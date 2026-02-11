Deviza
Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződés bontott a Siemens Energyvel

Új harcos a színtéren, mindjárt bele is kötött a Netflixbe: elvágná a zsíros ügylettől, a Warner Bros-küzdelem folytatódik

A szövevényes felvásárlási csata újabb fordulatot vett, a Paramount mellé állt egy tőkeerős befektető. A David Ellison vezette cég elhappolhatja a Warner Bros Discoveryt a Netflix orra elől.
K. B. G.
2026.02.11, 09:20
Frissítve: 2026.02.11, 09:38

Új szövetségesre lelt a Warner Bros Discoveryért vívott harcában a Paramount Skydance, miután az Ancora aktivista befektetési alap mintegy 200 millió dolláros részesedést szerzett a legendás hollywoodi stúdióban, és a cég Netflixszel kötött megállapodása ellen lobbizik.

Photo Illustrations Of The Netflix/Paramount Battle For The Acquisition Of Warner Bros.
A Warner Bros a Netflixszel tárgyal, de végül a Paramounté lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az aktivista befektető más Warner Bros-részvényeseket is elbizonytalaníthat

Bár a 11 milliárd dollárt kezelő Ancora részesedése kevesebb, mint a Warner 1 százaléka, a nyilvános kiállás a Netflix-tranzakcióval szemben más részvényeseket is az ügylet ellen hangolhat, ráadásul az alap folytathatja a Warner részvényeinek a felhalmozását. 

A Netflix és a Warner Bros megállapodása értelmében a streamingszolgáltató részvényenként 27,75 dollárt fizethet a filmstúdióért és az HBO Max streamingszolgáltatóért, ám a cégről leválasztanák az egyebek mellett a CNN-t is magában foglaló kábeltévés eszközöket és Discovery Global néven önálló cégbe szerveznék. 

Az Ancora azonban megkérdőjelezi az új cég életképességét, mely 17 milliárd dollár adósságot örökölne az ügylet keretében. 

Ezzel szemben a Paramount ajánlata a teljes vállalatra szól, és részvényenként 30 dollárt kínál. Azonban míg a Warner igazgatótanácsa a Netflixszel folytatott tárgyalásokat, addig a Paramount ellenséges felvásárlásra készül, és közvetlenül a részvényeseket kívánja meggyőzni.

Az Ancora a Warner igazgatótanácsát is átalakítaná, ha az nem tárgyal a Paramounttal

Az Ancora érvelése szerint versenyjogi aggályok merülhetnek fel a Netflix-ügylet kapcsán, ami az alap szerint bizonytalan és rosszabb, mint a Paramount által kínált lehetőség. Az alap David Zaslav Warner-vezérnek írt levelében arról is érdeklődött, hogy a cégvezető számít-e vezetői pozícióra, ha a tranzakció a Netflixszel köttetik meg. Az Ancora emellett az igazgatótanácsba is tervez új személyeket jelölni, ha a Warner nem a részvényesek számára legkedvezőbb ügyletért harcol. Ezekkel a jelöltekkel a Zaslavhoz közel álló igazgatókat váltanák le a The Wall Street Journal információi szerint.

Kedden a Paramount javított ajánlatán, vállalva a Netflix-megállapodás felbontásához kapcsolódó 2,8 milliárd dolláros szakítási díj kifizetését, valamint részvényenként 25 cent kifizetését minden olyan negyedévre, amikor a tranzakció nem zárul le 2027. január 1. után. Ez leginkább azt jelzi, hogy a Paramount bízik abban, hogy a szükséges hatósági engedélyeket sikerül gyorsan megszerezni.

A Warner a Netflix mellett részben azzal érvel, hogy az többet ér, finanszírozása biztosabb és világosabb a hatósági jóváhagyások megszerzéséhez vezető út. Az Ancora szerint erről szó sincs, és érdemes figyelembe venni a Paramount-vezér David Ellison és apja, az Oracle-alapító milliárdos Larry Ellison korábbi ügyleteinek tapasztalatait is. A Warner részvényeseinek azonban azt is érdemes megfontolniuk, hogy 

sokak szerint a Paramount még nem állt elő végleges és legjobb ajánlatával, így az még emelkedhet részvényenként 2-3 dollárral.

Az Ancora már korábban is sikeresen hallatta hangját felvásárlási ügyekben, így az alap részesedést épített a Norfolk Southernben, ahol igazgatósági helyet is szerzett, mielőtt a céget megvette volna a Union Pacific. Emellett az Ancora a színfalak mögött a buborékfólia-gyártó Sealed Airre is nyomást gyakorolt, mielőtt a céget megvette volna a CD&R.

