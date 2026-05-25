Nem zárja ki a lemondás lehetőségét Aleksandar Vucic. A szerb elnök elnöke pekingi látogatása egybeesett a szombati kormányellenes tüntetéssel, ahol több százezren követelték a kormány lemondását.

Ismét a lemondásáról beszélt Vucic szerb elnök: Én, egy becsületes ember vagyok, lemondok, mert ez áll az Alkotmányban

Kínában nyilatkozott lemondásáról Vucic

„Tehát lehetséges, hogy hamarosan lemondok” – mondta Aleksandar Vucic szerb elnök újságíróknak Pekingben, kínai látogatásának kezdetén, a Magyar Szó tudósítása szerint.

Az államfő szerint az egyes összejövetelek – utalva a tegnapi belgrádi megmozdulásra a Slavija tér környékén – nem zavarhatják meg a közéletet, különösen akkor, ha „nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek, és nem vesznek részt rajtuk különösebben sokan”.

A szervezőket emellett a rendezvény utáni incidensek miatt bírálta. Kijelentette, hogy három szolgálat is készített becslést a résztvevők számáról, amely 30 500 és 34 300 között mozgott. A Magyar Szó elmondása szerint a legmagasabb becslést vették alapul, ugyanakkor a pontos adatok szerint valamivel kevesebb mint 34 ezren voltak jelen.

A Nova.rs szerint azt is mondta Vucic, hogy lemondás esetén 90 napon belül választásokat kell tartani, míg az elnöki tisztséget ideiglenesen az Országgyűlés elnöke veszi át. Mint hozzátette, nem rövidíti le a mandátumot, „ahogyan arra kényszerítettek benneteket, hogy publikáljatok, amikor önmagatoknak kellett hazudnotok és mindannyiunkat becsapnotok, ahogy (Boris) Tadic rövidítette le a mandátumot”.

„És nem a mandátumát rövidítette meg, hanem lemondott. Én, egy becsületes ember vagyok, lemondok, mert ez áll az alkotmányban, én semmilyen mandátumot nem rövidítek meg. Szóval amikor lemondok, majd meglátjuk, hogy parlamenti választásokra megyünk-e, vagy 90 nap múlva elnökválasztásra. És ennyi, nincs nagy filozófia” – mondja Vucic.

A tüntetési hullám az újvidéki vasútállomásról indult

Vucic szavainak előzménye, hogy százezrek lepték el szombaton a szerb főváros utcáit, hogy Aleksandar Vucic kormánya ellen tüntessenek. A belgrádi demonstráción a szervezők szerint közel kétszázezren követeltek előrehozott választásokat és elszámoltatást, az este végére pedig összecsapások is kialakultak a rendőrökkel. A tüntetők Aleksandar Vucic tizenkét éve tartó kormányzása ellen vonultak utcára, miközben

korrupcióval,

a demokratikus intézmények leépítésével

és a jogállamiság megsértésével vádolják a szerb vezetést.

A demonstráció résztvevői szerb zászlókat, városnevekkel ellátott molinókat és „Students win” feliratú pólókat viseltek, többen pedig vörös tenyérlenyomatos jelvényekkel jelentek meg, amelyeken az állt: „Véres a kezetek.”