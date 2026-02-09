Kína egyetlen megjegyzéssel küldte lejtőre az amerikai állampapírokat, na meg a dollárt is
Az amerikai kincstárjegyek hozama minden lejáraton emelkedett hétfő reggel, de a legnagyobb mértékben, három bázisponttal a hosszú lejáratú 10 éves állampapíré nőtt, elérve a 4,23 százalékot, miután a kínai szabályozó hatóságok felszólították az ország bankjait, hogy csökkentsék amerikai államadósság-kitettségüket, ami a dollár gyengülését is maga után vonta – írja a Bloomberg.
Túlzott kitettség az amerikai kincstárjegypiacon
Peking az amerikai kötvénypiac és a zöldhasú aggodalmat keltő volatilis mozgásával és a kínai banki befektetések túlzott koncentrációjával indokolta a pénzintézeteknek szóló, az amerikai kincstárjegyek vásárlásának korlátozására vonatkozó tanácsát. Az euró-dollár keresztárfolyam hétfő délig 0,3 százalékkal, 1,1861-ig kapaszkodott.
A részvények, a nemesfémek és a kriptovaluták árfolyama – több mint egy hétig tartó vehemens, éles ingadozás után – viszont csupán visszafogottan mozogtak a határidős piacokon.
A globális piacokon eközben a japán részvények és az állampapírhozamok Takaicsi Szanae miniszterelnök fölényes választási győzelme után ugrottak meg, a giltek, azaz a brit állampapírok pedig Keir Starmer miniszterelnök jövőjének a bizonytalanná válása miatt kerültek nyomás alá. Egyre nagyobb vihart kavar ugyanis Nagy-Britanniában, hogy az Eppstein-botrányba belekeveredett Peter Mandelsont nevezte ki Starmer korábban amerikai nagykövetnek, holott állítólag anno a munkáspárt köreiben többen is óvták ettől a lépéstől.
Az amerikai kincstárjegyekhez visszatérve, a svájci Swissinfo portál szerint
Kína amerikai kincstárjegyekkel kapcsolatos közleménye inkább valóban a kockázatok diverzifikálására irányul, mintsem geopolitikai manőverre,
hiszen más kormányok és alapkezelők is aggódnak az amerikai adósságok biztonságos menedék státuszának megőrzéséért.
Az időzítés azonban nem volt a legszerencsésebb, hiszen az amerikai pénzügyminisztérium összesen 125 milliárd dollár értékben készül három-, öt- és tízéves kötvényeket kibocsátani a héten.
Mit mondanak a Bloomberg stratégái?
Az amerikai dollár számára potenciálisan jelentős kihívás a kínai kockázati kitettség csökkentése. Éppen amikor a zöldhasú elkezdett kilábalni a grönlandi geopolitikai feszültségek és az európai országokat sújtó, később visszavont vámfenyegetés miatt kialakult hitelességi válságból, az egyik legnagyobb kötvénytulajdonostól érkező negatív jelzés újra a dollár árfolyamának gyengülése irányába hathat
– írják a Bloomberg stratégái.
„Jelenleg nincs hiteles alternatívája a dollárnak mint globális tartalékeszköznek” – mondta ugyanakkor Geoff Yu, a BNY vezető makrostratégája.
Adataink szerint a globális állampapír-allokációk 72 százaléka amerikai kincstárjegyekben áll, míg az euróövezet aránya 11 százalék. A kettő jelentősége egy lapon sem említhető tehát
– tette hozzá.