Versenyt futnak az idővel Dél-Kaliforniában a mentőalakulatok, hogy megakadályozzák egy mérgező vegyi anyaggal teli hatalmas tartály szivárgását vagy katasztrofális robbanását. A veszély miatt több tízezer lakost továbbra is evakuáltak a lehetséges egészségügyi kockázatok és robbanásveszélyek miatt – írja a CNN.

Rendkívüli állapot Kaliforniában: több tízezer embert evakuáltak, veszélyben lehet Disneyland – robbanásveszélyre figyelmeztetnek

Orange megyében, egy nagyjából 9 négyzetmérföldes területen körülbelül 50 000 embert evakuáltak , sokan menedékhelyeken, barátoknál és családtagoknál töltötték a hétvégét.

A CNN jelentése szerint Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szükségállapotot hirdetett a térségben.

Szombat este repedést fedeztek fel egy tartályban a GKN Aerospace létesítményében, a csapatok vasárnap késő este visszatértek a helyszínre egy „egész éjszakai küldetésre”, hogy megállapítsák, a repedés kiterjedt-e az egész külső falra. Ez kulcsfontosságú lépés annak megerősítésében, hogy veszélyes belső nyomás szabadult-e fel.

Ha a repedés nem terjed ki teljesen, a nyomás továbbra is bent maradhat – mondta TJ McGovern, az Orange megyei tűzoltóság ideiglenes vezetője a CNN-nek.

Amióta a tartály csütörtökön problémák jeleit kezdte mutatni – a hőmérséklet és a nyomás növekedése miatt –, a Garden Grove környéki hatóságok két lehetséges kimenetelre figyelmeztetnek:

egy robbanás, amely törmeléket repíthet a közeli házakba és vállalkozásokba,

vagy egy szivárgás, amely körülbelül 26 500 liter metil-metakrilátot juttathat a talajba és a levegőbe.

A metil-metakrilát (MMA) légzési problémákat, valamint bőr- és szemirritációt okozhat expozíció esetén a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerint.

McGovern vasárnap megerősítette, hogy jelenleg nincs szivárgás, és a CNN-nek elmondta, hogy a hatóságok folyamatos levegőminőség-ellenőrzést végeznek a térségben. A tisztviselők hétfő reggel tervezik felülvizsgálni az éjszakai misszió eredményeit, és új információkat közzétenni a robbanásveszélyről. „Ha a nyomás megszűnt, elkezdhetjük a evakuálási zónák csökkentését, ami egy olyan lépés, amire nagyon várunk” – mondta McGovern.

„Történhet egy-két dolog. ... A tartály megrepedhet, és kiömölhet belőle az a 7000 gallonnyi vegyszer, vagy katasztrofális robbanás történhet

– mondta Concialdi szombaton a CNN-nek, megjegyezve, hogy „nem biztosak” abban, hogy pontosan milyen hőmérsékleten gyulladhat ki vagy robbanhat fel a tartály.