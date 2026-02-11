Erre várt a gazdaság: Magyarország űrkutatási programot indít, itt a nagy bejelentés – ez már nem csillagászat, kőkemény üzlet

A konferenciát megnyitó Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke szerint a szervezet egyik legfontosabb célkitűzése „hogy egyesítse a kutatóhálózaton belüli és az egyetemi szférában, illetve azon kívül felhalmozott erőket”. A rendezvényt ennek megfelelően stratégiai jelentőségű találkozónak nevezte. A megnyitón felszólalt Charles Simonyi űrhajós is, aki videóüzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy ,,az űrkutatás többé nemcsak technológiai kérdés, hanem Magyarország versenyképességének kulcsa is egyben. Hiszen a jövő a tudásalapú országok versenye lesz.”

A HUN-REN elsődleges célja most az összefogás / Fotó: NurPhoto via AFP

A legfontosabb bejelentés az volt, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

űrkutatási programot indít,

hogy a magyar űrkutatás még szorosabban kapcsolódjon a magyar társadalom és a gazdaság számára közvetlenül hasznosuló tudományos eredményekhez.

Az űrkutatás világszerte az egyik leggyorsabban növekvő, stratégiai jelentőségű ágazattá vált. A globális űrgazdaság már nem kizárólag tudományos kérdés: alapvetően befolyásolja a távközlést, a navigációt, a klíma- és környezetmonitorozást, a biztonságot, az egészségügyi innovációkat, valamint a mesterséges intelligenciára és adatgazdaságra épülő új iparágak fejlődését.

A HUN-REN új űrkutatási programja erre a globális átalakulásra reagál. A kezdeményezés elősegíti, hogy a magyar kutatási kapacitások könnyebben bekapcsolódjanak az európai és nemzetközi űrkutatási értékláncokba, és hogy az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő eredmények mérhető társadalmi és gazdasági hasznosulást teremtsenek.

A program tervezése megkezdődött, és annak eredményeit még idén bemutatja a HUN-REN. A program határozott célkitűzése, hogy hosszú távon erősítse Magyarország pozícióját az űrkutatáshoz kapcsolódó globális innovációs ökoszisztémában.

Jakab Roland a HUN-REN céljairól: az űrkutatás az egyik legmegtérülőbb befektetés

A stratégiai keretet Jakab Roland vezérigazgató rajzolta meg, aki a Világgazdaságnak adott interjúban az űrszektor gazdasági dimenzióját emelte ki. Mint mondta:

„Az űr ma már nemcsak a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája, ahol az OECD becslése szerint minden befektetett euró átlagosan hatszoros-hétszeres megtérülést hozhat.

Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetése lehet egy országnak.”