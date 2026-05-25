Putyin rászabadította a poklot Ukrajnára: bevetette a csodafegyvert, amivel eldöntheti az egész háború sorsát

Az orosz–ukrán háború kitörése óta az eddigi legsúlyosabb támadást hajtotta végre az elmúlt napokban Oroszország Ukrajna ellen, amiben már szerepet kapott a rettegett orosz csodafegyver, Oresnyik nevű, hiperszonikus ballisztikus rakéta is.

Tömeges orosz rakétatámadás érte Kijevet, legalább 87-en megsebesültek / Fotó: Hans Lucas via AFP

Egy Oresnyik is becsapódott Ukrajnában

Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 600 drónt és 90 rakéta indult Ukrajna területe felé. A légvédelem az orosz támadásban 604 eszközt semmisített meg, de nem minden ballisztikus rakétát sikerült elfogni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a fő célpont Kijev volt, és a fővárost érte a legtöbb találat. A támadásban legalább négy ember meghalt, Kijevben pedig az ukrán katasztrófavédelem szerint legalább 87-en megsebesültek, köztük három gyermek.

Zelenszkij elmondta, az Oresnyik rakéta a közép-ukrajnai Bila Cerkva közelében csapódott be. Az ukrán elnök élesen bírálta Moszkvát, és azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem maradhat következmények nélkül. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a rakéta gyakorló, vagyis éles robbanótöltet nélküli robbanófejet hordozott.

Az Egyesült Államok az Oresnyiket közepes hatótávolságú ballisztikus rakétaként sorolja be. A fegyver több hagyományos vagy nukleáris robbanófej célba juttatására is alkalmas lehet, sebessége és repülési pályája pedig különösen nehézzé teszi az elfogását az Ukrajna rendelkezésére álló légvédelmi rendszerekkel. A mostani támadás a beszámoló szerint a harmadik alkalom volt, hogy Oroszország bevetette ezt a rakétatípust az ukrajnai háborúban.

Az Európai Unió vezetői sorra ítélik el Oroszország lépését

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője politikai megfélemlítésnek és felelőtlen nukleáris kockázatvállalásnak nevezte, hogy Moszkva olyan közepes hatótávolságú ballisztikus rendszert vetett be, amely nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas.

Emmanuel Macron francia elnök az Oresnyik használatát az orosz agressziós háború eszkalációjaként értékelte,

Friedrich Merz német kancellár pedig felelőtlen szintlépésnek nevezte a támadást, és megerősítette, hogy Németország továbbra is Ukrajna mellett áll.

Magyar részről Orbán Anita magyar külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében az éjszakai támadást Oroszország brutális csapásának nevezte, amely szerinte újabb borzalmas emlékeztető arra, milyen emberi áldozatokkal jár a háború. A külügyminiszter hangsúlyozta: a civileknek soha nem szabadna rakétákra, drónokra és robbanásokra ébredniük, és arra, hogy az életükért kell aggódniuk.