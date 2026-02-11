Új harcos a színtéren, mindjárt bele is kötött a Netflixbe: elvágná a zsíros ügylettől, a Warner Bros-küzdelem folytatódik

Új szövetségesre lelt a Warner Bros Discoveryért vívott harcában a Paramount Skydance, miután az Ancora aktivista befektetési alap mintegy 200 millió dolláros részesedést szerzett a legendás hollywoodi stúdióban, és a cég Netflixszel kötött megállapodása ellen lobbizik.

A Warner Bros a Netflixszel tárgyal, de végül a Paramounté lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az aktivista befektető más Warner Bros-részvényeseket is elbizonytalaníthat

Bár a 11 milliárd dollárt kezelő Ancora részesedése kevesebb, mint a Warner 1 százaléka, a nyilvános kiállás a Netflix-tranzakcióval szemben más részvényeseket is az ügylet ellen hangolhat, ráadásul az alap folytathatja a Warner részvényeinek a felhalmozását.

A Netflix és a Warner Bros megállapodása értelmében a streamingszolgáltató részvényenként 27,75 dollárt fizethet a filmstúdióért és az HBO Max streamingszolgáltatóért, ám a cégről leválasztanák az egyebek mellett a CNN-t is magában foglaló kábeltévés eszközöket és Discovery Global néven önálló cégbe szerveznék.

Az Ancora azonban megkérdőjelezi az új cég életképességét, mely 17 milliárd dollár adósságot örökölne az ügylet keretében.

Ezzel szemben a Paramount ajánlata a teljes vállalatra szól, és részvényenként 30 dollárt kínál. Azonban míg a Warner igazgatótanácsa a Netflixszel folytatott tárgyalásokat, addig a Paramount ellenséges felvásárlásra készül, és közvetlenül a részvényeseket kívánja meggyőzni.

Az Ancora a Warner igazgatótanácsát is átalakítaná, ha az nem tárgyal a Paramounttal

Az Ancora érvelése szerint versenyjogi aggályok merülhetnek fel a Netflix-ügylet kapcsán, ami az alap szerint bizonytalan és rosszabb, mint a Paramount által kínált lehetőség. Az alap David Zaslav Warner-vezérnek írt levelében arról is érdeklődött, hogy a cégvezető számít-e vezetői pozícióra, ha a tranzakció a Netflixszel köttetik meg. Az Ancora emellett az igazgatótanácsba is tervez új személyeket jelölni, ha a Warner nem a részvényesek számára legkedvezőbb ügyletért harcol. Ezekkel a jelöltekkel a Zaslavhoz közel álló igazgatókat váltanák le a The Wall Street Journal információi szerint.

Kedden a Paramount javított ajánlatán, vállalva a Netflix-megállapodás felbontásához kapcsolódó 2,8 milliárd dolláros szakítási díj kifizetését, valamint részvényenként 25 cent kifizetését minden olyan negyedévre, amikor a tranzakció nem zárul le 2027. január 1. után. Ez leginkább azt jelzi, hogy a Paramount bízik abban, hogy a szükséges hatósági engedélyeket sikerül gyorsan megszerezni.