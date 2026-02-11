Óriási fordulat, Zelenszkij belement: elnökválasztást tartanak Ukrajnában, már a pontos dátuma is kiszivárgott – Trump ezt is átverte

Kijev megkezdte az ukrán elnökválasztás előkészítését, amelyet egy esetleges Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazással együtt tartanának meg, miután a Trump-adminisztráció sürgette Kijevet, hogy mindkét szavazást május 15-ig bonyolítsa le, ellenkező esetben elveszítheti a felkínált amerikai biztonsági garanciákat – értesült a Financial Times.

Zelenszkij foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz, de nem tudja tovább húzni az ukrán elnökválasztás megrendezését / Fotó: AFP

Az ukrán és nyugati tisztviselők, valamint az ügyet ismerő források szerint a lépés azután történt, hogy a Fehér Ház erőteljes nyomást gyakorolt Kijevre a tavaszi béketárgyalások lezárása érdekében. A terv összhangban van azzal az amerikai törekvéssel, amelyről Volodimir Zelenszkij múlt pénteken beszélt újságíróknak: eszerint

júniusig minden dokumentumot aláírnának, hogy a második világháború óta legnagyobb európai konfliktus véget érjen.

„Azt mondják, mindent júniusig akarnak elintézni… hogy a háború véget érjen” – mondta Ukrajna elnöke, hozzátéve, hogy a Fehér Ház a novemberi amerikai félidős választásra kíván összpontosítani. „Világos menetrendet akarnak.”

Ukrán elnökválasztás – Zelenszkij hatalmas fordulata

A választás kiírása éles politikai fordulatot jelentene egy olyan elnök részéről, aki korábban többször is azt állította: hadiállapot idején, amikor ukránok milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, és az ország mintegy 20 százaléka orosz megszállás alatt áll, nem lehetséges országos választást tartani.

Ukrán és európai tisztviselők szerint Zelenszkij február 24-én, az orosz teljes körű invázió negyedik évfordulóján kívánja bejelenteni az elnökválasztás és a népszavazás tervét.

„Az ukránoknak határozott elképzelésük, hogy mindezt össze kell kapcsolni Zelenszkij újraválasztásával” – mondta egy, az ügyet ismerő nyugati tisztviselő.

Ukrán és nyugati tisztviselők hangsúlyozták: sem az ütemterv, sem az amerikai ultimátum nem tekinthető biztosnak, mivel több tényezőtől függ, köztük attól, sikerül-e előrelépést elérni egy Vlagyimir Putyinnal kötendő békemegállapodás felé. A terv ugyanakkor jelzi Zelenszkij szándékát, hogy maximalizálja újraválasztási esélyeit, miközben Donald Trump amerikai elnököt is megnyugtassa: Kijev nem húzza az időt a békemegállapodás ügyében, ha az létrejöhet.

Zelenszkij támogatottsága – bár továbbra is jelentős – a nemzeti közvélemény-kutatások szerint csökkent a négy évvel ezelőtti szinte egyhangú szinthez képest. A visszaesés mögött a háborús fáradtság, valamint az elnök belső körét érintő korrupciós botrányok állnak.

Az elnökhöz közel álló források szerint ő és csapata jelezte a Trump-adminisztrációnak, hogy nyitottak a rendkívül szoros határidőre, noha háborús körülmények között rövid idő alatt választást szervezni komoly logisztikai kihívás. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott a biztonsági garanciákról, és készen áll azok aláírására Trumppal.