Múlt pénteken közölte a Központi Statisztikai Hivatal a negyedik negyedéves GDP-adatokat, amelyek ezúttal sem mutattak pozitív képet a magyar gazdaságról. A szezonálisan kiigazított adatok szerint az előző évhez képest 0,5, míg az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal nőtt a bruttó hazai össztermék. Emellett kiderült az is, hogy a magyar gazdaság kibocsátása 2025-ben mindössze 0,3 százalékkal növekedett, ami jócskán alulmúlta a korábbi várakozásokat, nem beszélve az egy évvel ezelőtt, a kormány által várt dinamikus, 3,4 százalékos GDP-növekedést.

Magyar gazdaság: bármennyire is meglepő, de nem a belső motorokkal van a probléma – akkor miért nem tud nőni a GDP?

Nemcsak azért volt csalódást keltő a GDP-adat, mert ez volt a harmadik egymást követő év, amikor nem volt érdemi növekedés, hanem azért is, mert egy évvel ezelőtt ilyenkor kifejezetten optimista volt a hangulat a magyar növekedéssel kapcsolatban. A kormány mellett a nagy elemzőházak is viszonylag erős, 2–3 százalék közötti GDP-bővülést prognosztizáltak. A tavalyi év abból a szempontból is különleges volt, hogy a kormány kivételesen nem tavasszal, hanem az amerikai elnökválasztás eredményét megvárva, ősszel fogadta el az általa csak békeköltségvetésnek nevezett törvényjavaslatot, 3,4 százalékos gazdasági növekedés és 3,2 százalékos infláció mellett. Októberben, amikor idehaza javában zajlott a büdzsé tervezése, például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is 2,9 százalékos növekedést jósolt Magyarországnak.

Mindezt azért érdemes kiemelni, mert a kormány sem hasraütésszerűen mond be egy számot a növekedésről, ugyanis figyelembe veszi az elemzőházak becsléseit is.

Ahogy láttuk, a legtöbb elemzőház jóval magasabb növekedést várt, a törés az előrejelzésekben tavasszal következett be, amikor a vámháború hatására sorra vágták vissza az elemzők a növekedési prognózisaikat. Áprilisban az IMF például a teljes régió kilátásait rontotta, és már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a 2 százalékos hazai növekedéshez is kisebb csoda kellene. Tehát akármennyire is lehet hibáztatni a gazdasági tervezést – okkal vagy ok nélkül –, ettől még igaz, hogy ahogy az IMF vagy a Fitch Ratings közgazdászai, úgy az NGM szakértői sem láthatták előre, hogyan eszkalálódnak a világban zajló kereskedelmi konfliktusok, vagy hogy Mercedes és Volkswagen exportja 30-40 százalékkal esik vissza Kínában.