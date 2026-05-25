Orbán Viktor volt kormányfő is beszállt a Tisza Párt külügyminiszterének Orbán Anitának levelet író ex-kormánytagok táborába. Ahogy megírtuk, vasárnap az MTI-hez eljuttatták az Orbán-kormány tagjai azt a nyílt levelet, amiben a Tisza külügyminiszterét szólították meg.

Orbán Viktor is üzent a volt miniszterei után Orbán Anitának – "Szégyelld magad"

"Hosszú éveken keresztül dolgoztál velünk az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban. Ezért is vagyunk egymással tegező viszonyban" – kezdődik a levél, majd úgy folytatódik, hogy az Orbán Viktor kormányait szolgáló

hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat.

Pedig „belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták.” Ezért alattomos, „önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk” – áll a közleményben.

Az a tény, hogy „karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod, ezt majd a Jóisten elrendezi.

"De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket” – írták a volt kormánytagok, hozzátéve: „Szégyelld magad!”

A levélben azt írják, hogy hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. "Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán. Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is.

Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!"