttel rendelkezik. Az árszintek alakulása mellett az erősödő forint és a kedvező turisztikai adatok is azt mutatják, hogy Magyarország pozíciója nem gyengült, hanem erősödött a térségben.
VG
2026.02.11, 07:40

A legfrissebb nemzetközi összevetések szerint Magyarország továbbra is kedvező pozícióban van a régiós versenyben, miközben az árkülönbségek mögött húzódó szerkezeti sajátosságok és friss gazdasági folyamatok több területen is javuló képet mutatnak – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Budapest,,Hungary,-,25,October,2025:,Aisles,Of,Grocery,Chain ár bolt vásárlás
Fotó: Patera Kamilla / Shutterstock

Az egyes országok árszintjének összehasonlítására alkalmas, legfrissebb – 2024-re vonatkozó – adatok a Eurostat adatbázisából származnak. Molnár Dániel szerint ezek már önmagukban is jól mutatják a régió országai közötti alapvető különbségeket. Magyarországon a fogyasztási kiadások árszínvonala az uniós átlag 68,9 százalékát érte el, ami stabil középmezőnyt jelent a környező országokhoz viszonyítva.

Az adatok alapján Romániában az árszint az uniós átlag 58,1, Szerbiában 61,3, míg Szlovákiában 80,8 százalék volt. Molnár hangsúlyozta: a magyar árszint ezzel együtt kiegyensúlyozott pozíciót mutat, hiszen bár magasabb a román és a szerb értéknél, érdemben elmarad a szlováktól. A vezető elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025-ös inflációs folyamatok alapján Románia árszínvonala közeledhetett Magyarországéhoz, míg Szlovákia és Szerbia esetében a különbségek inkább stabilak maradhattak.

Borult tavaly a román gazdaság, ez az árakon is meglátszik

Molnár Dániel szerint különösen kedvező, hogy fogyasztási elemenként vizsgálva már jóval árnyaltabb és sok esetben pozitívabb kép rajzolódik ki. Románia továbbra is az élelmiszerárak, a lakhatás, az egészségügy, az információ és kommunikáció, valamint az oktatás területén mutat alacsonyabb árszínvonalat, ugyanakkor a tavalyi

  • megszorítások,
  • adóemelések
  • és a gyorsabb infláció

következtében ez az árelőny számottevően mérséklődhetett. Emellett a schengeni csatlakozás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a határ mentén meginduljon az árszintek kiegyenlítődése.

Szerbia esetében Molnár kiemelte: az ország továbbra is versenyképes a dohánytermékek, a bérleti és rezsidíjak, valamint az oktatási kiadások terén. Ugyanakkor az élelmiszerárak az uniós átlag 96,1 százalékát is elérik, ami már közelíti a magyar szintet, miközben a ruházkodási és az információs-kommunikációs kiadások árszintje is magasabb a régiós átlagnál.

20250318_tesco_018_VZ
A hazai üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest kedvezőbbek, ezért is megéri átugrani a szomszédos országokból vásárolni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szlovákia szinte minden fogyasztási termékcsoportban magasabb árszínvonallal rendelkezik a négy ország közül – mutatott rá Molnár Dániel. Pozitívum ugyanakkor, hogy még így is minden termék- és szolgáltatáscsoport árszintje elmarad az uniós átlagtól, vagyis a régió egészére jellemző a felzárkózás lehetősége.

Magyarország esetében a vezető elemző különösen kedvezőnek nevezte, hogy

  • a rezsiköltség,
  • a ruházkodási cikkek,
  • az egészségügyi szolgáltatások,
  • valamint az éttermi
  • és szállásdíjak

terén a hazai árszínvonal kifejezetten versenyképes a vizsgált országok körében. Az élelmiszerárak ugyan magasabbak, az uniós átlag 94,3 százalékát tették ki, ez azonban Molnár szerint természetes folyamat egy schengeni tagország esetében, ahol a kereskedelembe kerülő termékek ára gyorsabban zárkózik fel, mint a helyi szolgáltatásoké.

A tavalyi folyamatok értékelésekor Molnár Dániel az árrésstopok pozitív hatásait is hangsúlyozta.

Ezek az alapvető élelmiszereknél akár 20–30 százalékkal alacsonyabb árakat eredményeztek, ami jelentős megtakarítást tett lehetővé a háztartások számára.

Ezt tovább erősíti, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országokhoz képest kedvezőbbek, így a nagyobb volumenű bevásárlások kifejezetten racionális döntéssé válhattak.

Molnár szerint mindez hozzájárult ahhoz is, hogy

Magyarország vonzó célpont maradt a határon túlról érkezők számára: nemcsak vásárolni, hanem kikapcsolódni, étterembe járni, szolgáltatásokat igénybe venni is megéri.

A folyamatokat az elmúlt időszakban a forint jelentős erősödése is támogatta: januárban az euróval szemben 6,7, a szerb dinárral szemben 7,1, míg a román lejjel szemben 8,8 százalékos erősödés volt tapasztalható az előző évhez képest.

Bár a forint erősödése elméletileg visszafoghatná a bevásárló turizmust, Molnár Dániel szerint a friss adatok ennek ellenkezőjét mutatják. Az év végi turisztikai statisztikák szerint Magyarország vonzereje tovább erősödött, és a relatív árszínvonal alakulása nem járt érzékelhető negatív hatásokkal, ami összességében stabil és kedvező kilátásokat jelez a hazai gazdaság számára.

