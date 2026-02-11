Deviza
Rendkívüli

Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződés bontott a Siemens Energyvel

Álmosan kezdett a pesti parkett, pedig hajnalban Ázsiában friss volt a hangulat

Nem rázta fel a hazai piacot az ázsiai tőzsdék hajnali frissessége. A pesti parketten visszafogott nyitást láthattunk. Míg a magyar deviza a tegnapi korrekció után is erős szinteken mozog. Ma és holnap fontos adatok jönnek.
Faragó József
2026.02.11, 09:14
Frissítve: 2026.02.11, 09:42

A BUX 129 858 pont közelében nyitott, egyharmad százalékos csúszással. Továbbra is erős szinteken mozog a forint, bár tegnap korrekciót láthattunk. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

pesti parkett
 Vajon mi lesz ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában jó a hangulat 

Kedden vegyesen zártak a tengerentúli indexek. A klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális emelkedéssel zárt. A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékot csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot esett.

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a befektetői hangulat. A hongkongi Hang Seng negyed százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott. 

A japán Nikkei bő 2 százalékot pattant.

A kínai infláció éves bázison 0,2 százalékon alakult januárban, jelentősen elmaradva a decemberi 0,8 százalékos értéktől és a 0,4 százalékos elemzői konszenzustól. Elemzők a holdújév okozta szezonális hatásokkal magyarázzák a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adatot. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

 

Pesti parkett: csúsznak a blue chipek

Az OTP 40 640 forinton nyitott, minimális mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény11:43:47
Árfolyam: 40 360 HUF -350 / -0,87 %
Forgalom: 2 321 821 820 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A UBS 3550 forintról 4200 forintra emelte a Mol 12 havi célárfolyamát, az ajánlást azonban vételről semlegesre rontotta.

A Mol 3866 forinton nyitott, enyhe mínuszban.

 MOL részvény
MOL részvény11:43:06
Árfolyam: 3 794 HUF -76 / -2 %
Forgalom: 1 408 374 538 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 720 forintról startolt, enyhe pluszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:40:29
Árfolyam: 11 790 HUF +90 / +0,76 %
Forgalom: 600 593 030 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1980 forinton kezdett, ami enyhe mínusz.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:42:48
Árfolyam: 1 976 HUF -8 / -0,4 %
Forgalom: 434 653 894 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 3850 forintról indult, ami majd 1 százalékos esés.

 4IG részvény
4IG részvény11:42:50
Árfolyam: 3 795 HUF -90 / -2,37 %
Forgalom: 99 147 155 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kispapírok közül 1 százalékot pattant a Delta, másfél százalékot csúszott az AutoWallis.

 

Korrekció után irányt keres a forint

A tegnapi kereskedésben emelkedést mutatott az euró-forint árfolyama, de a 378,50-os szintet nem sikerült áttörni, mely továbbra is ellenállást jelent, míg támasz 375,70-nál húzódik.

Szerdán 

piacnyitás előtt 377,55 és 378 között oszcillált az euró-forint,

majd 377,77 közelében nyitott.

Fontos adatok jönnek

  • Délután fontos információt közöl az MNB: 14 órakor teszik közzé a legutóbbi kamatdöntő ülés rövidített jegyzőkönyvét. Ebből többletinformációt kaphat a piac az ülésen felmerült kérdésekről, különös tekintettel az inflációs folyamatokra. 
  • A januári inflációs adatsort holnap délelőtt teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal, az éves bázison számított infláció 2,4 százalékra süllyedhetett a konszenzus szerint.

