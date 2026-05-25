Egy hónap után ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely legutóbb április 28-én ülésezett. Az áprilisi országgyűlési választásokat követően első ízben tartott tanácskozáson a jegybankárok a várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon tartották az alapkamatot. Ezúttal azonban megjelenhetnek az első galambok a Szabadság-tér felett.

Varga MIhály nagy dilemmája: az erős forint vagy az energiaválság gyűri alá előbb a magyar gazdaságot – kedden minden kiderül Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály nagy dilemmája: az erős forint vagy az energiaválság gyűri alá előbb a magyar gazdaságot – kedden minden kiderül

Noha az infláció gorsult havi alapon, 0,4 százalékkal, az éves bázisú index még mindig jócskán a jegybank 3 százalékos célja alatt van, áprilisban 2,1 százalék volt, emellett a forint tartósan erősnek bizonyult. Cikkünk írásakor 357 forintot adtak egy euróért a bankközi devizapiacon, emiatt már megjelentek az első hangok, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a magyar gazdasági szereplők számára káros lehet a haza deviza mostani árfolyama. Vélhetően ez is közrejátszott, hogy az MNB az elmúlt hónapban lazított a monetáris kondíciókon.

Ugyanakkor továbbra is beárnyékolja a jegybank döntéseit az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása. Február 28-án kitört fegyveres konfliktus rég látott energiaválsággal fenyeget, miután Irán lezárta a szűk, 40 km-es keskeny tengeri szorost, ahol áthalad a világ olaj és LNG-kereskedelmének ötöde normál időkben. Emiatt az olaj ára már három hónapja tartósan maga szinten ragadt, a Brent olaj ára kisebb-nagyobb megszakítással 100 dollár fölött tartózkodik. A világ tehát egy kínálati sokkal nézhet szembe, ami a jegybankok kamatdöntéseire is hatással van. Ami viszont jó hír, hogy egyre több jel utal arra, hogy közel lehet a háború lezáró béke, a növekvő piaci optimizmus hatására a Brent olaj ára hosszú idő után pünkösdhétfőn 100 dollár alá is esett.

"Az erős forint, az alacsony infláció és az ország javuló kockázati megítélése abszolút indokolná a lazítást, az elhúzódó iráni háború miatti energia-árrobbanás viszont óvatosságra int: egy, az év végére 5 százalékot közelítő vagy elérő infláció mellett csak óvatosan lehet lazítani" – ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a keddi kamatdöntés előtt, ezért nem számít ezúttal sem kamatcsökkentésre.

Úgy véli, erre legkorábban a júniusi kamatdöntő ülésen kerülhet sor, párhuzamosan az új Inflációs Jelentés megjelenésével.

A kivárás szerinte indokolt, júniusig több adat érkezik be, addigra kiderül, hogy fennmarad-e a kiemelkedően optimista piaci hangulat, illetve az iráni helyzet hogyan alakul. A lazítást a jegybank könnyű szívvel meg tudná tenni, ha az iráni helyzet megoldódna, ha az olajárak nem is az eredeti szintre, de érdemben csökkennének. Ha nem így történik és az olajár továbbra is lassan kúszik felfelé, az elméletben gyengíti a forintot, így a túl erős forint "problémája" megoldódna.