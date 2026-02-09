Egyre több pénz marad a családoknál – csökken az adóék

A kormány kiemelt célja, hogy a magyar családok könnyebben boldoguljanak a mindennapokban. Az elmúlt években ezért folyamatosan azon dolgozott, hogy ehhez a célhoz megfelelő eszközöket találjon, még akkor is, amikor az Európai Unió inkább egy háborús gazdaságpolitika felé mozdul el.

Adóékcsökkenés – egyre több pénz marad a családoknál / Fotó: pics five / Shutterstock

A kormány megkezdte Európa legnagyobb adócsökkentését, komoly bértárgyalásokat folytatott a minimálbér két számjegyű emelése érdekében, családbarát adórendszert épített, visszavezette a 13. havi nyugdíjat, valamint kidolgozta a 14. havi nyugdíj bevezetésének részéleteit, köszönhetően a békepolitikának. Most egy olyan hónaphoz érkeztünk, amikor a kormány több gazdaságpolitikai intézkedése is érezhetővé válik, februárban ugyanis érkezik

a 11 százalékkal megemelt minimálbér,

a 7 százalékkal megemelt szakmunkás-minimálbér,

a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete,

a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek,

a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése,

a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák első adómentes bére és

a megduplázott családi adókedvezmény.

Az utóbbi két intézkedés adózási szempontból is kiemelt jelentőségű. Az édesanyák adómentességének újabb lépcsője, amikor is a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák előtt is megnyílik a lehetőség, valamint a megduplázott családi adókedvezmény jelentős összeget takarít meg a családoknak. Az adómentesség kiterjesztése 120 milliárd forintot, a családi adókedvezmény megduplázása pedig 290 milliárd forintot hagy idén a családoknál.

Az intézkedéseket azonban érdemes megvizsgálni egy másik dimenzióban is, a munkát terhelő adóék kapcsán. Az adóék ugyanis a munkavégzést terhelő közterhek egyik legfontosabb mutatója: azt fejezi ki, hogy a munkáltató által viselt teljes bérköltségből – vagyis a bruttó bérből és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói terhekből – mekkora hányad jut el ténylegesen a munkavállalóhoz.

Vagyis a munkáltató által fizetett teljes munkaerőköltség és a munkavállaló nettó bére közötti különbséget fejezi ki százalékban. A mutató egyszerre tartalmazza a munkavállalói és munkáltatói közterheket, ezért átfogó képet ad arról, milyen mértékben terheli a foglalkoztatást adó és járulék. Magas adóék esetén a munkavállalás nettó hozama csökken, miközben a foglalkoztatás költsége a munkáltatók számára is emelkedik, ami fékezheti a munkaerőpiaci aktivitást, és növelheti a szürkefoglalkoztatás vonzerejét. A mutató alkalmas arra, hogy értékeljük a legutóbbi adókedvezményeket az elmúlt 16 év távlatában, valamint nemzetközi szinten is képet kaphatunk arról, hogy a különböző családmodellek milyen adóterheléssel, adókedvezményekkel találják szemben magukat.