Mol: megszólalt a nagybank a NIS-üzletről és az alapítványi tulajdonról – ezek húzhatják az olajcég részvényeit

Jelentősen megemelte a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az Erste, amely ezzel együtt mérsékelt felértékelődési lehetőséget lát. Az iparági környezet javulása és a tulajdonosi szerkezet átalakítása két kulcsfontoságú, pozitív tényező lehet a Mol számára.
K. T.
2026.05.04, 11:03
Frissítve: 2026.05.04, 12:10

Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította.

Értékelte a Mol részvénypiaci kilátásait az Erste / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.

Az új célár ezzel együtt szerény, három százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a következő 12 hónap során.

Az Erste friss célára egyébként így is az optimistábbak közé tartozik. Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos várakozás 3626 forint, ami 12 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A hazai blue chip részvényt követő kilenc befektetési szolgáltató közül öt vételt, három tartást, egy pedig eladást javasol.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet tovább javítja a Mol eredményeit: 

  • az olaj- és gázárak emelkedtek, 
  • a finomítói árrések javultak, 
  • míg a petrolkémiai termékek előállításán elérhető nyereség kétéves mélypontról indult felfelé a közel-keleti válság következtében.

A Dunai Finomító AV3-as üzemének javítását a társaság várhatóan 2026 októberére fejezi be, és az Erste elemzője arra számít, hogy az új magyar kormány május után eltörli az árplafon szabályozást.

Átláthatóbbá válhat a Mol tulajdonosi köre

A Magyar Péter leendő miniszterelnök vezette új kormány átalakítaná a Mol tulajdonosi szerkezetét, és visszaszerezné a 25 százalékos, korábban állami tulajdonban lévő részvénycsomagot a három most irányító közalapítványtól. 

Ez azt jelenti, hogy a Mol is visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványnak adományozott 5,2 százalékos saját részvénycsomagját. Pletser szent ez átláthatóbb tulajdonosi szerkezetet eredményezne, és 

a befektetők üdvözölnék, ha a saját részvények visszakerülnének a vállalathoz, hiszen gyakorlatilag ellenérték nélkül adták át őket 2021-ben.

A befektetők a közgyűlésen már jóváhagyott 300 forintos osztalékot kapnák meg, várhatóan a tulajdonosi szerkezet átalakítása után, a legvalószínűbb esetben 2026 harmadik negyedévében.

Mindkét félnek előnyös lenne a Mol-NIS-üzlet

Az Erste a folyamatban lévő NIS-felvásárlást is véleményezte. Bár a tranzakció késik, de a magyar vállalat továbbra is a legesélyesebb vevő a szerb olajtársaságra. Úgy tűnik, hogy Vucsics szerb elnök és az orosz tulajdonosok kevésbé hajlandóak eladni a NIS irányító részesedését a Molnak a magyarországi választási eredmények után, de az Erste elemzője nem lát más hosszú távú megoldást a NIS problémáira, mint hogy a Molnak értékesítsék a szerb vállalat irányító részesedését.

A magyar társaság stabil tulajdonos lenne, és számos szinergia valósulhatna meg a két csoport között. Amennyiben az amerikai szankciók ismét életbe lépnek, úgy a magyar olajcég tűnik az egyetlen komoly jelöltnek a szerb olaj- és gázipari vállalat megvásárlására.

A NIS egyébként aranytojást tojó tyúknak tűnik. Az amerikai szankciók ellenére a szerb vállalat 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta az első negyedévet, ami 86 százalékkal több, mint egy éve a pénteken közzétett  jelentés alapján.

A Mol részvényei 0,3 százalékkal kerültek feljebb hétfőn délelőtt, az év eleje óta pedig már több mint 40 százalékot ralizott a kurzus.

A magyar olajvállalat péntek hajnalban teszi közzé idei első negyedévére vonatkozó gyorsjelentését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
