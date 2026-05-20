A modern vállalkozások új, költségtudatos nyomtatási stratégiája

A vállalkozások számára ugyanis nemcsak az számít, hogy egy készülék gyors legyen, hanem az is, mennyire megbízható hosszú távon, mennyi helyet foglal, mennyibe kerül az üzemeltetése, és milyen mértékben támogatja a modern munkakörnyezetet. A Brother legújabb nyomtatói pontosan ezekre az igényekre reagálnak: a megújult tintatartályos modellek akár 5 év*, a Brother mono lézernyomtató készülékek pedig 3 év* gyári garanciával érhetők el.

Fotó: Brother Central & Eastern Europe GmbH

A nyomtatási költség ma már stratégiai tényező

A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága miatt a cégek egyre tudatosabban vizsgálják az üzemeltetési költségeket. Ez az irodai eszközök piacán is jól látható: a beszerzési ár mellett ma már legalább akkora hangsúly kerül arra, hogy egy készülék milyen költséggel működtethető éveken keresztül.

A napi működés során egy nyomtató sokkal nagyobb szerepet játszik, mint azt elsőre gondolnánk. Szerződések, HR-dokumentációk, számlák, pénzügyi kimutatások, prezentációk vagy logisztikai anyagok százai készülhetnek rajta havonta. Egy lassú vagy gyakran meghibásodó készülék így közvetlenül befolyásolhatja a munkafolyamatok hatékonyságát is.

A Brother új generációs megoldásai éppen erre a vállalati szemléletre építenek: a hangsúly a kiszámítható működésen, az alacsony lapköltségen és a hosszú távú stabilitáson van.

Brother külső tintatartályos nyomtató: amikor a gazdaságosság és a rugalmasság találkozik

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol rendszeresen készülnek színes dokumentumok, grafikonok, prezentációk vagy ügyfélanyagok, egy Brother külső tintatartályos nyomtató kifejezetten költséghatékony megoldást jelenthet.

A Brother új tintatartályos modelljeinek egyik legnagyobb előnye a rendkívül alacsony oldalankénti nyomtatási költség. A nagy kapacitású tintapalackoknak köszönhetően akár több ezer oldal is nyomtatható egyetlen feltöltéssel, ami hosszabb távon jelentős megtakarítást eredményezhet a vállalkozások számára.

A gyártó emellett a modern irodák gyakorlati problémáira is reagált. A kompaktabb kialakítás például ma már korántsem mellékes szempont: a kisebb irodákban, coworking környezetben vagy home office-ban dolgozó vezetők számára minden szabad felület számít. A Brother új modelljei az előző generációhoz képest kisebb helyet foglalnak, miközben megőrizték a multifunkciós képességeket és a nagy kapacitást.