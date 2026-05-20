A modern vállalkozások új, költségtudatos nyomtatási stratégiája

A vállalati működés az elmúlt években látványosan átalakult: egyre több folyamat digitalizálódott, a hibrid munkavégzés általánossá vált, miközben a cégek folyamatos költségoptimalizálásra kényszerülnek. Mindez az irodai infrastruktúrával szembeni elvárásokat is jelentősen megváltoztatta. Ma már egy nyomtató kiválasztása sem pusztán technikai kérdés – sokkal inkább üzleti döntés.
2026.05.20, 14:20
Frissítve: 2026.05.20, 14:38
Fotó: Brother Central & Eastern Europe GmbH

A vállalkozások számára ugyanis nemcsak az számít, hogy egy készülék gyors legyen, hanem az is, mennyire megbízható hosszú távon, mennyi helyet foglal, mennyibe kerül az üzemeltetése, és milyen mértékben támogatja a modern munkakörnyezetet. A Brother legújabb nyomtatói pontosan ezekre az igényekre reagálnak: a megújult tintatartályos modellek akár 5 év*, a Brother mono lézernyomtató készülékek pedig 3 év* gyári garanciával érhetők el.

A nyomtatási költség ma már stratégiai tényező

A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága miatt a cégek egyre tudatosabban vizsgálják az üzemeltetési költségeket. Ez az irodai eszközök piacán is jól látható: a beszerzési ár mellett ma már legalább akkora hangsúly kerül arra, hogy egy készülék milyen költséggel működtethető éveken keresztül.

A napi működés során egy nyomtató sokkal nagyobb szerepet játszik, mint azt elsőre gondolnánk. Szerződések, HR-dokumentációk, számlák, pénzügyi kimutatások, prezentációk vagy logisztikai anyagok százai készülhetnek rajta havonta. Egy lassú vagy gyakran meghibásodó készülék így közvetlenül befolyásolhatja a munkafolyamatok hatékonyságát is.

A Brother új generációs megoldásai éppen erre a vállalati szemléletre építenek: a hangsúly a kiszámítható működésen, az alacsony lapköltségen és a hosszú távú stabilitáson van.

Brother külső tintatartályos nyomtató: amikor a gazdaságosság és a rugalmasság találkozik

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol rendszeresen készülnek színes dokumentumok, grafikonok, prezentációk vagy ügyfélanyagok, egy Brother külső tintatartályos nyomtató kifejezetten költséghatékony megoldást jelenthet.

A Brother új tintatartályos modelljeinek egyik legnagyobb előnye a rendkívül alacsony oldalankénti nyomtatási költség. A nagy kapacitású tintapalackoknak köszönhetően akár több ezer oldal is nyomtatható egyetlen feltöltéssel, ami hosszabb távon jelentős megtakarítást eredményezhet a vállalkozások számára. 

A gyártó emellett a modern irodák gyakorlati problémáira is reagált. A kompaktabb kialakítás például ma már korántsem mellékes szempont: a kisebb irodákban, coworking környezetben vagy home office-ban dolgozó vezetők számára minden szabad felület számít. A Brother új modelljei az előző generációhoz képest kisebb helyet foglalnak, miközben megőrizték a multifunkciós képességeket és a nagy kapacitást. 

A csendesebb működés szintén fontos tényező lett az elmúlt időszakban. A hibrid munkavégzés miatt egyre több iroda működik nyitott térben, ahol a zajterhelés közvetlenül hat a koncentrációra és a produktivitásra.

Mobil munkavégzésre optimalizálva

A modern vállalati környezetben ma már természetes elvárás, hogy egy eszköz zökkenőmentesen együttműködjön a mobilplatformokkal is. A Brother DCP-T435W és DCP-T535DW modellek AirPrint kompatibilitása ezért különösen releváns fejlesztés.

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy iPhone-ról, iPadről vagy MacBookról közvetlenül lehet nyomtatni külön illesztőprogram telepítése nélkül. Egy gyors prezentáció, szerződésmódosítás vagy meetinganyag így akár néhány másodperc alatt elküldhető nyomtatásra mobil eszközről is.

Ez a rugalmasság ma már nem kényelmi extra, hanem a gyors döntéshozatal és az agilis munkavégzés egyik alapfeltétele.

Brother mono lézernyomtató: nagy terhelésre tervezve

Miközben sok vállalatnál fontos a színes nyomtatás, a legtöbb üzleti dokumentum továbbra is fekete-fehér formában készül. Pénzügyi kimutatások, szerződések, HR-anyagok vagy logisztikai dokumentációk esetében ezért továbbra is a lézertechnológia számít az egyik leghatékonyabb megoldásnak.

Brother mono lézernyomtató modellek éppen erre a felhasználásra készültek. A Brother TonerBenefit széria gyors nyomtatási sebességet, stabil teljesítményt és professzionális nyomatminőséget kínál, miközben az üzemeltetési költségek is alacsonyan tarthatók.

A hosszabb, 3 éves gyári garancia ebben a kategóriában különösen fontos tényező lehet a vállalkozások számára. Egy több száz oldalt naponta nyomtató iroda esetében ugyanis a megbízhatóság közvetlen üzleti értéket képvisel.

A technológiai beruházások szerepe átértékelődött

A gazdasági trendek egyértelműen azt mutatják, hogy a cégek ma már sokkal tudatosabban választanak technológiai eszközöket. Az irodai infrastruktúra esetében is előtérbe került a hosszú távú gondolkodás: a vállalkozások olyan megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre támogatják a hatékony munkavégzést, csökkentik az üzemeltetési költségeket és alkalmazkodnak az új munkakultúrához.

A Brother új generációs nyomtatói pontosan ezt a szemléletet képviselik. A kompakt kialakítás, az alacsony lapköltség, a mobilnyomtatási lehetőségek és a hosszabb garanciális háttér együtt olyan kombinációt alkotnak, amely ma már nemcsak kényelmi, hanem versenyképességi kérdés is lehet egy modern vállalkozás számára.

A Brother legújabb nyomtatói és az aktuális ajánlatok a MediaMarkt promóciós weboldalán érhetők el.

*Az érvényben lévő 2 év alap garancia mellé a Brother plusz garanciát kínál termékeire. Ennek feltétele a vásárolt termék regisztrálása a Brother Online rendszerében a vásárlástól számított 60 napon belül: https://atyourside.brother.hu/register-your-device

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
