Álmosan kezdett a pesti parkett, pedig hajnalban Ázsiában friss volt a hangulat
A BUX 129 858 pont közelében nyitott, egyharmad százalékos csúszással. Továbbra is erős szinteken mozog a forint, bár tegnap korrekciót láthattunk. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.
Ázsiában jó a hangulat
Kedden vegyesen zártak a tengerentúli indexek. A klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális emelkedéssel zárt. A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékot csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot esett.
Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a befektetői hangulat. A hongkongi Hang Seng negyed százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott.
A japán Nikkei bő 2 százalékot pattant.
A kínai infláció éves bázison 0,2 százalékon alakult januárban, jelentősen elmaradva a decemberi 0,8 százalékos értéktől és a 0,4 százalékos elemzői konszenzustól. Elemzők a holdújév okozta szezonális hatásokkal magyarázzák a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adatot.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: csúsznak a blue chipek
Az OTP 40 640 forinton nyitott, minimális mínuszban.
A UBS 3550 forintról 4200 forintra emelte a Mol 12 havi célárfolyamát, az ajánlást azonban vételről semlegesre rontotta.
A Mol 3866 forinton nyitott, enyhe mínuszban.
A Richter 11 720 forintról startolt, enyhe pluszban.
A Magyar Telekom 1980 forinton kezdett, ami enyhe mínusz.
A 4iG 3850 forintról indult, ami majd 1 százalékos esés.
A kispapírok közül 1 százalékot pattant a Delta, másfél százalékot csúszott az AutoWallis.
Korrekció után irányt keres a forint
A tegnapi kereskedésben emelkedést mutatott az euró-forint árfolyama, de a 378,50-os szintet nem sikerült áttörni, mely továbbra is ellenállást jelent, míg támasz 375,70-nál húzódik.
Szerdán
piacnyitás előtt 377,55 és 378 között oszcillált az euró-forint,
majd 377,77 közelében nyitott.
Fontos adatok jönnek
- Délután fontos információt közöl az MNB: 14 órakor teszik közzé a legutóbbi kamatdöntő ülés rövidített jegyzőkönyvét. Ebből többletinformációt kaphat a piac az ülésen felmerült kérdésekről, különös tekintettel az inflációs folyamatokra.
- A januári inflációs adatsort holnap délelőtt teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal, az éves bázison számított infláció 2,4 százalékra süllyedhetett a konszenzus szerint.