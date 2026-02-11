Deviza
konferencia
MNB
Varga Mihály

A legizgalmasabb pillanatban szólal meg Varga Mihály – ugrásra kész a forint, jön az inflációs adat

Csúcstalálkozót tart a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, miközben a piac már a februári kamatvágást árazza. A találkozó így nemcsak a versenyképességről, hanem a gazdaságpolitikai fordulat esélyéről is szólhat.
VG
2026.02.11, 08:51
Frissítve: 2026.02.11, 09:03

Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendez konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel. 

Varga Mihály
A legizgalmasabb pillanatban szólal meg Varga Mihály / Fotó: Varga Mihály / Facebook

A konferencián beszédet mond Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 

Hankó Balázs nemrég arról számolt be, hogy évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. A múlt évben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok.

A 2025-ös eredmény azért is nagyon bizalomkeltő, mert a szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal haladta meg a két évvel korábbit.

A felszólalók várhatóan a hazai innovációs környezet aktuális kihívásait, a versenyképesség erősítésének lehetőségeit, valamint a vállalkozások fejlődését támogató gazdaságpolitikai eszközöket is érintik.

A rendezvény az MNB és az MKIK együttműködésének egyik kiemelt állomása. A két intézmény célja, hogy a jegybanki elemzési kapacitás és a vállalkozói szféra tapasztalatai egymást erősítve járuljanak hozzá a magyar gazdaság növekedési potenciáljának bővítéséhez. 

Korábban megírtuk, hogy szinte minden adott ahhoz, hogy a jegybank 3 százalékos célja alá essen az infláció Magyarországon. A KSH csütörtökön publikálja a januári inflációs adatokat, az előjelek kifejezetten biztatóak. 

A tavalyi magas bázis, az árrésstopok és az importált infláció egyszerre éreztetik hatásukat, ezért nem zárható ki egy inflációs meglepetés sem. Ha így lesz, akkor szinte biztos, hogy ebben a hónapban újrakezdi a kamatcsökkentési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank. Annál is inkább, mert a piac beárazta februárra a kamatvágást.

