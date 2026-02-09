Deviza
Oroszország
jegybanki kamat
csökkentés

Örülne a lakosság egy orosz kamatcsökkentésnek, de az inflációs helyzet erős korlátokat szab

Elemzők szerint a szabályozó hatóság politikai okokból csak 0,25 százalékponttal enyhítheti az irányadó kamatot. Az orosz jegybank kezét erősen köti az infláció, viszont egy jelzésértékű monetáris lazítás azért beleférhet.
Csókási Annamária
2026.02.09, 13:27
Frissítve: 2026.02.09, 13:57

Az Orosz Központi Bank (CBR) február 13-i, pénteki ülésén csökkentheti az irányadó kamatlábat. Az NSN által idézett Denis Raksa közgazdász is egyetértett ezzel a lehetőséggel, hozzátéve, hogy az infláció erősen megköti a monetáris hatóság kezét. 

orosz jegybank arany erő orosz s rubel bank pénz
Politikai okok is húzódhatnak az Orosz Központi Bank döntései mögött / Fotó: AFP

A lakosságnak jól jönne az alacsonyabb alapkamat 

A szakértő szerint a szabályozó hatóság „politikai” okokból csak 0,25 százalékponttal enyhítheti az irányadó kamatot a jelenlegi 16 százalékról. A központi bank ugyanis nem a lakossági elvárásoknak akar megfelelni, hanem az aktuális inflációt és az inflációs várakozásokat méri fel.

Mindkét paraméter rosszul néz ki a központi bank számára, mivel ugyan csökkenő pályán van, de a vállalkozások és a lakosság inflációs várakozásai továbbra is ragadósak. Elképzelhető, hogy politikai okokból legfeljebb 0,25 százalékponttal vágják a kamatot, de ez tényleg csak gesztus lenne a lakosság megnyugtatása érdekében

– magyarázta Raksa.

A ragadós inflációs várakozásokra utal többek között az, hogy az éves index ugyan lassul, viszont az előző hónaphoz mért infláció tavaly szeptembertől az év végéig a 0,3–0,5 százalékos sávban mozgott. A magas inflációs várakozásokra utal az orosz jegybank felmérése is: 

Brutális erősödést ért el a dollárral szemben a rubel, ezzel világelső lett

Inflációs harapófogóban az orosz jegybank

Olga Belenkaja, az FG Finam makrogazdasági elemzési vezetője szerint, a jegybanknak két választása van: 

  • 16 százalékon tartja, 
  • vagy 15,5 százalékra csökkenti az alapkamatot.

Az elemző valószínűbbnek tartotta a kamatcsökkentések szüneteltetését. 

A Rosstat weboldalán közzétett jelentés szerint január 27. és február 2. között az oroszországi árak összességében 0,2 százalékkal nőttek, szemben az előző heti 0,19 százalékkal.

A Központi Bank döntései szempontjából nem annyira az egyszeri inflációs tényezők a kulcsfontosságúak, hanem inkább azok potenciális másodlagos hatásai a fenntartható inflációra. Ezen hatások teljesebb értékelése legkorábban a márciusi ülésen lesz elérhető

– hangsúlyozta Belenkaja, kiemelve, hogy alap-előrejelzése szerint az alapkamat decemberre 12-13 százalékra csökken, az éves átlag pedig 14 százalék körül alakul. Szofia Donyeck, a T-Investments vezető közgazdásza korábban hasonló forgatókönyveket jelentett be a Központi Bank februári igazgatótanácsának ülésén. Egyes szakértők a kamatláb 15,75 százalékra történő csökkentését is javasolják ezen a héten. Érvelésük szerint a januárban megfigyelt inflációs gyorsulás egyszeri hatás, amely az áfa 20 százalékról 22 százalékra történő emelése miatt következett be. 

