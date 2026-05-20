A nagy AI-sztori: kellenek még űrhajósok, ha itt van az AI?

A modern űrkutatás egyik legnagyobb paradoxona, hogy miközben egyre fejlettebb robotokat és autonóm rendszereket építünk, az ember szerepe továbbra sem tűnik kiválthatónak. Sőt, bizonyos szempontból fontosabb lett, mint valaha. Dr. Schlégl Ádám űrhajósjelölt szerint a modern asztronauta már nem elsősorban pilóta vagy mérnök, hanem rendkívül alkalmazkodó generalista, aki egyszerre képes technikai, tudományos, egészségügyi és pszichológiai helyzeteket kezelni. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Már nem a pilóták korát éljük

A korai űrverseny korszakában a legfontosabb szempont a technikai és repülési tudás volt. Az első űrhajósok lényegében elit tesztpilóták voltak, akiknek egy rendkívül veszélyes technológiát kellett túlélniük. Ma azonban más a helyzet. A modern kapszulák repülési rendszerei nagyrészt automatizáltak, a kritikus döntések jelentős részét pedig már most is számítógépes rendszerek támogatják. Egy Crew Dragon kapszulában például az emberi beavatkozás sok esetben csak végső tartalékmegoldás. Ez teljesen átírta azt is, milyen embereket keresnek az űrprogramok.

Az alkalmazkodás lett a legfontosabb képesség.

Schlégl Ádám szerint a modern űrhajós kiválasztásánál a pszichológiai alkalmasság sokkal fontosabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Az egyik legfontosabb tulajdonság az adaptációs képesség: hogyan reagál valaki teljes izolációban, extrém stressz alatt, szűk térben, folyamatos nyomás mellett. Egy űrállomás ugyanis közelebb áll egy zárt tengeralattjáróhoz, mint ahhoz a romantikus képhez, amit sokan az űrutazásról elképzelnek. A kiválasztási folyamat során ezért a jelölteket többszörös pszichológiai szűrésnek vetik alá, és sokszor még maguk sem tudják pontosan, mi alapján jutnak tovább vagy esnek ki.

Kemény kiképzést kapnak az űrhajósok

A kiképzés egyik legkeményebb része egy izolációs gyakorlat volt. Öt embert zártak össze egy konténerméretű térbe, teljesen elszakítva őket a külvilágtól. Nem tudták, mennyi ideig maradnak bent, nem volt internetkapcsolatuk, és fokozatosan csökkentették az alvási idejüket. A terhelés célja nemcsak a fizikai és mentális állóképesség mérése volt, hanem annak vizsgálata is, hogyan reagálnak egymásra extrém nyomás alatt: megjelenik-e agresszió, konfliktusok, szétesik-e a csapat?