Rekordprofit és fegyverkezési hullám: Trump alatt csúcsra jár az amerikai védelmi ipar
Soha nem látott bevételekkel és rendelésállománnyal zárták a 2025-ös évet az amerikai védelmi ipar meghatározó vállalatai. A frissen közzétett pénzügyi jelentések szerint a legnagyobb szereplők két számjegyű árbevétel-növekedést értek el, miközben a még teljesítetlen megrendelések értéke elérte, sőt több esetben meghaladta a 200–300 milliárd dollárt – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Kiemelték, hogy Donald Trump amerikai elnök alatt csúcsra jár az ország védelmi ipara.
A számok alapján a szektor növekedése nem átmeneti fellendülés, hanem tartós trend eredménye: a geopolitikai feszültségek, a védelmi kiadások globális emelkedése és az amerikai exportpolitika átalakítása együttesen hajtotta fel az üzletet.
Háborúk és fegyverkezés hajtják a keresletet
A védelmi ipar bővülését több, egymást erősítő tényező táplálta. Az ukrajnai és a gázai háború elhúzódása folyamatos utánpótlási igényt teremtett, miközben a NATO tagállamai egyre határozottabban köteleződnek el a katonai költségvetések növelése mellett. Európában párhuzamosan felgyorsult a fegyverkezés, amit részben a készletek kimerülése, részben a biztonságpolitikai kockázatok újraértékelése indokolt.
Ebben a környezetben az amerikai vállalatok már 2025-ben képesek voltak jelentős új szerződéseket lekötni, miközben európai versenytársaik sok esetben kapacitás- és készlethiánnyal küzdöttek.
Trump reformja gyorsította az értékesítést
A keresletet politikai oldalról is erős impulzusok támogatták. Donald Trump nemzetközi tárgyalásain rendszeresen napirendre kerültek az amerikai fegyverrendszerek exportlehetőségei, miközben az elnök 2025 áprilisában reformot rendelt el az amerikai külföldi fegyvereladási rendszerben (Foreign Military Sales, FMS).
A cél az volt, hogy az értékesítési folyamat gyorsabbá és átláthatóbbá váljon az Egyesült Államok szövetségesei számára. A változtatások hatása rövid időn belül megjelent a megrendelési adatokban, különösen Európában és a Közel-Keleten.
Miért verhetetlenek most az amerikai cégek?
Az amerikai védelmi vállalatok piaci előnye két alapvető tényezőből fakad. Egyrészt jóval nagyobb gyártókapacitással és raktárkészletekkel rendelkeznek, mint európai versenytársaik, így a hirtelen megugró keresletet azonnal képesek kiszolgálni. Másrészt több kulcskategóriában, például
- légvédelmi rendszerek,
- precíziós fegyverek
- vagy integrált harcászati megoldások
terén – technológiai fölényben vannak, sok esetben valódi európai alternatíva nélkül.
Ez a kombináció azt eredményezte, hogy a növekvő védelmi költések jelentős része továbbra is az amerikai gyártóknál csapódik le, miközben az európai ipar inkább közép- és hosszú távon tud reagálni a megváltozott környezetre.
Kilátások: tartós fellendülés jöhet
Az elemzők szerint a 2025-ös rekordév nem egyszeri csúcs, hanem egy hosszabb növekedési ciklus része lehet. A geopolitikai bizonytalanságok fennmaradása, a NATO-vállalások teljesítése és az amerikai exportpolitika aktív támogatása alapján a védelmi ipar továbbra is a globális gazdaság egyik leggyorsabban bővülő szegmense maradhat.
A kérdés már nem az, hogy lesz-e újabb rekordév, hanem az, hogy meddig tartható fenn ez a tempó, és mikor tudnak az európai gyártók érdemben felzárkózni az amerikai dominanciához.