Mol: megszólalt a nagybank a NIS-üzletről és az alapítványi tulajdonról – ezek húzhatják az olajcég részvényeit

Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította.

Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.

Az új célár ezzel együtt szerény, három százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a következő 12 hónap során.

Az Erste friss célára egyébként így is az optimistábbak közé tartozik. Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos várakozás 3626 forint, ami 12 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A hazai blue chip részvényt követő kilenc befektetési szolgáltató közül öt vételt, három tartást, egy pedig eladást javasol.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet tovább javítja a Mol eredményeit:

az olaj- és gázárak emelkedtek,

a finomítói árrések javultak,

míg a petrolkémiai termékek előállításán elérhető nyereség kétéves mélypontról indult felfelé a közel-keleti válság következtében.

A Dunai Finomító AV3-as üzemének javítását a társaság várhatóan 2026 októberére fejezi be, és az Erste elemzője arra számít, hogy az új magyar kormány május után eltörli az árplafon szabályozást.

Átláthatóbbá válhat a Mol tulajdonosi köre

A Magyar Péter leendő miniszterelnök vezette új kormány átalakítaná a Mol tulajdonosi szerkezetét, és visszaszerezné a 25 százalékos, korábban állami tulajdonban lévő részvénycsomagot a három most irányító közalapítványtól.

Ez azt jelenti, hogy a Mol is visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványnak adományozott 5,2 százalékos saját részvénycsomagját. Pletser szent ez átláthatóbb tulajdonosi szerkezetet eredményezne, és

a befektetők üdvözölnék, ha a saját részvények visszakerülnének a vállalathoz, hiszen gyakorlatilag ellenérték nélkül adták át őket 2021-ben.

A befektetők a közgyűlésen már jóváhagyott 300 forintos osztalékot kapnák meg, várhatóan a tulajdonosi szerkezet átalakítása után, a legvalószínűbb esetben 2026 harmadik negyedévében.