Európa legrangosabb közlekedési konferenciáját szervezik meg Magyarországon

Tizenegyedik alkalommal rendezi meg az Európai Bizottság a Transport Research Arena (TRA) közlekedéstudományi konferenciát, amelynek 2026. május 18–21. között Budapest ad otthont. A négy nap alatt a Re-Generation in Transport téma köré fűzve közel háromezer szakértő vitatja meg a közlekedés izgalmas kérdéseit, köztük azt, hogy milyen pozitív hatásokkal járhat az AI alkalmazása, milyen lépéseket tehet a szakma a gazdasági fenntarthatóság és a környezettudatosság felé, valamint hogy milyen lehetőségeket és veszélyeket hozhat az önvezető járművek elterjedése.

Valóban az elektromos meghajtásé a jövő, vagy vannak jobb alternatívák? Biztonságosabbá válhat a közlekedésünk, ha elterjednek az önvezető járművek, vagy épp ellenkezőleg? Ezekre a kérdésekre is válaszokat kaphatunk.

Fotó: Magyar Közút TRA

Négy plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés, továbbá közel 500 előadás várja a látogatókat a Hungexpón, emellett a több mint 30 ezer négyzetméteres kiállítói térben mintegy ezer kutatási anyagot mutatnak be élő prezentációk és poszterkiállítás formájában. Innováció, szakpolitikai meglátások, technológiai vívmányok tapasztalt kutatóktól és ígéretes fiatal tehetségektől – a TRA-n mindenki megmutatja, hogyan látja a közlekedés jövőjét.

A TRA 2026 keretében adják át a TRA Visions Awards díjait is, melyeket fiatal kutatóknak és tapasztalt szakértőknek ítélnek oda. A díjazottak körét olyan diákok alkotják, akik kreatív, innovatív ötleteikkel megoldást nyújtanak a közlekedés aktuális problémáira, valamint olyan európai szakértők, akik évek munkájával hozzájárultak a közlekedéstudomány előremozdításához.

A rendezvényre, amely a Hungexpo több csarnokát is megtölti, regisztrálni a traconference.eu címen lehet, ahol további információk is olvashatók a programról.