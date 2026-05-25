Putyin rászabadította a poklot Ukrajnára: bevetette a csodafegyvert, amivel eldöntheti az egész háború sorsát
Az orosz–ukrán háború kitörése óta az eddigi legsúlyosabb támadást hajtotta végre az elmúlt napokban Oroszország Ukrajna ellen, amiben már szerepet kapott a rettegett orosz csodafegyver, Oresnyik nevű, hiperszonikus ballisztikus rakéta is.
Egy Oresnyik is becsapódott Ukrajnában
Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 600 drónt és 90 rakéta indult Ukrajna területe felé. A légvédelem az orosz támadásban 604 eszközt semmisített meg, de nem minden ballisztikus rakétát sikerült elfogni.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a fő célpont Kijev volt, és a fővárost érte a legtöbb találat. A támadásban legalább négy ember meghalt, Kijevben pedig az ukrán katasztrófavédelem szerint legalább 87-en megsebesültek, köztük három gyermek.
Zelenszkij elmondta, az Oresnyik rakéta a közép-ukrajnai Bila Cerkva közelében csapódott be. Az ukrán elnök élesen bírálta Moszkvát, és azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem maradhat következmények nélkül. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a rakéta gyakorló, vagyis éles robbanótöltet nélküli robbanófejet hordozott.
Az Egyesült Államok az Oresnyiket közepes hatótávolságú ballisztikus rakétaként sorolja be. A fegyver több hagyományos vagy nukleáris robbanófej célba juttatására is alkalmas lehet, sebessége és repülési pályája pedig különösen nehézzé teszi az elfogását az Ukrajna rendelkezésére álló légvédelmi rendszerekkel. A mostani támadás a beszámoló szerint a harmadik alkalom volt, hogy Oroszország bevetette ezt a rakétatípust az ukrajnai háborúban.
Az Európai Unió vezetői sorra ítélik el Oroszország lépését
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője politikai megfélemlítésnek és felelőtlen nukleáris kockázatvállalásnak nevezte, hogy Moszkva olyan közepes hatótávolságú ballisztikus rendszert vetett be, amely nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas.
- Emmanuel Macron francia elnök az Oresnyik használatát az orosz agressziós háború eszkalációjaként értékelte,
- Friedrich Merz német kancellár pedig felelőtlen szintlépésnek nevezte a támadást, és megerősítette, hogy Németország továbbra is Ukrajna mellett áll.
Magyar részről Orbán Anita magyar külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében az éjszakai támadást Oroszország brutális csapásának nevezte, amely szerinte újabb borzalmas emlékeztető arra, milyen emberi áldozatokkal jár a háború. A külügyminiszter hangsúlyozta: a civileknek soha nem szabadna rakétákra, drónokra és robbanásokra ébredniük, és arra, hogy az életükért kell aggódniuk.
Oroszország nyilatkozatot adott ki
Moszkva a támadást válaszlépésként állította be. Az orosz védelmi minisztérium szerint az Oresnyik és más ballisztikus rakéták bevetése Ukrajna orosz területen lévő civil célpontok elleni támadásaira adott reakció volt. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróncsapást hajtott végre a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében található, orosz megszállás alatt álló Sztarobilszk egyik kollégiumi épülete ellen.
Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumára hivatkozva arról számolt be, hogy a támadásban meghalt gyermekek száma 18-ra emelkedett, és további három ember lehet a romok alatt. Ukrajna visszautasította Putyin állításait, és azt közölte, hogy kizárólag katonai infrastruktúrát, illetve
katonai célokra használt létesítményeket támad.
Az ukrán hadsereg szerint a péntek hajnalban eltalált célpontok között volt a Rubicon egység egyik parancsnoksága is Sztarobilszk térségében. A Rubicon Fejlett Pilóta Nélküli Technológiák Központja az orosz drónfejlesztések és célkijelölési képességek egyik fontos szereplője, amelyet 2024-ben hoztak létre.
A Kijev elleni éjszakai támadás közben sok lakos metróállomásokon keresett menedéket. Egy Reutersnek nyilatkozó 62 éves helyi lakos arról beszélt, hogy robbanások közepette jutottak le az óvóhelyre, és órákon át hallgatták a becsapódásokat. Zelenszkij vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államoktól, Európától és más partnerektől döntésekre van szükség ahhoz, hogy Moszkva valóban a béke irányába mozduljon.
Ezt lehet tudni az Oresnyikről
Az orosz hadsereg az Oresnyik hiperszonikus, ballisztikus rakétát is bevetette, harmadjára a háború alatt. A rakéta maximális hatótávolsága körülbelül 5500 kilométer, a sebessége elérheti a Mach 10-et, vagyis a hangsebesség tízszeresét. Moszkva azt állítja, hogy képes kijátszani a modern légvédelmi rendszereket, és hiperszonikus sebességgel csaphat le európai célpontokra.
A fegyver úgynevezett MIRV-technológiával rendelkezik: egyetlen rakéta több, egymástól független célra is irányítható robbanófejet hordoz, amelyek a visszatérési fázisban különválnak egymástól. Becslések szerint akár hat robbanófejet is képes hordozni, amelyek mindegyike saját szétszóródó töltetet tartalmaz, és külön célpontokat vehet célba.
Putyin úgy jellemezte a fegyvert, mint amely nukleáris töltettel felszerelhető, és képes mélyen védett, föld alatti célpontok megsemmisítésére is. Egy 2024-es amerikai értékelés kísérleti jellegűnek minősítette, és úgy becsülte, hogy Oroszország ekkor még csak maroknyi példánnyal rendelkezett belőle. Azóta azonban megkezdődött a rakéta sorozatgyártása.