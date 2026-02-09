Deviza
EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12% EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,4 +0,05% BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,4 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügyi jelentés
osztalék kifizetés
UniCredit
részvényárfolyam
UniCredit Csoport

Ekkora összeg a világon nincs, egy olasz bank a magyar GDP majdnem negyedét adja vissza részvényeseinek

A második legnagyobb olasz bank nagyszabású kifizetési programot jelentett be. Az UniCredit az osztalékfizetés mellett további profitot, részvény-visszavásárlási programot és javuló tőkearányos megtérülést ígért tulajdonosainak.
VG
2026.02.09, 11:55
Frissítve: 2026.02.09, 12:46

Az UniCredit mintegy 50 milliárd eurót juttat vissza a befektetőknek az évtized végéig – írja a Bloomberg az olasz bank hétfői közleményére hivatkozva.

Prague,,Czechia,-,2.,October,2024:, Unicredit ,Bank,Logo,Sign
Az UniCredit nagyszabású kifizetési programot jelentett be / Fotó: Felix Geringswald / Shutterstock

„Az UniCredit 2025-ben ismét rekordnövekedést és kiemelkedő jövedelmezőséget ért el: a nettó nyereség 10,6 milliárd euróra emelkedett, ami 14 százalékos növekedés az előző évhez képest, miközben a tőkearányos megtérülés 19,2 százalékot ért el. Ez immár 20 egymást követő negyedév fegyelmezett, nyereséges és tőkét termelő növekedést jelent, felülmúlva a saját várakozásainkat is” – számolt be a vezérigazgató.

Hozzátette, hogy 2025-öt „erős, 14,7 százalékos CET1 rátával zártuk, valamint 9,5 milliárd eurónyi, piacvezető részvényesi kifizetéssel, amelyből 4,75 milliárd euró készpénzes osztalék volt. Megőriztük működési hatékonyságunkat, 38 százalékos szinten.”

Az UniCredit szerint a nyereség 80 százalékát rendes juttatásként fizeti ki osztalék és részvény-visszavásárlások formájában, emellett évente értékeli a további kifizetések lehetőségét a nyereség függvényében. 

Az UniCredit arra számít, hogy az adózott bevételek évi 5 százalékos ütemben növekednek. Ez alapján 

  • az idei nyereség mintegy 11 milliárd euróra, 
  • a 2028-as pedig 13 milliárd euróra emelkedhet. 
  • A bankház közölte azt is, hogy 23 százalék feletti tőkearányos megtérülést céloz meg.

Andrea Orcel 2021-es kinevezése óta jelentős létszámleépítést hajtott végre, kiszállt gyengén teljesítő üzletágakból, és az erőforrásokat jövedelmezőbb területekre csoportosította át. A vezérigazgató arra számít, hogy a díj- és jutalékbevételek növekedése ellensúlyozza azt, hogy a hitelezésen kisebb a haszon. A bank egyúttal kereskedelmi hálózatán belül is átcsoportosítja az erőforrásokat a piaci részesedése növelése érdekében.

Jó úton haladhat az UniCredit, tizedével nőtt a nyeresége

Az UniCredit az új pénzügyi célokat 

  • a negyedik negyedéves profit 10 százalékos növekedésével együtt jelentette be, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 
  • Az adózási előnyök és az egyszeri nyereségek ugyanis több mint egymilliárd eurónyi integrációs költséget, valamint 
  • a stratégiai portfólió fedezéséhez kapcsolódó kiadásokat is ellensúlyozták. 
  • Utóbbiak ugyanakkor a bank kereskedési portfólióját veszteségbe fordították a negyedévben. 

A bank tőketartaléka, amely kulcsfontosságú az ügyletek végrehajtásához és a részvényesi kifizetésekhez, továbbra is erős maradt: a CET1 (elsődleges alapvető tőke) tőkemegfelelési mutató december végén 14,7 százalék volt, ami szinte megegyezik az előző negyedévi 14,8 százalékkal. (A CET1 azt jelzi, hogy egy bank mennyi saját tőkével rendelkezik a kockázatos eszközeihez képest, és mennyire képes elviselni a váratlan veszteségeket.)

Az UniCredit Európa-szerte terjeszkedett

A banknak Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Csehországban, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban is van érdekeltsége.

Orcel vezetése alatt az UniCredit jövedelmezősége és a részvényesi hozamok jócskán megugrottak. A részvények árfolyama több mint hétszeresére emelkedett Orcel kinevezése óta, ami lehetővé tette, hogy aktív felvásárlási stratégiába kezdjen.

 

Mint azt lapunk korábban megírta, 

Orcel ősszel arról beszélt, hogy

a Commerzbank-részesedéssel nincs különösebb teendőjük, ráérnek dönteni, miután fedezték az esetleges veszteséget, miközben már 20 százalékos nyereséget értek el a vásárláson.

Míg Olaszország és Németország az UniCredit legnagyobb piaca, addig Lengyelországból a hitelintézet kivonult, amikor eladta a Bank Pekaót 2016 és 2019 között. 

Az UniCredit a görög Alpha Bankban is 29 százalékos tulajdonrésszel bír, részben származtatott ügyleteken keresztül, és rendelkezik hatósági jóváhagyással a részesedés 29,9 százalékra növeléséhez is, ami az idei negyedik negyedévben valósulhat meg. 

A bank egyelőre az UniCredit meglévő üzletágainak bővítésére koncentrál. 

Az, hogy ennyi pénzt visszajuttatnak a részvényeseknek, utalhat arra is, hogy a pénzintézet a közeljövőben nem tervez nagyobb felvásárlást.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu