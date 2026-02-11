Orbán Viktor ajánlatot tett Ukrajnának az EU-tagság helyett, és előre szólt: 2026 és 2030 között egy nagyon nehéz döntést kell meghoznia Magyarországnak

Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba, ha Ukrajna tag lenne, az Európai Unió már háborúban lenne – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Szentendrén. A városban rendezett aktivista találkozón Vitályos Eszter kormányszóvivő is részt vett, aki a Fidesz jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson.

A miniszterelnök kiemelte: világossá kell tenni, hogy ez egy sorsdöntő választás lesz abból a szempontból, hogy nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak. Hozzátette: lehet, hogy tíz-húsz, de akár harminc évre is eldől Magyarország sorsa, mert az európai vezetők eldöntötték, hogy 2026 és 2030 között háborúba fognak menni. Erről döntés van – hangsúlyozta.

A legfontosabb dilemma, amivel szembetalálja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz, és a háborúban való közvetlen részvétel politikai kihívása – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: erről kell majd dönteniük azoknak, akiket meg fogunk választani.

Azért mondom, hogy nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra – hangsúlyozta, hozzátéve: nincs ki-be ugrálás, ha egyszer belementél, benne vagy.

Ha a közhangulat nem kényszeríti rá az európai vezetőket arra, hogy visszalépjenek a háború szándékától, akkor Magyarországnak csak egyetlen lehetősége lesz, hogy kimaradjon – mutatott rá a miniszterelnök, hozzátéve: 2026 és 2030 között egy nagyon nehéz döntést kell majd meghoznia az akkor hivatalban lévő parlamentnek és kormánynak, ami arról szól, hogy

egy nyílt orosz–európai konfliktus esetén mi legyen Magyarország pozíciója.

Orbán Viktor kiemelte: azt javasolja, hogy már most egy olyan parlamentet válasszunk, amelyben azok vannak többségben, akik egy ilyen helyzetben nemet tudnak mondani az európaiaknak, ki tudnak állni amellett, hogy Magyarország ebben a háborúban nem vesz részt, nem küld fegyvert, nem küld pénzt és nem küld embereket.

Emlékeztetett: a 20. században a magyarok kétszer kerültek az elé a kérdés elé, hogy ki tudnak-e maradni a háborúból, de ez sem Tisza Istvánnak, sem Horthy Miklósnak nem sikerült. Hozzátette: szerinte hasonló helyzet lesz 2026 és 2030 között, ezért egy olyan erős Magyarországra és erős politikai vezetésre van szükség, amely meg tudja csinálni azt, amit a 20. században két, egyébként nagyon erős vezetőnk és kormányunk nem tudott.