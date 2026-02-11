Ez is eljött: megindult az első vonat a Budapest–Belgrád vasútvonalon, nagyon különleges szerelvény próbálja ki először a sínpályát – videó

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán február 10-én megkezdődött a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között – írja a Baon.

Fotó: Bánya Gábor, Facebook

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

A mérések ideje alatt egyes vasúti átjáróknál ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe: a sorompókat jelzőőrök zárják le, a gyalogos és kerékpáros átkelőket pedig fizikai akadályokkal biztosítják. Ez esetenként 20 percnél hosszabb várakozási időt is jelenthet a közúti forgalomban. A hosszabb lezárások elsősorban az alábbi helyeken várhatók:

5205-ös út Kunszentmiklós térségében,

52-es főút Fülöpszállásnál,

5301-es út Kiskőrös–Izsák között,

53-as főút Soltvadkert–Selymes térségében,

55-ös főút Kisszállásnál.

Kiskunhalason az Átlós úti átjáró forgalmát részben a felüljáróra terelik, de a lassú járműveknek, kerékpárosoknak és gyalogosoknak itt is számítaniuk kell várakozásra. A korlátozások kizárólag a tesztvonatok áthaladásának idejére vonatkoznak, azt követően az átjárók azonnal újra megnyílnak. A pálya műszaki átvételét követően a MÁV csoport veszi át az üzemeltetést, és indulhat meg a teher- és személyforgalom.

A pályatesztelést a Deutsche Bahnhoz tartozó DB Systemtechnik speciális mérővonata végzi, amely Európa egyik legfejlettebb, nagy sebességű tesztelésre alkalmas szerelvénye. A választás valószínűleg részben az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) jelrendszer tesztelésének igénye miatt esett erre a járműre, mivel a DB Systemtechnik rendelkezik a szükséges szakértelemmel és technikai kapacitással az ilyen jellegű vizsgálatokhoz.