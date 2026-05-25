Jó hír a Horvátországba készülő magyaroknak: afrikai forróság zúdul az Adriára, van, ahol bőven 30 fok fölött lesz a hőmérséklet

Horvátországot sújtotta az idei év első komolyabb melegebb hulláma, a hőmérséklet a következő napokban várhatóan meghaladja a 30 fokot. A meteorológusok többnyire napsütéses és nagyon meleg időt jósolnak, a hőség tetőpontja várhatóan holnap érkezik el.

A horvát nyár már most extrém

A sok napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen, néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben megélénkül, néhol megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27, 32, késő este 17, 24 fok között várható.

délután 27, 32, késő este 17, 24 fok között várható.

Hétfő estétől kedd reggelig a nappal képződő gomolyfelhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Harminc fok és tűző napsütés

Ma napsütéses időjárás várható, időnként mérsékelt felhőzettel. A szárazföld belsejében és az Adriai-tenger északi részén délben és délután záporok is előfordulhatnak az erősebb felhőzet miatt. A szárazföldön gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleten pedig keleti és északnyugati szél fúj majd a horvát Index szerint. Az Adriai-tengeren

gyenge vagy mérsékelt bóra és északnyugati szél fúj majd,

míg a partvidék mentén napközben délnyugatiba vált. Az ország déli részén reggel még helyenként erős lesz a bóra. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között alakul.