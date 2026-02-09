Deviza
Kína egyetlen megjegyzéssel küldte lejtőre az amerikai állampapírokat, na meg a dollárt is

Pekingben a túlzott volatilitás és kitettség miatt aggódnak. Kína amerikai kincstárjegyekkel kapcsolatos közleménye inkább valóban a kockázatok diverzifikálására irányul, mintsem geopolitikai manőverre.
Murányi Ernő
2026.02.09, 12:16
Frissítve: 2026.02.09, 12:38

Az amerikai kincstárjegyek hozama minden lejáraton emelkedett hétfő reggel, de a legnagyobb mértékben, három bázisponttal a hosszú lejáratú 10 éves állampapíré nőtt, elérve a 4,23 százalékot, miután a kínai szabályozó hatóságok felszólították az ország bankjait, hogy csökkentsék amerikai államadósság-kitettségüket, ami a dollár gyengülését is maga után vonta – írja a Bloomberg.

amerikai kincstár CHINA BOND HOLDINGS STEADY, BUT US CAPITAL FLOWS DOWN
Az amerikai kincstár épülete / Fotó: AFP

Túlzott kitettség az amerikai kincstárjegypiacon

Peking az amerikai kötvénypiac és a zöldhasú aggodalmat keltő volatilis mozgásával és a kínai banki befektetések túlzott koncentrációjával indokolta a pénzintézeteknek szóló, az amerikai kincstárjegyek vásárlásának korlátozására vonatkozó tanácsát. Az euró-dollár keresztárfolyam hétfő délig 0,3 százalékkal, 1,1861-ig kapaszkodott.

A részvények, a nemesfémek és a kriptovaluták árfolyama – több mint egy hétig tartó vehemens, éles ingadozás után – viszont csupán visszafogottan mozogtak a határidős piacokon. 

Az S&P 500 részvényindex alig moccan a pénteki rali után, a bitcoin 70 ezer dollár közelében ingadozik, míg az arany unciánkénti ára újra 5000 dollár fölé kapaszkodott.

A globális piacokon eközben a japán részvények és az állampapírhozamok Takaicsi Szanae miniszterelnök fölényes választási győzelme után ugrottak meg, a giltek, azaz a brit állampapírok pedig Keir Starmer miniszterelnök jövőjének a bizonytalanná válása miatt kerültek nyomás alá. Egyre nagyobb vihart kavar ugyanis Nagy-Britanniában, hogy az Eppstein-botrányba belekeveredett Peter Mandelsont nevezte ki Starmer korábban amerikai nagykövetnek, holott állítólag anno a munkáspárt köreiben többen is óvták ettől a lépéstől.

Az amerikai kincstárjegyekhez visszatérve, a svájci Swissinfo portál szerint 

Kína amerikai kincstárjegyekkel kapcsolatos közleménye inkább valóban a kockázatok diverzifikálására irányul, mintsem geopolitikai manőverre, 

hiszen más kormányok és alapkezelők is aggódnak az amerikai adósságok biztonságos menedék státuszának megőrzéséért.

Az időzítés azonban nem volt a legszerencsésebb, hiszen az amerikai pénzügyminisztérium összesen 125 milliárd dollár értékben készül három-, öt- és tízéves kötvényeket kibocsátani a héten.

Mit mondanak a Bloomberg stratégái?

Az amerikai dollár számára potenciálisan jelentős kihívás a kínai kockázati kitettség csökkentése. Éppen amikor a zöldhasú elkezdett kilábalni a grönlandi geopolitikai feszültségek és az európai országokat sújtó, később visszavont vámfenyegetés miatt kialakult hitelességi válságból, az egyik legnagyobb kötvénytulajdonostól érkező negatív jelzés újra a dollár árfolyamának gyengülése irányába hathat

– írják a Bloomberg stratégái.

„Jelenleg nincs hiteles alternatívája a dollárnak mint globális tartalékeszköznek” – mondta ugyanakkor Geoff Yu, a BNY vezető makrostratégája. 

Adataink szerint a globális állampapír-allokációk 72 százaléka amerikai kincstárjegyekben áll, míg az euróövezet aránya 11 százalék. A kettő jelentősége egy lapon sem említhető tehát

– tette hozzá.

