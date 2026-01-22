Deviza
EUR/HUF382,26 -0,54% USD/HUF326,05 -0,98% GBP/HUF438,98 -0,66% CHF/HUF411,86 -0,37% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF75,05 -0,5% CZK/HUF15,74 -0,39% EUR/HUF382,26 -0,54% USD/HUF326,05 -0,98% GBP/HUF438,98 -0,66% CHF/HUF411,86 -0,37% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF75,05 -0,5% CZK/HUF15,74 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 337,62 +2,5% MTELEKOM1 940 +2,06% MOL3 800 +5,32% OTP38 750 +1,91% RICHTER10 300 +1,46% OPUS551 -0,36% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 361,46 +0,41% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 631,5 +2,57% BUX124 337,62 +2,5% MTELEKOM1 940 +2,06% MOL3 800 +5,32% OTP38 750 +1,91% RICHTER10 300 +1,46% OPUS551 -0,36% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 361,46 +0,41% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 631,5 +2,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áru
logisztikai
kereskedelem

Boxy – logisztikai partner, aki leveszi a teljes terhet a válladról (x)

Az áru beérkezésétől a nyilvántartáson át egészen a kiszállításig a Boxy átvállalja a logisztikai feladatokat partnereitől. A cél, hogy a megbízók teljes mértékben az értékesítésre és a üzletükre koncentrálhassanak, miközben a háttérben a Boxy digitalizált, rugalmas rendszere biztosítja a kiszámítható működést.
Szponzorált tartalom
2026.01.22, 15:00

A logisztikai szolgáltató szerepe az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. Napjainkban nem csak a szállításról és raktározásról van szó, hanem a teljes logisztikai folyamat átvállalásáról. A Boxy célja, hogy a partnerek válláról minden logisztikával kapcsolatos terhet levegyen.

Boxy
Boxy – logisztikai partner, aki leveszi a teljes terhet a válladról / Fotó: Madar Edit

Az áru beérkezésétől a nyilvántartáson át a kiszállításig mindent átvállal. A megbízónak mindössze annyi dolga marad, hogy az értékesítésre koncentráljon. A modell lehetővé teszi, hogy a megbízó soha ne találkozzon fizikailag a saját árujával. Ez a tényező különösen fontossá vált egy olyan környezetben, ahol a vállalatok egyre kevesebb belső erőforrással dolgoznak, és egyre több feladatot delegálnak ki.

B2C logisztika a B2B-ben

A B2B (Business-to-Business) logisztika értelmezése is közeledik a B2C (Business-to-Consumer) világához. Azok az alapvető követelmények, amik eddig B2C oldalon voltak csak jelen lassan, de biztosan megjelennek a B2B elvárásaiban is. Ilyen például a gyorsaság, a rugalmasság és a részletes kommunikáció igénye. Ezt az is mutatja, hogy egyre gyakoribb, hogy a beérkező áru azonnal összepárosításra kerül a nyitott rendeléssel és késlekedés nélkül belép a a kiszállítási ciklusba.

A Boxy a digitalizációt támogatja

A digitalizáció kulcskérdéssé vált, ugyanakkor a szektor még mindig számos múltból örökölt beidegződéssel küzd. Jó példa erre a papíralapú szállítólevél és az aláírt, lepecsételt dokumentum használata, azonban ezek jogi értelemben már egyenértékűek a digitális megoldásokkal, mégis sok helyen fennmaradtak. Ennek ellenére a Boxy megpróbálja a lehető legtöbb dolgot digitalizálni és automatizálni, mert ez szükséges a fejlődéshez.

Manapság sok esetben még mindig probléma a törzsadatok hiánya. Nincs egységes adatbázis, amely a termékek méret- és tömegadatait a gyártótól egészen a kiskereskedelmi polcig következetesen végigvinné. Ez pontatlanságot, többletmunkát és erőforráspazarlást okoz. A Boxy ezért saját eszközökkel pótolja a hiányzó adatokat, például speciális mérőberendezésekkel digitalizálják a dolgozók a termékek jellemzőit. Amennyiben igény van rá, ezeket a partnerek felé is továbbítják. Bár ez többletfeladat, mégis elengedhetetlen a hatékony működéshez, hiszen minden logisztikai rendszer alapja a pontos, megbízható adat.

A kapacitás fő szempont

A kiszervezett logisztika egyik legnagyobb előnye a kapacitások kiegyenlítése. Míg egyetlen vállalat számára a szezonalitás komoly kihívást jelenthet, addig egy logisztikai szolgáltató több ügyfél igényeit aggregálva képes kezelni a kilengéseket. Így válik lehetővé az állandó minőség, a rugalmas bővíthetőség és a költséghatékony működés – még akkor is, ha hirtelen megnő a rendelések száma, vagy extra kapacitásra van szükség.

A logisztika ma már nem csak egy háttérfolyamat, amit a cégek nyűgnek élnek meg, hanem a versenyképesség egyik kulcseleme. Azok a vállalatok, amelyek képesek ezt a területet egy megbízható, partnerközpontú szolgáltatóra bízni, jelentős erőforrásokat szabadíthatnak fel a növekedéshez. A Boxy modellje jól mutatja, hogy a digitalizáció, a rugalmasság és a teljes körű kiszolgálás hogyan válhat üzleti előnnyé.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu