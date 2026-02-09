Deviza
Szponzorált tartalom
Servitius és Partnerei Transport Kft.
Rejtett költségek csapdájában: Így spórolhatnak milliókat a magyar KKV-k irodaköltözéskor

Egy rosszul megszervezett logisztikai váltás nemcsak rémálom, hanem komoly bevételkiesés is a cégeknek. Szakértők szerint a „csináld magad” módszer helyett a profi tervezés és a rejtett költségek elkerülése a kulcs a hatékonysághoz 2026-ban.
2026.02.09, 12:15
Frissítve: 2026.02.09, 12:18
Fotó: koltoztetes-szallitas-s-transport.hu

A magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) életében a telephelyváltás kritikus pont. Sokan csak a fuvarozás közvetlen költségét (teherautó-bérlés, rakodók órabére) nézik, és elfelejtik a legdrágább tételt: a kiesett munkaidőt.

Ha egy cég áttelepülése elhúzódik, az informatikai rendszer nem áll fel időben, vagy megsérülnek a munkaeszközök, a kár pillanatok alatt milliós tétellé duzzadhat.

A tervezés a legolcsóbb biztosítás

„Gyakori hiba, hogy a cégvezetők magát a költöztetés  folyamatát az utolsó pillanatra hagyják, és kizárólag az ár alapján döntenek” – mondja a Servitius Transport szakértője. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az olcsó, de tapasztalatlan „furgonos vállalkozók” gyakran alábecsülik a feladat méretét, ami csúszáshoz vezet.

Egy professzionális irodaköltöztetés nem a dobozolással kezdődik, hanem a helyszíni felméréssel. Ilyenkor derül ki:

  • Szükség van-e a bútorok szét- és összeszerelésére?
  • Hogyan mozgathatók a speciális eszközök (szerverszekrények, páncélszekrények)?
  • Milyen parkolási engedélyek kellenek a belvárosban?

Amikor a nehéz tárgyak megállítják a munkát

Az irodai környezetben gyakran előfordulnak olyan eszközök – páncélszekrények, nagy méretű nyomtatók, szerverek –, amelyek mozgatása speciális szaktudást igényel. Ha a választott partner a helyszínen közli, hogy „ezt nem tudjuk levinni”, az egész folyamat megakadhat. A felkészült szolgáltatók éppen ezért rendelkeznek speciális emelőeszközökkel a nehéz tárgyak szállításához is.

A megbízhatóság megtérül

A 2026-os gazdasági környezetben a kiszámíthatóság érték. Egy fix árajánlattal, rejtett költségek nélkül dolgozó szolgáltató választása végső soron olcsóbb, mint az utólagos kármentés. Ha cége váltás előtt áll, érdemes olyan partnert választani, aki sok éves múlttal és kiemelkedő referenciaállománnyal rendelkezik, hiszen az irodaköltöztetésnél a tapasztalat elengedhetetlen.

