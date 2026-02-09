Az utolsó pillanatban jött a segítség: a Cápák között befektetője mentette meg a különleges magyar street foodot

Korábban a Világgazdaság is írt a Tölcsibe magyar gyorsétteremláncról. Közel két évvel ezelőtt, harmadik budapesti egységük megnyitása kapcsán készítettünk interjút a többségi tulajdonossal, Hutás Lászlóval. A cég pályája azt követően elég viszontagságosan alakult, a vállalkozó pedig vasárnap az RTL Cápák között című üzleti realityjében bukkant fel, befektető reményében.

A Cápák között befektetésének köszönhetően kaphat új lendületet a Tölcsibe / Fotó: Tölcsibe

A Tölcsibe beszédes név, hiszen az étterem fő terméke a gofritölcsérbe töltött csirkehúsos étel. A budapesti street food palettán egyedi megoldásnak számít. Maga az étel minősége és ízvilága a műsorban is pozitív visszajelzéseket kapott. Az üzleti koncepciót azonban már kritizálták a cápák, és nem véletlenül. Azt Hutás László a műsorban is elismerte, hogy a Corvin Plázában történt terjeszkedés rosszul megválasztott lokációnak bizonyult, és tavaly be is zárták ezt az éttermüket, ahogyan a Wesselényi utcában található egységüket is, így már csak a Budafoki úton üzemelnek.

A korábban jobb pénzügyi mutatóik most nullszaldó környékén vannak, Hutás az alkalmazottaknak és saját magának tud ugyan fizetést adni, de a családját nem tudja eltartani az étteremből. A befektetőkhöz 40 millió forint érkezett, amiért a Tölcsibe 20 százalékos tulajdonrészét ajánlotta cserébe.

Nem kell lemondanunk róla: megújulhat a Tölcsibe

A befektetők érthetően nem kapkodtak az ötletért. A vendéglátásban sikeres Varga Sándor szerint hiába finomak az ízek, a tölcsérbe töltött csirkehús nem ideális street food formátum.

Moldován András kifejtette, hogy az ilyen típusú vállalkozóknak egyetlen éttermet kell nyitniuk, abban jelen lenni és dolgozni, nem pedig nagy hálózatban gondolkodni, abba ugyanis könnyen beletörhet a bicskájuk, ahogyan az most is történt. Moldován kérdéseire válaszul Hutás László azt is elárulta, hogy megfordult a fejében az is, hogy bezárja a céget.

A Tölcsibe azonban végül mégis kapott befektetőt, Tóth Ildikó ugyanis megadta a kért 40 millió forintot, de 40 százalékos tulajdonrészt kért érte, amire kis gondolkodás után Hutás is rábólintott, aki ezzel már nem lesz többségi tulajdonos, Tóth Ildikónak és Hutás Lászlónak is 40-40 százaléka lesz a cégben. A cápa hozzátette, hogy átalakítják az üzleti modellt, a koncepciót is finomítják majd, és ő nem hálózatban gondolkodik, hanem abban, hogy egy gyorsétterem legyen, de az Budapest VII. kerületében.