Álmosan kezdett a pesti parkett, pedig hajnalban Ázsiában friss volt a hangulat

A BUX 129 858 pont közelében nyitott, egyharmad százalékos csúszással. Továbbra is erős szinteken mozog a forint, bár tegnap korrekciót láthattunk. Izgalmas nap ígérkezik a pesti parketten.

Vajon mi lesz ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában jó a hangulat

Kedden vegyesen zártak a tengerentúli indexek. A klasszikus Dow Jones ipari átlag minimális emelkedéssel zárt. A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékot csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot esett.

Szerdán hajnalban Ázsiában kedvező volt a befektetői hangulat. A hongkongi Hang Seng negyed százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális pluszba kapaszkodott.

A japán Nikkei bő 2 százalékot pattant.

A kínai infláció éves bázison 0,2 százalékon alakult januárban, jelentősen elmaradva a decemberi 0,8 százalékos értéktől és a 0,4 százalékos elemzői konszenzustól. Elemzők a holdújév okozta szezonális hatásokkal magyarázzák a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adatot.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csúsznak a blue chipek

Az OTP 40 640 forinton nyitott, minimális mínuszban.