Bejelentte Lázár János: lemond a teniszszövetség vezetéséről – ezzel indokolta a döntését

Levélben tájékoztatta a Magyar Tenisz Szövetség elnökséget a fideszes politikus, hogy május 29-én lemond elnöki tisztségéről. Lázár János levelében azt írta, amit vállalt, azt elvégezte.
Járdi Roland
2026.05.25, 10:12
Frissítve: 2026.05.25, 11:53

„Ez a szövetség már nem az a szövetség, amelyet átvettem: jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Visszatért arra az útra, amin sportembereknek járnia kell és amelyen egy sportszövetségnek mindig is járnia kellett volna” – írja lemondó levelében Lázár János, amiről az Index.hu számolt be. A korábbi miniszter 2020 júliusa óta irányította a Magyar Tenisz Szövetséget. 

Bejelentette Lázár János: lemond a teniszszövetség vezetéséről – ezzel magyarázza a döntését

A volt közlekedési miniszter részletesen taglalja, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja majd az elnöki posztot másnak – erre pedig most kerülhet sor. 

Minden politikailag motivált állítással ellentétben 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkoztam, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére

 – folytatja levelét Lázár János. A politikus szerint nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ezt a munkát elnökként irányíthatta. A szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremteni annak a lehetőségét, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.

„E munka felelőssége elsősorban az enyém volt, de az eredmény közös: köszönet érte a szakmai stábnak, a szövetség minden jóindulatú és elkötelezett munkatársának. A szövetség rendes közgyűlését követően, az alapszabályban meghatározott módon, tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor, ahol lehetősége lesz a szövetségnek új elnököt választani. Ebben a munkában szerencsére már nem kormányzati tapasztalatokra lesz szükség, hanem sportszakmai tudásra. Ebben a munkában szerencsére már nem kormányzati tapasztalatokra lesz szükség, hanem sportszakmai tudásra” – írja Lázár János.

„Szerva ott” – zárta levelét a volt közlekedési miniszter.

 

