adókedvezmény

Egyre több pénz marad a családoknál – csökken az adóék

Az adóék a munkavégzést terhelő közterhek egyik legfontosabb mutatója: azt fejezi ki, hogy a munkáltató által viselt teljes bérköltségből mekkora hányad jut el ténylegesen a munkavállalóhoz. Vagyis a munkáltató által fizetett teljes munkaerőköltség és a munkavállaló nettó bére közötti különbséget fejezi ki százalékban. Az elmúlt bő tizenhat évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy több család- és adópolitikai intézkedés is hozzájárult az adóék csökkentéséhez.
Gerlaki Bence
adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár, NGM
2 órája
Fotó: Shutterstock/pics five

A kormány kiemelt célja, hogy a magyar családok könnyebben boldoguljanak a mindennapokban. Az elmúlt években ezért folyamatosan azon dolgozott, hogy ehhez a célhoz megfelelő eszközöket találjon, még akkor is, amikor az Európai Unió inkább egy háborús gazdaságpolitika felé mozdul el. 

adóék
Adóékcsökkenés – egyre több pénz marad a családoknál / Fotó: pics five / Shutterstock

A kormány megkezdte Európa legnagyobb adócsökkentését, komoly bértárgyalásokat folytatott a minimálbér két számjegyű emelése érdekében, családbarát adórendszert épített, visszavezette a 13. havi nyugdíjat, valamint kidolgozta a 14. havi nyugdíj bevezetésének részéleteit, köszönhetően a békepolitikának. Most egy olyan hónaphoz érkeztünk, amikor a kormány több gazdaságpolitikai intézkedése is érezhetővé válik, februárban ugyanis érkezik 

  • a 11 százalékkal megemelt minimálbér,
  • a 7 százalékkal megemelt szakmunkás-minimálbér,
  • a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete,
  • a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek,
  • a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése,
  • a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák első adómentes bére és
  • a megduplázott családi adókedvezmény.

Az utóbbi két intézkedés adózási szempontból is kiemelt jelentőségű. Az édesanyák adómentességének újabb lépcsője, amikor is a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák előtt is megnyílik a lehetőség, valamint a megduplázott családi adókedvezmény jelentős összeget takarít meg a családoknak. Az adómentesség kiterjesztése 120 milliárd forintot, a családi adókedvezmény megduplázása pedig 290 milliárd forintot hagy idén a családoknál. 

Az intézkedéseket azonban érdemes megvizsgálni egy másik dimenzióban is, a munkát terhelő adóék kapcsán. Az adóék ugyanis a munkavégzést terhelő közterhek egyik legfontosabb mutatója: azt fejezi ki, hogy a munkáltató által viselt teljes bérköltségből – vagyis a bruttó bérből és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói terhekből – mekkora hányad jut el ténylegesen a munkavállalóhoz. 

Vagyis a munkáltató által fizetett teljes munkaerőköltség és a munkavállaló nettó bére közötti különbséget fejezi ki százalékban. A mutató egyszerre tartalmazza a munkavállalói és munkáltatói közterheket, ezért átfogó képet ad arról, milyen mértékben terheli a foglalkoztatást adó és járulék. Magas adóék esetén a munkavállalás nettó hozama csökken, miközben a foglalkoztatás költsége a munkáltatók számára is emelkedik, ami fékezheti a munkaerőpiaci aktivitást, és növelheti a szürkefoglalkoztatás vonzerejét. A mutató alkalmas arra, hogy értékeljük a legutóbbi adókedvezményeket az elmúlt 16 év távlatában, valamint nemzetközi szinten is képet kaphatunk arról, hogy a különböző családmodellek milyen adóterheléssel, adókedvezményekkel találják szemben magukat. 

Az elmúlt bő 16 évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy több család- és adópolitikai intézkedés is hozzájárult az adóék csökkentéséhez, mint például:

  1. a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó,
  2. a családi adókedvezmények rendszerének bevezetése,
  3. a szuperbruttósítás kivezetése,
  4. a munkáltatói terhek csökkentése, valamint 
  5. az anyák szja-mentessége. 

Ezen intézkedések azt eredményezték, hogy a vizsgált háztartástípusok mindegyikében jelentősen csökkent az adóék. Egy egyedülálló, gyermektelen munkavállaló esetében az átlagbér adóéke több mint 12 százalékponttal alacsonyabb, mint 2009-ben (53 százalékot meghaladó szintről 41 százalék alá csökkent).

Ami a kétgyermekes, kétkeresős háztartásokat illeti (ahol az édesanya 40 év alatti), elmondhatjuk, hogy esetükben még jelentősebb csökkenés azonosítható, hiszen a 2009-es 48 százalékot meghaladó szintről idénre 28 százalékra csökkent az adóék. Amennyiben csak a legutóbbi szja-mentesség hatását vesszük figyelembe, akkor az idei évben a mutató több mint 8 százalékpontot csökkent! Ez mind az érintett családok nettó jövedelemnövekedésében csapódik le. 

Az adóék alakulása Magyarországon különböző háztartástípusokban (átlagbért keresőkkel számolva)
 

Érdemes ugyanakkor megvizsgálni, hogy a vizsgált családmodell adóéke hogyan alakul az európai uniós országokban. Az európai uniós mezőnyben is komoly elmozdulást látunk Magyarország relatív adóterhelési pozíciójában, hiszen az egyik legnagyobb csökkenést értük el az EU-tagországok között 2010 óta a különböző családmodelleket vizsgálva.   

Amennyiben a két gyermeket nevelő, kétkeresős családok adóékét vizsgáljuk, ahol az édesanya 40 év alatti, 2010 óta 11 helyet javított Magyarország az EU-tagországok mezőnyében. Magyarországnál kedvezőbb mutatót csak három Európai Uniós országban láthatunk. 

A két keresős, két gyermeket nevelők adóékének alakulása az Európai Unióban (átlagbért keresőkkel számolva)
 

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy egy család költségvetése szempontjából mit jelent a legfrissebb adómentesség és a családi adókedvezmény duplázása, akkor azt mondhatjuk, hogy egy átlagbért kereső anya és apa esetében ez az alacsonyabb adóék havonta mintegy 150 ezer forint többletjövedelmet jelent változatlan bruttó bér mellett. 

Gerlaki Bence
Gerlaki Bence
Gerlaki Bence

