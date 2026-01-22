Boxy – logisztikai partner, aki leveszi a teljes terhet a válladról (x)

A logisztikai szolgáltató szerepe az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. Napjainkban nem csak a szállításról és raktározásról van szó, hanem a teljes logisztikai folyamat átvállalásáról. A Boxy célja, hogy a partnerek válláról minden logisztikával kapcsolatos terhet levegyen.

Boxy – logisztikai partner, aki leveszi a teljes terhet a válladról / Fotó: Madar Edit

Az áru beérkezésétől a nyilvántartáson át a kiszállításig mindent átvállal. A megbízónak mindössze annyi dolga marad, hogy az értékesítésre koncentráljon. A modell lehetővé teszi, hogy a megbízó soha ne találkozzon fizikailag a saját árujával. Ez a tényező különösen fontossá vált egy olyan környezetben, ahol a vállalatok egyre kevesebb belső erőforrással dolgoznak, és egyre több feladatot delegálnak ki.

B2C logisztika a B2B-ben

A B2B (Business-to-Business) logisztika értelmezése is közeledik a B2C (Business-to-Consumer) világához. Azok az alapvető követelmények, amik eddig B2C oldalon voltak csak jelen lassan, de biztosan megjelennek a B2B elvárásaiban is. Ilyen például a gyorsaság, a rugalmasság és a részletes kommunikáció igénye. Ezt az is mutatja, hogy egyre gyakoribb, hogy a beérkező áru azonnal összepárosításra kerül a nyitott rendeléssel és késlekedés nélkül belép a a kiszállítási ciklusba.

A Boxy a digitalizációt támogatja

A digitalizáció kulcskérdéssé vált, ugyanakkor a szektor még mindig számos múltból örökölt beidegződéssel küzd. Jó példa erre a papíralapú szállítólevél és az aláírt, lepecsételt dokumentum használata, azonban ezek jogi értelemben már egyenértékűek a digitális megoldásokkal, mégis sok helyen fennmaradtak. Ennek ellenére a Boxy megpróbálja a lehető legtöbb dolgot digitalizálni és automatizálni, mert ez szükséges a fejlődéshez.

Manapság sok esetben még mindig probléma a törzsadatok hiánya. Nincs egységes adatbázis, amely a termékek méret- és tömegadatait a gyártótól egészen a kiskereskedelmi polcig következetesen végigvinné. Ez pontatlanságot, többletmunkát és erőforráspazarlást okoz. A Boxy ezért saját eszközökkel pótolja a hiányzó adatokat, például speciális mérőberendezésekkel digitalizálják a dolgozók a termékek jellemzőit. Amennyiben igény van rá, ezeket a partnerek felé is továbbítják. Bár ez többletfeladat, mégis elengedhetetlen a hatékony működéshez, hiszen minden logisztikai rendszer alapja a pontos, megbízható adat.