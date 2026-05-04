Donald Trump mindenkit megment, átvezeti a tankereket az aknákkal teli Hormuzon: reagált a piac, de van egy nagy bökkenő

Nem tudott megállapodni a hétvégén az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros megnyitásáról, helyette Donald Trump védelmet ígért a semleges országok tankereinek. Az olajárak hétfő reggel így útkereséssel kezdték a kereskedést.
K. B. G.
2026.05.04, 09:07

Enyhén mérséklődtek az olajárak hétfő reggel, miután vasárnap Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros Perzsa-öböl felőli oldalán  rekedt semleges hajók távozásához.

Az olajárakat már nem lehet Trump egyetlen megszólalásával a mélybe küldeni / Fotó: Pavel Mikheyev

Az ígéretek már nem hozzák el az olajárak esését

A kulcsfontosságú átjárón keresztül haladó forgalom folytatólagos zavarai ugyanakkor gátat vetettek az olajárak csökkenésének, mind a Brent, mind a WTI olajfajta hordónkénti ára 100 dollár felett maradt és az enyhülés mértéke minimális volt. Ugyanakkor az árak viszonylag sokat csökkentek a múlt heti, a Brent esetében 125 dollárt is elérő szintről. Az amerikai-iráni béketárgyalások sem vezettek mindeddig eredményre, ám 

Irán átnyújtott egy 14 pontos javaslatot, melyre Teherán szerint már az amerikai válasz is megérkezett.

A bizonytalanságot növeli, hogy Donald Trump nyilvánosan elfogadhatatlannak nevezte a tervet, miközben hivatalos amerikai megerősítés továbbra sincs a válasz tartalmáról. A béketárgyalásokon Irán a nukleáris kérdéseket későbbre halasztaná, és előbb a Hormuzi-szorost lezáró kölcsönös blokádok kérdését oldanák meg, míg Trump az nukleáris vitát is lezárná a tárgyalásokkal. Az iráni javaslatban emellett olyan követelések is szerepelnek – az amerikai erők visszavonása, a tengeri blokád feloldása és a harcok teljes beszüntetése –, amik közvetlen hatással járhatnak az átjáró megnyitására.

A tengeri útvonal iráni lezárása után bevezetett amerikai blokád hatására ugyanis hamarosan Irán is kénytelen lehet a termelés korlátozására.

Amíg zárva a Hormuzi-szoros az olajárak magasan maradnak

A Reuters összefoglalója a Philips Nova elemzőjét Privanka Sachdevát idézi, aki szerint az árak magas szintjét továbbra is támogatják a tartós zavarok és a geopolitikai bizonytalanság, így 

amíg nincs világos és tartós megoldás a Hormuzi-szoros forgalmának helyreállítására, addig az olajárak magasan maradnak és a kockázatok is inkább a drágulás felé mutatnak.

Az sem egyértelmű, hogy Trump ígérete a semleges tankerek átkísérésére a Hormuzi-szoroson megvalósítható és képes a megszokott forgalom helyreállítására. Bár a múlt héten az OPEC+ jórészt szimbolikus módon az olajtermelési kvóták emeléséről döntött, miután az Egyesült Arab Emírségek kilépett az olajkartellből. Ezek a lépések a helyzet rendeződése után hozzájárulhatnak a termelés növekedéséhez, ám időközben az olajpiacon felhalmozott deficit is egyre nagyobbra nő.

