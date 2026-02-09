Deviza
Nézze át lakáshitelszerződését! – Egy jó cserével most akár milliókat spórolhat

Érdemes átlapozni a 2022–2023-ban felvett lakáshitelszerződéseket, hiszen a havi törlesztőn tízezreket, a teljes hitelösszegen pedig milliókat lehet spórolni. A magyar lakáshitelek átlagos futamideje 20–25 év, így egy 3–4 évvel ezelőtt felvett kölcsön lecserélése ma már komoly könnyítést jelenthet a családi költségvetésben.
VG
2026.02.09, 11:53
Frissítve: 2026.02.09, 12:12

Jóval kedvezőbbé vált a lakáshitelek kamatkörnyezete a 2022–2023-as időszak extrém, sokszor két számjegyű kamatszintjéhez képest. Egy friss hitelpiaci elemzés szerint azok a családok, akik a rekordmagas kamatok idején kényszerültek lakáshitel felvételére, egy jól időzített hitelkiváltással havonta tízezreket, a teljes futamidő alatt pedig akár több mint 17 millió forintot is megtakaríthatnak – írta meg az Origo a money.hu információira hivatkozva.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, MNB albérlet, Otthon Start Program, lakáshitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac, hitel, lakáshitel
2022–2023-ban a bankok többsége 9-10 százalék körüli kamattal kínálta lakáshiteleit / Fotó: Shutterstock

Lakáscélú hitel lakáshitellel jellemzően csak az első alkalommal váltható ki

Míg 2022–2023-ban a bankok többsége 9-10 százalék körüli kamattal kínálta lakáshiteleit, addig a jelenlegi piaci környezetben az átlagos kamatszint 6-7 százalék környékére mérséklődött. Tekintve, hogy a magyar lakáshitelek átlagos futamideje 20–25 év, egy 3–4 évvel ezelőtt felvett kölcsön lecserélése ma már komoly könnyítést jelenthet a családi költségvetésben.

A hitelkiváltás lényege, hogy a meglévő kölcsönt egy kedvezőbb feltételekkel elérhető új hitellel váltjuk ki. Ez akkor lehet racionális döntés, ha az új hitel kamata érdemben alacsonyabb, és a kiváltással elérhető megtakarítás meghaladja az egyszeri költségeket.

Fontos szempont, hogy lakáscélú hitel lakáshitellel jellemzően csak az első alkalommal váltható ki. Többszöri kiváltás esetén sok bank már csak szabad felhasználású jelzáloghitelt kínál, ami magasabb kamattal érhető el.

Bizonyos helyzetekben a hitelkiváltás tőkenöveléssel is kombinálható

A money.hu számításai szerint egy 2022 végén felvett, 20 millió forintos, 10,44 százalékos kamatozású lakáshitel kiváltása esetén:

  • a havi törlesztőrészlet közel 60 ezer forinttal csökkenhet, 198 871 forintról 141 447 forintra;
  • a teljes megtakarítás a futamidő végéig – a kiváltás költségeit is levonva – meghaladja a 13,4 millió forintot.

Ha a hitelkiváltással egyidejűleg az adós 15 évre rövidíti a futamidőt, az összesített megtakarítás akár 17 millió forint fölé is nőhet, miközben a havi törlesztő még így is közel 40 ezer forinttal alacsonyabb, mint az eredeti hitelnél volt.

Bizonyos helyzetekben a hitelkiváltás tőkenöveléssel is kombinálható. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tartozáson felül további, szabadon felhasználható összeg is igényelhető. Ebben az esetben az ügyfél nemcsak egy kedvezőbb feltételű hitelre cseréli le régi tartozását, hanem egyidejűleg további forráshoz is jut, amely után a lakáshitelre vonatkozó alacsonyabb kamatszintet kell fizetnie. 

További részletek az Origón.

