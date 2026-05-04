Őrületes bajban a légitársaságok, ezerszámra törlik a járatokat - mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul
A globális légitársaságok az elmúlt két hétben 2 millió ülőhelyet vágtak ki a májusi menetrendjükből, mivel egyre nő az aggodalom az elkövetkező hetek üzemanyag-ellátása miatt.
A Cirium nevű elemzőcég adatai szerint több ezer járatot töröltek, és számos útvonalon kisebb vagy üzemanyag-hatékonyabb repülőgépekre álltak át, hogy spóroljanak az üzemanyaggal a várható ellátási zavarok előtt.
A február végén kirobbant iráni háború kezdete óta a repülőgép-üzemanyag ára megduplázódott, ami jegyáremelésre kényszerítette a légitársaságokat.
Eközben a Perzsa-öböl repülőtereinek lezárása — amelyek az európai–ázsiai utak egyharmadát biztosították — súlyos zavarokat okozott a globális utazásban. Az öböl menti légitársaságok, köztük az Emirates, az Etihad és a Qatar — amelyek járatai még mindig a konfliktus első heteiben történt leállások után éledeznek — átrendezték májusi menetrendjüket, járattörlésekkel együtt.
Az összes légitársaság által kínált ülőhelyek száma májusra 132 millióról 130 millióra csökkent április közepe és vége között.
A nemzetközi légitársaságok — a British Airways-től és a Unitedtől a China Airig és a japán ANA-ig — szintén jelentős kapacitáscsökkentést vagy -átrendezést hajtottak végre, hogy enyhítsék a globális légi közlekedés szűk keresztmetszeteit.
Egyetlen európai légitársaság sem küld gépet Ázsiába, hogy az öböl térségéből érkező keresletet kiszolgálja, majd ott ragadjon üzemanyag nélkül
— kommentálta a helyzetet a Financial Timesnak John Strickland légiközlekedési elemző. „A kerozin ára mindig is ingadozott, de pályafutásom során még soha nem merült fel tényleges hiány veszélye” - érzékeltette a helyzet súlyosságát.
Döbbenten állnak a helyzet előtt a légitársaságok
Az Air France közölte: a repterek arra kérték, hogy ne indítson extra járatokat Szingapúrba vagy Tokió Haneda repülőterére, mivel az ázsiai átszálló központok igyekeznek korlátozni az üzemanyag-felhasználást.
Ezt a régiót érintette legsúlyosabban az ellátási zavar, mivel nagymértékben függ a Hormuzi-szorosból származó üzemanyagtól, amely gyakorlatilag leállt az iráni támadások veszélye és az amerikai haditengerészeti blokád miatt.
- „Az üzemanyagellátás szakadozása jelentős egyensúlytalanságot okozott a globális utazási kínálat és kereslet között” — mondta Ben Smith, az Air France-KLM vezérigazgatója.
- „Az üzemanyag ára és a kereslet sokkal meghatározóbbá vált” — mondta Bum-ho Kim, a szöuli Incheon repülőtér megbízott vezérigazgatója. „Minden lehetséges megoldást keresünk az utasok számára.” Vietnám már be is vezetett bizonyos üzemanyag-racionalizálást.
A Lufthansa törölte a legtöbb járatot
A japán légitársaságok profitáltak az európai kereslet növekedéséből, ugyanakkor figyelmeztettek a jelentősen megemelkedett üzemanyagköltségekre.
- Az ANA közölte, hogy jövő márciusig további 650 millió fontot költ üzemanyagra,
- a Japan Air szerint nyeresége egyötödével csökken a magasabb költségek miatt.
- Az amerikai Delta Air Lines hálózatának 3,5 százalékát csökkentette a második negyedévben az üzemanyag-megtakarítás érdekében;
- az EasyJet és a Virgin Atlantic is figyelmeztetett jövedelmezőségének romlására a válság idején.
A német Lufthansa hajtotta végre a legtöbb járattörlést az elmúlt hónapokban: május és október között 20 ezer járatot törölt, mivel az üzemanyagköltségek miatt azok veszteségessé váltak.
Az elemzők szerint a hosszabb távú öböl menti zavarokból profitálhatna a Turkish Airlines, mégis ez a légitársaság csökkentette a legtöbb ülőhely-kapacitást az elmúlt két hétben. Az isztambuli központ továbbra is teljes kapacitással működik, ugyanakkor a cég figyelmeztetett az üzemanyag-korlátozások hatásaira.
Az Air China hajtotta végre a második legtöbb ülőhely-törlést, többek között belföldi járatokat is leállítva Csengtu és Peking között. Az Emirates jelenleg a konfliktus előtti kapacitásának mintegy kétharmadán működik, alacsonyabb utasszám mellett, és egyes fő útvonalakon csökkentette az üzemelő repülőgépek számát. (Bár továbbra is üzemelteti a 615 utast befogadni képes kétszintes A380-asokat Dubaj és Brisbane között, a Boeing 777-eseket kivonta erről az útvonalról.)
A géptípusokkal is kénytelenek variálni a légitársaságok
A gyengébb kereslet és a növekvő költségnyomás miatt a légitársaságok kisebb vagy üzemanyag-hatékonyabb repülőgépekre váltanak. Az Etihad például az Abu-Dzabi–Hongkong járaton a közel 400 férőhelyes Airbus A350-ről egy 220–300 üléses Boeing 787-esre váltott. Ugyanakkor egyes útvonalakon nagyobb gépeket állítanak forgalomba, hogy kielégítsék az Európa és Ázsia közötti közvetlen járatok iránti növekvő keresletet. Az Air France nagyobb Boeing 777-est használ Mumbai felé, míg az Air China szintén nagyobb 777-est állított be a London Heathrow–Peking útvonalon.