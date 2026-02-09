Lenyűgöző képeken az antarktiszi kutatóállomások. Mérnöki csodák, amelyeket a legzordabb körülményekre terveztek

Az Antarktisz, avagy az 14,2 millió négyzetkilométeres, másfél európányi déli jeges kontinens a Föld legszélsőségesebb földrésze. Az antarktiszi jégtakaró vastagsága átlagosan 2000 méter, és a Föld jégkészletének mintegy 90 százalékát tartalmazza. Ugyanakkor az Antarktisz egyedülálló abban az értelemben is, hogy itt láthatjuk a világ legfejlettebb épületeinek egy részét, amelyeket úgy terveztek, hogy még a Föld legzordabb környezetében is helytálljanak.

A képen Brazília 2020. január 14-én felavatott antarktiszi bázisa. A Comandante Ferraz Kutatóállomás két kékeszöld színű, cölöpökre emelt, lineáris modulból áll / Fotó: AFP

Fotókon a látványos és elpusztíthatatlan antarktiszi épületek

Az első antarktiszi épületek Cape Adare-ben készültek, még 1898 és 1900 között. A mindössze 5,5-szer 6,5 méteres fakunyhók, amelyek nagy meglepetésre még azóta is állnak, rendkívül kezdetlegesek és alig szigeteltek. Ezzel szemben a kortárs antarktiszi épületek, mint például a Discovery Building, nagyok, kiválóan szigeteltek, légmentesek és aerodinamikusak.

„Az antarktiszi tervezés valóban innovatív, és az elmúlt években számos új állomás és épület készült el, amelyek díjakat nyertek a világ minden tájáról” – mondta el a Deezennek Hugh Broughton, a Hugh Broughton Architects alapítója, akinek irodája már számos épületet tervezett az Antarktiszon, köztük van a Halley VI Antarktiszi Kutatóállomás, a Discovery Building, vagy a Scott Amundsen Bázis.

Az Antarktisz „első zéró kibocsátású állomásaként” jellemzett Princess Elisabeth Állomás cölöpökön áll egy gránitgerincen, a Queen Maud-földön. A Livingstone-szigeten található jelenlegi Juan Carlos 1 Spanyol Antarktiszi Bázist ismét csak a Hugh Broughton Architects tervezte, hogy felváltsa a helyszínen található, már elöregedett létesítményt. A lenyügöző fotókat az Origo cikkében nézhetik meg!