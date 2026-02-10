Mennyire kockázatkedvelő a magyar – ki vállal egyáltalán kockázatot?

Amint korábbi elemzésemben bemutattam, 2025-ben, amikor a lakossági prémium-állampapírok kamatszintje csökkent, a legtöbb befektető nem váltott kockázatosabb és így magasabb hozammal kecsegtető befektetésre, sokan csak állampapír-portfóliójukat rendezték át. Ez is egy jele tehát annak, hogy a magyar háztartások kevéssé keresik a magasabb kockázatú eszközöket.

Kockázatkedvelő-e a magyar – ki vállal kockázatot? / Fotó: Kallus György

Az első releváns kérdés, hogy mely eszközöket nevezhetjük kockázatosnak – és itt most nem az a kérdés, hogy mi az, ami ténylegesen kockázatos, hanem mi az, amit a lakosság annak gondol, hiszen ennek alapján hozza meg a befektetési döntéseit. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a Gránit Alapkezelő által 2025 novemberében készített felmérést hívom segítségül.

A felmérésben ezer olyan háztartást kérdeztünk meg, amelyek rendelkeznek megtakarítással. A felmérés egyik kérdésében a különböző pénzügyi eszközöket kellett a megkérdezetteknek értékelniük vélt kockázatosságuk alapján. Amint a lenti ábrán is látható, a megkérdezettek legkockázatosabbnak a kriptovalutát és a részvényt ítélték. A továbbiakban e két terméket fogjuk kockázatosnak tekinteni, és ezek tartására fókuszálunk.

Érdekesség, hogy a befektetési jegyek kockázatát nem sokkal ítélik magasabbnak, mint az állampapírokét. Ennek magyarázata, hogy a befektetési alapokba fektető háztartások is leginkább az alacsonyabb kockázatú befektetési jegyeket keresik, alig rendelkeznek olyanokkal, amelyeknek a kockázati besorolása magasabb, így ezt most nem sorolom a kockázatosabb befektetések közé.

Kockázatkedvelők-e a magyar befektetők

A megtakarítási döntéseik során a befektetők nem kifejezetten kockázatkedvelők. Azok közül, akik rendelkeznek megtakarítással, mindössze 15,2 százaléknak van saját bevallása szerint részvénye, míg 10,8 százaléknak kriptovalutája. Érdekesség, hogy ez az arány nagyságrendileg megegyezik az aranynál tapasztalt aránnyal, azaz nagyjából annyian tartanak részvényt, mint aranyat. Vagy a másik oldalról: alig valamivel kevesebben tartanak kriptovalutát, mint aranyat vagy befektetési jegyet vagy részvényt. Ez tehát azt jelenti, hogy a részvények népszerűsége hazánkban meglehetősen alacsony, összevetve például az Egyesült Államokkal, ahol a lakosság (nem csak a megtakarítással rendelkezők) nagyjából 60 százalékának van valamilyen részvénye.