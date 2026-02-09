Ekkora összeg a világon nincs, egy olasz bank a magyar GDP majdnem negyedét adja vissza részvényeseinek
Az UniCredit mintegy 50 milliárd eurót juttat vissza a befektetőknek az évtized végéig – írja a Bloomberg az olasz bank hétfői közleményére hivatkozva.
„Az UniCredit 2025-ben ismét rekordnövekedést és kiemelkedő jövedelmezőséget ért el: a nettó nyereség 10,6 milliárd euróra emelkedett, ami 14 százalékos növekedés az előző évhez képest, miközben a tőkearányos megtérülés 19,2 százalékot ért el. Ez immár 20 egymást követő negyedév fegyelmezett, nyereséges és tőkét termelő növekedést jelent, felülmúlva a saját várakozásainkat is” – számolt be a vezérigazgató.
Hozzátette, hogy 2025-öt „erős, 14,7 százalékos CET1 rátával zártuk, valamint 9,5 milliárd eurónyi, piacvezető részvényesi kifizetéssel, amelyből 4,75 milliárd euró készpénzes osztalék volt. Megőriztük működési hatékonyságunkat, 38 százalékos szinten.”
Az UniCredit szerint a nyereség 80 százalékát rendes juttatásként fizeti ki osztalék és részvény-visszavásárlások formájában, emellett évente értékeli a további kifizetések lehetőségét a nyereség függvényében.
Az UniCredit arra számít, hogy az adózott bevételek évi 5 százalékos ütemben növekednek. Ez alapján
- az idei nyereség mintegy 11 milliárd euróra,
- a 2028-as pedig 13 milliárd euróra emelkedhet.
- A bankház közölte azt is, hogy 23 százalék feletti tőkearányos megtérülést céloz meg.
Andrea Orcel 2021-es kinevezése óta jelentős létszámleépítést hajtott végre, kiszállt gyengén teljesítő üzletágakból, és az erőforrásokat jövedelmezőbb területekre csoportosította át. A vezérigazgató arra számít, hogy a díj- és jutalékbevételek növekedése ellensúlyozza azt, hogy a hitelezésen kisebb a haszon. A bank egyúttal kereskedelmi hálózatán belül is átcsoportosítja az erőforrásokat a piaci részesedése növelése érdekében.
Jó úton haladhat az UniCredit, tizedével nőtt a nyeresége
Az UniCredit az új pénzügyi célokat
- a negyedik negyedéves profit 10 százalékos növekedésével együtt jelentette be, ami meghaladta az elemzői várakozásokat.
- Az adózási előnyök és az egyszeri nyereségek ugyanis több mint egymilliárd eurónyi integrációs költséget, valamint
- a stratégiai portfólió fedezéséhez kapcsolódó kiadásokat is ellensúlyozták.
- Utóbbiak ugyanakkor a bank kereskedési portfólióját veszteségbe fordították a negyedévben.
A bank tőketartaléka, amely kulcsfontosságú az ügyletek végrehajtásához és a részvényesi kifizetésekhez, továbbra is erős maradt: a CET1 (elsődleges alapvető tőke) tőkemegfelelési mutató december végén 14,7 százalék volt, ami szinte megegyezik az előző negyedévi 14,8 százalékkal. (A CET1 azt jelzi, hogy egy bank mennyi saját tőkével rendelkezik a kockázatos eszközeihez képest, és mennyire képes elviselni a váratlan veszteségeket.)
Az UniCredit Európa-szerte terjeszkedett
A banknak Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Csehországban, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban is van érdekeltsége.
Orcel vezetése alatt az UniCredit jövedelmezősége és a részvényesi hozamok jócskán megugrottak. A részvények árfolyama több mint hétszeresére emelkedett Orcel kinevezése óta, ami lehetővé tette, hogy aktív felvásárlási stratégiába kezdjen.
Mint azt lapunk korábban megírta,
- az UniCredit olaszországi, a Banco BPM felvásárlására tett kísérlete azonban kútba esett,
- a német Commerzbank megvételét célzó törekvés a hatóságok ellenkezésébe ütközött.
- Az olasz hitelező így is 26 százalékos részesedést szerzett a Commerzbankban, amihez további 3 százalékos érdekeltség társul származtatott ügyleteken keresztül.
Orcel ősszel arról beszélt, hogy
a Commerzbank-részesedéssel nincs különösebb teendőjük, ráérnek dönteni, miután fedezték az esetleges veszteséget, miközben már 20 százalékos nyereséget értek el a vásárláson.
Míg Olaszország és Németország az UniCredit legnagyobb piaca, addig Lengyelországból a hitelintézet kivonult, amikor eladta a Bank Pekaót 2016 és 2019 között.
Az UniCredit a görög Alpha Bankban is 29 százalékos tulajdonrésszel bír, részben származtatott ügyleteken keresztül, és rendelkezik hatósági jóváhagyással a részesedés 29,9 százalékra növeléséhez is, ami az idei negyedik negyedévben valósulhat meg.
A bank egyelőre az UniCredit meglévő üzletágainak bővítésére koncentrál.
Az, hogy ennyi pénzt visszajuttatnak a részvényeseknek, utalhat arra is, hogy a pénzintézet a közeljövőben nem tervez nagyobb felvásárlást.