Ekkora összeg a világon nincs, egy olasz bank a magyar GDP majdnem negyedét adja vissza részvényeseinek

Az UniCredit mintegy 50 milliárd eurót juttat vissza a befektetőknek az évtized végéig – írja a Bloomberg az olasz bank hétfői közleményére hivatkozva.

Az UniCredit nagyszabású kifizetési programot jelentett be / Fotó: Felix Geringswald / Shutterstock

„Az UniCredit 2025-ben ismét rekordnövekedést és kiemelkedő jövedelmezőséget ért el: a nettó nyereség 10,6 milliárd euróra emelkedett, ami 14 százalékos növekedés az előző évhez képest, miközben a tőkearányos megtérülés 19,2 százalékot ért el. Ez immár 20 egymást követő negyedév fegyelmezett, nyereséges és tőkét termelő növekedést jelent, felülmúlva a saját várakozásainkat is” – számolt be a vezérigazgató.

Hozzátette, hogy 2025-öt „erős, 14,7 százalékos CET1 rátával zártuk, valamint 9,5 milliárd eurónyi, piacvezető részvényesi kifizetéssel, amelyből 4,75 milliárd euró készpénzes osztalék volt. Megőriztük működési hatékonyságunkat, 38 százalékos szinten.”

Az UniCredit szerint a nyereség 80 százalékát rendes juttatásként fizeti ki osztalék és részvény-visszavásárlások formájában, emellett évente értékeli a további kifizetések lehetőségét a nyereség függvényében.

Az UniCredit arra számít, hogy az adózott bevételek évi 5 százalékos ütemben növekednek. Ez alapján

az idei nyereség mintegy 11 milliárd euróra,

a 2028-as pedig 13 milliárd euróra emelkedhet.

A bankház közölte azt is, hogy 23 százalék feletti tőkearányos megtérülést céloz meg.

Andrea Orcel 2021-es kinevezése óta jelentős létszámleépítést hajtott végre, kiszállt gyengén teljesítő üzletágakból, és az erőforrásokat jövedelmezőbb területekre csoportosította át. A vezérigazgató arra számít, hogy a díj- és jutalékbevételek növekedése ellensúlyozza azt, hogy a hitelezésen kisebb a haszon. A bank egyúttal kereskedelmi hálózatán belül is átcsoportosítja az erőforrásokat a piaci részesedése növelése érdekében.

Jó úton haladhat az UniCredit, tizedével nőtt a nyeresége

Az UniCredit az új pénzügyi célokat

a negyedik negyedéves profit 10 százalékos növekedésével együtt jelentette be, ami meghaladta az elemzői várakozásokat.

Az adózási előnyök és az egyszeri nyereségek ugyanis több mint egymilliárd eurónyi integrációs költséget, valamint

a stratégiai portfólió fedezéséhez kapcsolódó kiadásokat is ellensúlyozták.

Utóbbiak ugyanakkor a bank kereskedési portfólióját veszteségbe fordították a negyedévben.

A bank tőketartaléka, amely kulcsfontosságú az ügyletek végrehajtásához és a részvényesi kifizetésekhez, továbbra is erős maradt: a CET1 (elsődleges alapvető tőke) tőkemegfelelési mutató december végén 14,7 százalék volt, ami szinte megegyezik az előző negyedévi 14,8 százalékkal. (A CET1 azt jelzi, hogy egy bank mennyi saját tőkével rendelkezik a kockázatos eszközeihez képest, és mennyire képes elviselni a váratlan veszteségeket.)