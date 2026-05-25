Deviza
EUR/HUF356,38 -0,43% USD/HUF305,9 -0,49% GBP/HUF413,05 -0,33% CHF/HUF391,7 -0,31% PLN/HUF84,18 -0,32% RON/HUF67,92 -0,44% CZK/HUF14,69 -0,3% EUR/HUF356,38 -0,43% USD/HUF305,9 -0,49% GBP/HUF413,05 -0,33% CHF/HUF391,7 -0,31% PLN/HUF84,18 -0,32% RON/HUF67,92 -0,44% CZK/HUF14,69 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
időjárásváltozás
hőség
nyári hőség

Jó hír a Horvátországba készülő magyaroknak: afrikai forróság zúdul az Adriára, van, ahol bőven 30 fok fölött lesz a hőmérséklet

Megtapasztaljuk a valódi rekkenő nyári hőséget Európában. Mit tartogat számunkra az időjárás a következő napokban a horvát tengerparton?
Csókási Annamária
2026.05.25, 09:59
Frissítve: 2026.05.25, 12:10

Horvátországot sújtotta az idei év első komolyabb melegebb hulláma, a hőmérséklet a következő napokban várhatóan meghaladja a 30 fokot. A meteorológusok többnyire napsütéses és nagyon meleg időt jósolnak, a hőség tetőpontja várhatóan holnap érkezik el.

Horvátország, Opatija, horvát Kvarner horvát , Croatiahorvát tenger, turizmus
A parti szél sem ad enyhülést az őrületes horvátországi hőségben / Fotó: Shutterstock

A horvát nyár már most extrém

A sok napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen, néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben megélénkül, néhol megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27, 32, késő este 17, 24 fok között várható. A sok napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben megélénkül, néhol megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet 

délután 27, 32, késő este 17, 24 fok között várható.

Hétfő estétől kedd reggelig a nappal képződő gomolyfelhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Harminc fok és tűző napsütés

Ma napsütéses időjárás várható, időnként mérsékelt felhőzettel. A szárazföld belsejében és az Adriai-tenger északi részén délben és délután záporok is előfordulhatnak az erősebb felhőzet miatt. A szárazföldön gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleten pedig keleti és északnyugati szél fúj majd a horvát Index szerint. Az Adriai-tengeren 

gyenge vagy mérsékelt bóra és északnyugati szél fúj majd,

míg a partvidék mentén napközben délnyugatiba vált. Az ország déli részén reggel még helyenként erős lesz a bóra. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között alakul.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu