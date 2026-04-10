Deviza
EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03% EUR/HUF376,93 +0,04% USD/HUF322,48 +0,06% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408,33 +0,2% PLN/HUF88,65 -0,09% RON/HUF74,04 +0,05% CZK/HUF15,46 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 375,4 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 440 +0,32% OPUS424 -1,42% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 702,54 +0,05% BUX128 375,4 +0,27% MTELEKOM2 230 0% MOL3 990 -0,45% OTP39 400 +1,02% RICHTER12 440 +0,32% OPUS424 -1,42% ANY7 230 +0,41% AUTOWALLIS152 +1,97% WABERERS4 690 0% BUMIX8 884,5 +0,02% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 702,54 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló a Chery mellett döntött

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek olyan megoldást, amely hosszú távon is megbízható, gazdaságos és értékálló marad. Egy autó, amely nemcsak a jelen igényeire ad választ, hanem évekkel később is jó döntésnek bizonyul. Ebben a szemléletben egyre többen fordulnak a Chery felé, amely rövid idő alatt is látványos eredményeket ért el a hazai piacon.
2026.04.10, 08:39
Fotó: Chery Group

A számok önmagukért beszélnek. 2026 első negyedévében a Chery az összes márka között a 15. helyen végzett, miközben a kínai márkák között az első helyet szerezte meg, 820 darabos regisztrációval és közel 2 százalékos piacrésszel. Márciusban tovább erősödött a jelenléte: 413 eladott autóval és 2,1 százalékos piacrésszel a legnagyobb volumenű kínai márkává vált Magyarországon. Mindössze hét hónappal a piaci bevezetés után a teljes rangsorban már a 13. helyen szerepel, olyan régóta jelen lévő márkákat megelőzve, mint a Dacia vagy a Peugeot. Ezek nem csupán statisztikák, hanem egyértelmű visszajelzések a vásárlók részéről.

Fotó: Chery Group

A Chery sikerének hátterében több tényező együttesen áll. Az egyik legfontosabb a kiemelkedő ár-érték arány, amely ebben a kategóriában különösen meghatározó szempont. A vásárlók olyan felszereltséget és technológiai szintet kapnak, amely sok esetben magasabb árkategóriában megszokott. Ezt egészíti ki a 7 év vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia, amely nemcsak biztonságot, hanem kiszámíthatóságot is jelent. A döntés így nem csupán érzelmi, hanem racionális alapon is könnyen meghozható.

A modern technológia szintén kulcsszerepet játszik. A Chery modellek fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott a hatékonyság és az alacsony fogyasztás, ami hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ez különösen fontos szempont azok számára, akik nemcsak megvásárolni szeretnének egy autót, hanem fenntartani is kiszámítható költségek mellett. A mindennapi használat során ez a különbség gyorsan érezhetővé válik.

A hazai piaci adatok tovább erősítik ezt a képet. A kínai márkák összesített eladásának több mint egynegyedét, egészen pontosan 26,6 százalékát a Chery adta az első negyedévben. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló a Chery mellett döntött. Ez már nem pusztán növekedés, hanem egyértelmű piaci pozíció.

Fotó: Chery Group

A döntést tovább könnyíti, hogy 2026 február közepe óta valamennyi Chery modellhez kedvező finanszírozási konstrukció érhető el. Ez még szélesebb kör számára teszi elérhetővé a márkát, miközben a teljes birtoklási költség továbbra is versenyképes marad. A vásárlók visszajelzései alapján sokan éppen emiatt érzik úgy, hogy jelenleg ez az egyik legjobb ajánlat a piacon.

A Chery tehát nem csupán egy új szereplő, hanem egy olyan márka, amely rövid idő alatt bizonyította, hogy képes megfelelni a modern autóvásárlók elvárásainak. Azok számára, akik hosszú távra terveznek, és nem szeretnének kompromisszumot kötni ár, technológia és megbízhatóság terén, egyre inkább kézenfekvő választássá válik. Mert egy autó nemcsak a jelenről szól, hanem a következő évekről is – és ebben a gondolkodásban a Chery egyre többek számára jelenti a biztos döntést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
