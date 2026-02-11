Fél gőzzel megoldotta a kemény telet a Főtáv, de óriási a hálózati veszteség Magyarországon

A távhőszolgáltatást igénybe vevők száma nőtt, a szolgáltatáshoz felhasznált energiamix kissé zöldült, a felhasznált gáz ára esett, az eladott hő mennyisége pedig csökkent 2024-ben Magyarországon. A megállapítások a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (Matászsz) kiadványából származnak, amelyből jól kiolvasható, merre tart a hazai távhőágazat.

Még jócskán gázfüggő Magyarország távhőtermelése / Fotó: Kallus György

A trend ismerete azért is fontos, mert miközben a távfűtést mint legkényelmesebb fűtési módot célszerű minél több felhasználóhoz eljuttatni, nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Van ugyanis néhány kézenfekvő elvárás:

A távfűtéshez szükséges energiát egyre fenntarthatóbb módon, tehát megújulókra alapozva kell előállítani,

csökkenteni kell a fosszilisek arányát, ezzel csökkentve az ország gázimportfüggését,

korszerűbb technológiák bevetésével növelni kell a távfűtés gazdaságosságát,

az infrastruktúra javításán át csökkenteni a hőveszteséget,

növelni kell a tevékenység hatékonyságát,

összességében pedig megfizethető szolgáltatást kell nyújtani.

Minden pontban van bőven teendő. Ezért érdemes sorra venni, hogy a kiadvány mely fő adatokkal jellemezte Magyarország 2024-es távhőszektorát.

A saját lábukra állnak egyes felhasználók

A 690 ezer fogyasztón belül a nem lakossági díjfizetők száma 11,7 ezerről 11,3 ezerre esett, ráadásul az adat a tíz évvel korábbinak körülbelül csak a fele. A távhőtől való távolodás mögött állhat például az önálló, először gázkazános, az utóbbi időben inkább a geotermikus hőellátásra való váltás. Egyes felhasználók saját energiahatékonysági intézkedései miatt is érezhették úgy, hogy már nem éri meg a távhőhálózaton maradniuk, és meg is szűnhettek távhőt használó vállalkozások, intézmények.

A lakossági díjfizető száma egy év alatt 3 ezerrel 679 ezerre emelkedett. Ez az új építésű társasházak hálózatra csatlakozását, illetve a meglévő hálózatok bővítésének hatását mutatja. Budapesten például 2024 februárjában fejeződött be egy 3,4 milliárd forintos beruházás, amelynek keretében az Erzsébet híd alatt átvezetett új távhővezetékekkel bővítették a belvárosi hálózatot. A távhővel ellátott települések száma maradt 95. A szolgáltatás 214 távhőrendszeren keresztül történik.