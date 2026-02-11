Deviza
Budapest-Belgrád vasútvonal

Ez is eljött: megindult az első vonat a Budapest–Belgrád vasútvonalon, nagyon különleges szerelvény próbálja ki először a sínpályát – videó

Elkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán a pályatesztelés Soroksár és az országhatár között. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.
VG
2026.02.11, 07:51
Frissítve: 2026.02.11, 08:12

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán február 10-én megkezdődött a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között – írja a Baon.

Fotó: Bánya Gábor, Facebook

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

A mérések ideje alatt egyes vasúti átjáróknál ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe: a sorompókat jelzőőrök zárják le, a gyalogos és kerékpáros átkelőket pedig fizikai akadályokkal biztosítják. Ez esetenként 20 percnél hosszabb várakozási időt is jelenthet a közúti forgalomban. A hosszabb lezárások elsősorban az alábbi helyeken várhatók: 

  • 5205-ös út Kunszentmiklós térségében,  
  • 52-es főút Fülöpszállásnál,  
  • 5301-es út Kiskőrös–Izsák között,  
  • 53-as főút Soltvadkert–Selymes térségében,  
  • 55-ös főút Kisszállásnál.

Kiskunhalason az Átlós úti átjáró forgalmát részben a felüljáróra terelik, de a lassú járműveknek, kerékpárosoknak és gyalogosoknak itt is számítaniuk kell várakozásra. A korlátozások kizárólag a tesztvonatok áthaladásának idejére vonatkoznak, azt követően az átjárók azonnal újra megnyílnak. A pálya műszaki átvételét követően a MÁV csoport veszi át az üzemeltetést, és indulhat meg a teher- és személyforgalom.

A pályatesztelést a Deutsche Bahnhoz tartozó DB Systemtechnik speciális mérővonata végzi, amely Európa egyik legfejlettebb, nagy sebességű tesztelésre alkalmas szerelvénye. A választás valószínűleg részben az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) jelrendszer tesztelésének igénye miatt esett erre a járműre, mivel a DB Systemtechnik rendelkezik a szükséges szakértelemmel és technikai kapacitással az ilyen jellegű vizsgálatokhoz.

Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt

Több tucat új motorvonat és IC-kocsi beszerzését készítik elő, amely országos szinten milliók számára hozhat korszerűbb vonatközlekedést. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon.

