Nem éppen azt kapta vissza Irántól Trump, mint amire számított: hallani sem akarnak amerikai ultimátumokról, nagyon nehéz idők előtt állhatunk

Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését – jelentette hétfőn az iráni félhivatalos Fársz hírügynökség, kormányzati forrásokra hivatkozva.

Irán már a tárgyalások ellőtt jelezte, hogy nem fogad el amerikai ultimátumokat / Fotó: Svet foto / Shutterstock

A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy az államfő mikor adott utasítást az egyeztetések újrakezdésére.

Szokásos hétfői sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, a tervek szerint

a felek között a régió országai fognak közvetíteni, Irán és az Egyesült Államok ugyanis nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban.

Mint mondta, Teherán vizsgálja és véglegesíti a diplomáciai folyamat minden részletét, beleértve a folyamat kereteit is.

A szóvivő ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak és hangsúlyozta: a síita állam nem fogad el semmilyen ultimátumot.

Örülhetnek az autósok, eggyel kevesebb tényező nyomja az olaj árát felfelé

Megdöbbentő mértékben lettek olcsóbbak az energiahordozók, miután enyhülni látszik az amerikai–iráni feszültség. Miután Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy támadás helyett inkább tárgyal az Egyesült Államok Iránnal, hétfőn kiárazódott a geopolitikai kockázat az olaj árfolyamából.

A hétvégén Trump elhessegette az Irán élén álló Hámenei ajatollah regionális háborúról szóló fenyegetéseit, helyette abbéli reményét fejezte ki, hogy sikerül megállapodnia a perzsa ország vezetőivel. Némi geopolitikai kockázat azonban továbbra is maradhatott az árakban, hiszen a Brent a hétfői zuhanás ellenére is 8 százalékot emelkedett az év eleje óta, miközben a túlkínálatról szóló előrejelzések nem változtak érdemben.

Az üzemanyaggyártáshoz kulcsfontosságú nyersanyag árának esése az autósok számára is kedvező fejlemény, hiszen ez a benzinkutakon is érezhető lesz remélhetőleg. Hétfőn a Bloomberg beszámolója szerint a Brent olajfajta ára egy ponton 7 százalékos mínuszban is járt, mielőtt némiképp visszaerősödött volna. A 66 dollár fölötti hordónkénti ár azért így is elmarad a pénteki, 70 dollár fölött is járó csúcsoktól.