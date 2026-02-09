Deviza
Elapad a teherforgalom az orosz sarkvidéki szuperútvonalon: először esett vissza az Északi-tengeri folyosó forgalma

Az északi-tengeri útvonalon történő áruszállítás 870 ezer tonnával csökkent 2025-ben. A teherforgalom esetében az elmúlt évben az exportrakományok aránya elérte a 60 százalékot, ami 22,2 millió tonnának felel meg. A visszaesés elsősorban az ömlesztett áruk, valamint az LNG- és olajszállítmányok volumenének csökkenésével magyarázható.
Csókási Annamária
2026.02.09, 13:46
Frissítve: 2026.02.09, 14:07

Az Északi-tengeri folyosó (Northern Sea Route, NSR) teherforgalma 2025-ben mérsékelten visszaesett: az összes szállított árumennyiség 0,87 millió tonnával, vagyis 2,3 százalékkal csökkent, így 37,02 millió tonnát tett ki – közölte a Kommerszant.

Az Evergreen egyik hajója teher Hamburg kikötöjében (illusztráció)
A teherhajók forgalma erősen visszaesett az Antarktisz északi-tengeri régióiban / Fotó: Unsplash

A teherhajók forgalma erősen visszaesett

A teherforgalmi adatokat Mihail Grigorjev, a Gekon tanácsadó központ vezetője közölte a Transzarktikus Közlekedési Folyosó (TTC) sarkvidéki szakaszának 2025-ös teljesítményét elemző tanulmányában. A visszaesés elsősorban az ömlesztett áruk, valamint az LNG- és olajszállítmányok volumenének csökkenésével magyarázható.

Az NSR-en lebonyolított áruforgalom döntő része továbbra is exportcélú: 

2025-ben az exportrakományok aránya elérte a 60 százalékot, ami 22,2 millió tonnának felel meg. 

Ezek zöme sarkvidéki olaj- és gázprojektekhez kötődött, vagyis az útvonal szerkezete érdemben nem változott. A szénhidrogének – az LNG 58 százalékos, a kőolaj 21 százalékos és a kondenzátum 4 százalékos részesedésével – együttesen az NSR teljes teherforgalmának akár 83 százalékát is adták.

Gigantikus beruházások és projektek a sarkvidéken

A kínálati oldalon továbbra is meghatározó szerepet játszottak a nagy sarkvidéki energetikai projektek. A szállításokat a Novatek Yamal LNG és Arctic LNG 2 projektjei, valamint a Gazprom Novoportovszkoje mezeje hajtotta, amelyek rakományai jellemzően Szabetta kikötőjéből indultak.

Az LNG-szállítmányok mennyisége ugyanakkor 0,59 millió tonnával, azaz 2,7 százalékkal csökkent. 

A tanulmány szerint ezt elsősorban a Yamal LNG tervezett karbantartása okozta, amelyet az Arctic LNG 2. növekvő szállításai sem tudtak teljes mértékben ellensúlyozni. 

A Novoportovszkoje mezőről származó olajszállítmányok fokozatos visszaesése mögött a mező természetes kimerülése áll.

Mihail Grigorjev értékelése szerint a következő években az északi-sarki övezet további fejlődése nagymértékben függ a Rosznyefty Vosztok Oil projektjének előrehaladásától, valamint a Novatek és a Gazprom dzsamali és gidani gázmezőfejlesztéseitől, amelyek egyaránt a külső piacokra irányulnak.

Az orosz gazdaságot telibe találták a Lukoil és Rosznyefty elleni szankciók, fillérekért kénytelenek eladni az olajat

Hatalmas veszteségek mellett kisebb nyereségek

Az NSR mentén nem minden árucsoportnál volt tapasztalható visszaesés. A kőolajtermékek szállítása 43 százalékkal, 1,27 millió tonnára nőtt, míg a gázkondenzátum-forgalom 17 százalékkal, 1,55 millió tonnára emelkedett. Az általános rakományok – amelyekbe a Norilsk Nickel termékei is beletartoznak – stagnáltak: a volumen mindössze 2,2 százalékkal csökkent, 3,91 millió tonnára. 

A Norilsk Nickel 2024 végén jelentette be, hogy saját szállítmányait 2028–2030-ra évi 1,6 millió tonnáról 3 millió tonnára kívánja növelni, ami középtávon érezhetően befolyásolhatja az útvonal kihasználtságát.

Ezzel szemben a tömeges ömlesztett rakományok forgalma több mint két és félszeresére esett vissza, mindössze 0,41 millió tonnára. 

  • Különösen a szénszállítmányok zuhantak: volumenük 30,9 százalékkal, 413 ezer tonnára csökkent. 
  • A szén fő áramlási iránya továbbra is Murmanszk, kisebb részben Anadir. 
  • A Mortsentr-TEK statisztikái szerint Murmanszk kikötőjének szénforgalma 2025-ben 29,1 százalékkal, 8,7 millió tonnára esett vissza, 
  • ezen belül a Murmanszki Kereskedelmi Tengeri Kikötő átrakodása 37,8 százalékkal, 7,6 millió tonnára csökkent. 
  • Ezzel párhuzamosan az Anadir kikötőjén keresztüli szénszállítás 20 százalékkal, 1,34 millió tonnára nőtt.

A konténeres forgalom szintén bővült. 2025 nyári-őszi navigációs szezonjában (augusztus 1. és október 20. között) 17 konténerszállítmány haladt át az NSR-en, összesen 321 ezer tonnával. 

Ez 135 ezer tonnás növekedés az előző évhez képest, miközben a járatok száma változatlan maradt. A külkereskedelmi szerkezet eltolódott: míg 2024-ben az export és import volumene közel kiegyensúlyozott volt, 2025-ben az export 216 ezer tonnára nőtt, ami már két és félszerese az importnak. A Roszatom sarkvidéki különmegbízottja, Vlagyimir Panov a 2025-ös Keleti Gazdasági Fórumon 20 százalékos konténerforgalom-növekedést jelzett előre az év első nyolc hónapjára vetítve.

