A legizgalmasabb pillanatban szólal meg Varga Mihály – ugrásra kész a forint, jön az inflációs adat

Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendez konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel.

A legizgalmasabb pillanatban szólal meg Varga Mihály / Fotó: Varga Mihály / Facebook

A konferencián beszédet mond Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Hankó Balázs nemrég arról számolt be, hogy évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. A múlt évben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok.

A 2025-ös eredmény azért is nagyon bizalomkeltő, mert a szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal haladta meg a két évvel korábbit.

A felszólalók várhatóan a hazai innovációs környezet aktuális kihívásait, a versenyképesség erősítésének lehetőségeit, valamint a vállalkozások fejlődését támogató gazdaságpolitikai eszközöket is érintik.

A rendezvény az MNB és az MKIK együttműködésének egyik kiemelt állomása. A két intézmény célja, hogy a jegybanki elemzési kapacitás és a vállalkozói szféra tapasztalatai egymást erősítve járuljanak hozzá a magyar gazdaság növekedési potenciáljának bővítéséhez.

